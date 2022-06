De vakantielessen van Geert Noels: ‘Check af en toe toch maar even je mail’

Econoom Geert Noels, auteur van Econoshock en Gigantisme, houdt niet van vakantietips, maar heeft er toch - voor de vuist weg - vijf in de aanbieding.

Er zijn geen algemene vakantielessen

“Ik voel me niet geroepen om algemene tips te geven. Veel zijn die niet waard, vind ik. Het kan bij ons - afhankelijk van het moment - al erg hard verschillen waar mijn gezin en ik zin in hebben; een skivakantie, een citytrip of wat rust. Waarom zou ik dan aan anderen vertellen dat ze de zee of de bergen leuk moeten vinden?

“Wat ik wel wil zeggen, is dat ik enkele keren een vakantie gekozen heb zonder aan mijn kinderen op voorhand de bestemming te verklappen. Net die vakanties zijn altijd heel goed meegevallen. Dan staan we daar met z’n vieren voor het grote bord in Zaventem te kijken naar alle namen op die klapperende bordjes en mogen zij raden welke bestemming de onze is.

“Onze reis naar IJsland - waar ze dus niks van afwisten - was onze meest memorabele tot nu toe. Wij vonden de natuurpracht en de contrasten er uitzonderlijk, maar velen zullen net denken: het is daar te koud en te desolaat, hoe saai kan je zijn? Jullie moeten dus niet allemaal meteen op het vliegtuig springen naar Reykjavik.” (lacht)

Volledig ontkoppelen is niet altijd goed

“Ik ben er geen voorstander van om volledig te ontkoppelen tijdens je vakantie. Een totale ontkoppeling kan veel onnodige stress veroorzaken bij thuiskomst. Als je af en toe een halfuurtje je mail checkt, beperkt dat net de schok bij je terugkeer. Je wilt toch niet dat er iemand is aangeworven die je eigenlijk niet wou of dat er zonder je medeweten een rapport werd gepubliceerd? Ik heb er zelf geen moeite mee om korte berichten te lezen of te beantwoorden op vakantie.

“Columns schrijven op vakantie vind ik wel verschrikkelijk. Op het vliegtuig kan dat nog, maar op mijn bestemming? Daar heb ik echt heel slechte herinneringen aan. Maar die columns zijn voor mij normaal geen echte job, eerder een hobby of een engagement.

“Mijn boek Econoshock heb ik in juli 2008 in één flow op vakantie geschreven. Mijn kinderen waren nog jong, ik schreef tussen negen uur ‘s avonds en middernacht, wanneer zij sliepen. Voor dat boek is dus geen enkele wandeling moeten wijken.”

Zoek ander licht en andere lucht op

“Wij proberen op vakantie altijd een beetje onze grenzen te verleggen. We willen een ervaring opdoen - fysiek of cultureel - die doorheen het jaar niet mogelijk is. Wij zullen eerder voor de natuur kiezen, maar dat wil ik dus niemand opleggen.

“Een ander licht opent nieuwe perspectieven, een andere lucht geeft - letterlijk en figuurlijk - zuurstof. In Italië word je creatiever door alle kunst en cultuur om je heen. In IJsland is de lucht minder troebel en het licht zuiverder, daardoor ga je je dagelijkse indrukken in je thuisland minder evident vinden. Mijn vrouw en ik vonden het belangrijk om die andere ervaringen mee te geven aan onze kinderen.”

Zonder wandelen en fietsen is het geen vakantie

“Op vakantie mag je niet alles in een rush doen. Als je wandelt of fietst, zul je op andere plekken stoppen dan met de auto. Je snelheid vertraagt automatisch en serendipiteit krijgt meer kans. Je moet niet alles kapotplannen, maar je wel goed voorbereiden, zeker wanneer je gaat wandelen in de bergen. Wij sleuren geen valiezen mee op onze ruggen, maar een gps, een kaart, een lamp, een Zwitsers zakmes en warme kleren zorgen er toch voor dat je niet in de penarie komt wanneer het weer verandert. Het weer is ook geen roulette. Wij checken de weerberichten altijd zeer goed, we zijn nog nooit overvallen door een onweer.”

Leef niet van vakantie naar vakantie

“Sommigen leven van vakantie naar vakantie, terwijl je elke dag een moment moet zoeken dat je terugbrengt naar wat je vreugde of rust geeft. Je werk mag geen straf zijn, je vakantie geen beloning.

“Mijn fiets ligt altijd in mijn wagen. Wanneer ik een meeting heb in Luik, Oudenaarde of Brugge en er blijft een beetje tijd over, dan spring ik nog even op mijn fiets en ga ik ervandoor.

“In de jaren negentig heb ik talloze roadshows gedaan voor Petercam en zag ik niks van de steden die ik bezocht. Nu wel. Binnenkort vlieg ik naar Singapore - wellicht ga ik in één dag op en af - en zal ik proberen op een inspirerende plek te vergaderen. Bij een nieuw stuk van de haven of een nieuwe toren. Als de grens tussen werk en vakantie dan minder strikt wordt, lijdt mijn concentratie daar niet onder. Het is net omgekeerd.”