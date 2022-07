De vakantielessen van Hajo Beeckman: ‘Draai niet elke frank om, je leeft maar één keer’

Hajo Beeckman, verkeersexpert bij de VRT, verkeert al in vakantiestemming als hij op een mooie plek lekker lang kan tafelen. Maar zijn ultieme vakantietip: ga eens een maand werken in het buitenland.

Hou dat ‘onontdekte plekje’ voor jezelf

“Ik zou willen dat we stoppen met het delen van onze ultieme reistips. Ik erger me enorm aan de constante stroom van ‘onontdekte plekjes’: zodra die gepubliceerd zijn, staan er binnen de drie maanden files. Stop ermee. Zoek gewoon je weg en ontdek je eigen plek met geluk. Zij die goed zoeken, vinden het.”

Wees geen moeilijke mens

“Ik ben geen avonturier en ik hou niet van kamperen, maar voorts ben ik echt geen moeilijke mens op vakantie. Een mooie locatie — dat hoeft niet eens ver van huis te zijn — en lekker lang tafelen met een goed glas wijn, en ik ben tevreden. Ik hoef niet te gaan bungeejumpen, of net als duizend andere toeristen, Machu Picchu te bezoeken.

“Ik vind dat mensen zichzelf vaak te veel druk opleggen en te veeleisend zijn: ik sta soms verbaasd te kijken hoe mensen hun weekends volproppen met allerlei activiteiten. Ik ben zo niet, en al zeker niet op reis. Natuurlijk zal ik op voorhand even opzoeken wat er zoal te doen is, maar ik vertrek niet met een uitgekiende planning, want dat lijkt me allerminst ontspannend. En als ik niet in dat ene mooie kerkje raak, tja, dan is het ook zo.”

Ga een paar maanden op een exotische plek werken

“Ik heb ooit een workation avant la lettre gedaan. Ik was destijds een onderzoeksstudent en mijn toenmalige Canadese vriendin werkte aan de UCLA, de universiteit in Los Angeles. Ik heb mijn professor toen gevraagd of ik twee maanden daar mocht gaan werken, en daar heb ik heel mooie herinneringen aan. Je zou kunnen zeggen dat ik even geleefd heb als een Amerikaan, en dat is toch de beste manier om een stad echt te leren kennen. En daarna hebben we er nog een roadtrip aangeplakt.

“Ik besef dat deze tip niet voor iedereen bruikbaar is, je moet het ook kunnen betalen. Maar ik hoor toch vaker verhalen over mensen in de academische wereld of consultancy die met hun laptop vertrekken omdat het niet echt uitmaakt waar ze werken. Ik zou zeggen: dóén, als je het kunt, al is het maar voor een maand.”

Draai niet elke frank om

“Uiteraard heb ik een vakantiebudget in mijn achterhoofd, maar ik ga niet voortdurend elke frank omdraaien. Pas op, er was een tijd dat ik met de nachttrein naar Rome reisde, daar in een jeugdhotel logeerde en op een bankje lunchte met wat stokbrood en salami. Dat was heel tof, maar dat zie ik me nu niet meer doen. Mijn hotelkamer mag dus wel wat kosten en ik bespaar niet op eten. Thuis doe ik dat niet zo gauw: luxueus uit eten gaan en een fles overpriced wijn bestellen. Maar vakantie is vakantie, en je leeft maar één keer.”

Bekijk het eens met andere ogen

“Mijn vrouw Ahlame is Marokkaanse en wil volop Europa ontdekken. Deze zomer gaan we naar Denemarken en Zweden. In tegenstelling tot pakweg Marseille zijn dat voor haar twee zeer exotische bestemmingen. En daardoor voor mij eigenlijk ook.”

Staar je niet blind op je bestemming

“Als verkeersexpert moet ik dit toch nog even vermelden: ’s nachts rijden is gevaarlijk. Vraag het maar aan de Franse wegpolitie: maar al te vaak sterven vakantiegangers omdat ze oververmoeid zijn, even indommelen en zo in volle vaart ergens tegenaan rijden. Let daar dus toch mee op en stel je vertrek uit naar een frisser moment. Het is bijvoorbeeld slimmer om te vertrekken in de late ochtend, dan bereik je de drukke plekken pas na de files. Op maandag en dinsdag is het ook vaak rustiger op de weg. Ben je moe? Doe dan een powernap, een kwartiertje de ogen dichtdoen kan al deugd doen. En stop sowieso om de twee uur en strek even je benen.

“Maar staar je niet blind op de bestemming. Ja, je kunt in één trek doorvlammen naar Lyon, maar ontspannend kun je dat toch niet noemen? Maak van de reis een avontuur, neem als je tijd hebt de Route Nationale en geniet van het uitzicht.”