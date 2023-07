‘De voorleesclub’ wakkert nu ook live het leesplezier aan. ‘Iemand van de radio horen voorlezen is wel indrukwekkend’

Een boekje voorlezen aan je kinderen? Veel ouders komen er te weinig aan toe. De VRT probeert er wat aan te doen met De voorleesclub, met BV’s, die deze zomer ook live plaatsvindt in Blankenberge. De voordelen van voorlezen zijn legio. ‘We willen vooral inzetten op het aanwakkeren van leesplezier.’

“Superleuk.” De achtjarige Emilie Fels moet niet lang nadenken over de vraag wat ze van De voorleesclub vond. “Ik zat helemaal vooraan en kon ook de prentjes zien. We hebben de volgende sessies ook allemaal al geboekt.” Met dank aan haar ouders Joke en Tony, die ook genoten van het voorleesmoment door Radio 2-presentatrice Kim Debrie. “Die stem werkte bijna hypnotiserend. We lezen elke avond zelf voor, maar iemand van de radio horen voorlezen is wel indrukwekkend.”

Debrie was vorige week woensdag te gast op De voorleesclub in Blankenberge, waar de VRT iedere week ouders en kinderen ontvangt in een knusse cinemazaal met een voorlezende BV in de zetel vooraan. “Een leuke ervaring”, vertelt ze na de sessie waarbij een volle zaal aan haar lippen hing toen ze voorlas uit De bende van Stinkhond. “De VRT kiest telkens een ander verhaaltje uit. Ik weet niet precies waarom ik De bende van Stinkhond kreeg. (lacht) Maar de kinderen - van alle leeftijden - waren helemaal mee. Al brak mijn hart wel een beetje toen ik weg moest om radio te gaan maken en het boekje dus niet kon uitlezen.”

Met veel ruimte voor interactie en een zachte vertelstem pakte Debrie de zaal helemaal in. Ook Cyriel De Smet (10) vond het aangenaam vertoeven in De voorleesclub. “Ik vond het leuk dat ze ons veel vragen stelde en dat ze ons de prentjes liet zien. Ik kende Stinkhond al, want ik heb tijdens het schooljaar nog over hem gelezen. Maar dit verhaal kende ik nog niet.” “We gaan het dan maar straks in de bibliotheek halen”, laat vader Filip weten onder het goedkeurend oog van zijn zoon.

Leesplezier

De VRT lanceerde De voorleesclub eind 2021 met korte filmpjes waarin bekende Vlamingen voorlezen - in het allereerste filmpje leest Martine Tanghe aan haar kleinkinderen voor uit Kikker is kikker van Max Velthuijs. Ondertussen heeft de omroep twee seizoenen van telkens achttien afleveringen gemaakt en gaat men af en toe ook op tournee, zoals nu tijdens de zomer in Blankenberge.

Bij de VRT zegt men tevreden te zijn over de vele positieve reacties op De voorleesclub. “De filmpjes zijn al behoorlijk vaak bekeken”, zegt cultuurcoördinator Jan Sulmont. “De publieke omroep zet volop in op het aanwakkeren van leesplezier.”

De tournee met BV’s die live voorlezen past in een campagne van de Vlaamse overheid om leesbevordering te ondersteunen. Zulke livesessies bieden ook het voordeel dat je interactiever kan voorlezen. “Dat is ontzettend nuttig om de taalontwikkeling van kinderen te stimuleren”, zegt Sulmont. Dat kan Freek Van de Velde, professor Nederlandse taalkunde (KU Leuven), beamen. “Hoe interactiever het voorlezen is, hoe meer de positieve effecten ervan zullen blijven plakken bij kinderen.”

Functioneel analfabeet

Je kind boeken voorlezen biedt dan ook heel wat voordelen volgens Van de Velde. “Kinderen aan wie voorgelezen wordt, kennen meer woorden. Zij ontwikkelen een woordenschat die ze nodig hebben om zich op latere leeftijd probleemloos door de maatschappij te kunnen bewegen.

“We weten uit allerlei studies dat ongeveer 20 procent van de volwassenen ‘functioneel analfabeet’ is. Dat betekent dat ze te weinig kennis hebben om specifieke teksten, zoals juridische of administratieve, goed te kunnen begrijpen. Om dat te vermijden moet je eigenlijk van jongs af al blootgesteld worden aan de woorden die je later in zulke teksten tegenkomt. Er zijn namelijk vele woorden die wel in teksten voorkomen, maar nauwelijks in onze gesproken taal”, geeft Van de Velde aan.

Dat voorlezen het lexicon van een kind uitbouwt, weet Radio 2-presentatrice Kim Debrie uit de eerste hand. “Ik heb dat altijd heel graag gedaan voor mijn dochter Noa. Het is rustgevend en gezellig, en het verrijkt de woordenschat. Dat heb ik bij Noa stap voor stap ondervonden.”

Theory of mind

“De liefde voor onze rijke taal doorgeven is heel belangrijk”, vindt de radiopresentatrice. “Doordat de kinderen even in een andere wereld terechtkomen, wordt bovendien ook hun verbeelding gestimuleerd.”

“De fantasie van mensen wordt door lezen inderdaad aangescherpt”, zo zegt Van de Velde. In tegenstelling tot wanneer je naar een film kijkt, moet je de wereld die in een boek wordt opgeroepen zelf opbouwen. Als er door de auteur bijvoorbeeld een natuurtafereel wordt beschreven, zal de lezer dat zelf mentaal construeren.”

Een ander voordeel dat samenhangt met voorlezen en literatuur in het algemeen heet de ‘theory of mind’, legt Van de Velde uit. “Het concept verwijst naar het vermogen om je te verplaatsen in de gedachten en zienswijze van iemand anders. Kinderen beginnen het te ontwikkelen in hun kleutertijd en voorlezen helpt hen daarbij.”

“Tot slot is voorlezen nog belangrijk om kinderen simpelweg te prikkelen ook zelf te beginnen lezen. Je maakt je kind op die manier vertrouwd met allerlei genres en literaire thema’s. De stap om zelf literatuur vast te nemen zal kleiner worden”, aldus Van de Velde.

De voorleessessies vinden nog tot 16 augustus elke woensdag plaats in de Belgium Pier te Blankenberge (Zeedijk 261, 8370 Blankenberge). Meer informatie is te vinden op de webpagina www.vrt.be/nl/doe-mee/de-voorleesclub-strijkt-neer-in-blankenberge/.