De vakantielessen van Eline De Munck: ‘Plan je reis niet vol, laat ruimte voor verrassingen’

Ga eens met een vage kennis op reis

“Mijn beste vakantie was een reis naar Cuba met iemand die ik maar één keer had ontmoet: de neef van een van mijn backing vocals die ik eens op een feestje had gesproken en met wie ik achteraf ben blijven sms’en. Ik wilde op vakantie, maar niemand van mijn vrienden kon vrij nemen, en hij wilde wel mee.

“Je hoort vaak verhalen over vrienden die samen op vakantie gaan en daar ruzie krijgen omdat ze elk andere dingen willen doen. Dat probleem heb je niet als je reist met iemand die je nauwelijks kent: je stapt samen het vliegtuig op omdat je net als je reisgenoot echt geïnteresseerd bent in het land waar je naartoe gaat, maar verder zijn er weinig verplichtingen. Je hoeft niet alles samen te doen, en als de ene vroeg naar bed wil terwijl de ander wil feesten, ook goed. Vergelijk het met een roomie met wie je een appartement deelt: je woont wel samen, maar je bent ook vrij om te doen en laten wat je wil.”

Ruimte in je hoofd is even belangrijk als een bikini

“Om het dan meteen ook over mijn minst leuke reis te hebben: ik was ooit in Bali en dat vond ik niet zo leuk. Ik hou sowieso niet van strandvakanties – geef mij maar een onbekende stad – en daar valt weinig anders te doen dan luieren op het strand. Maar vooral: mijn hoofd stond niet naar vakantie. Ik had net mijn brillenmerk ­Odette Lunettes gelanceerd en was zo gestresseerd dat ik niet tot rust kon komen.

“Pas op, ik zit er niet mee in om te werken op vakantie. Meer nog, ik vind het fantastisch dat je tegenwoordig overal je laptop open kan klappen. Maar als je merkt dat je je werk niet kan loslaten, dan moet je niet naar de andere kant van de wereld vliegen om daar te gaan stressen op een strand.”

Neem altijd een magneet mee naar huis

“Mijn koelkast plakt vol magneetjes die ik als souvenir meenam van al mijn reizen. Ik heb het geluk dat ik al veel van de wereld heb mogen ontdekken en mijn koelkast herinnert me daar dan aan. Dat vind ik fijn. Een vakantie is voor mij vaak een belangrijk ijkpunt, een moment om even stil te staan bij wat er het afgelopen jaar allemaal is gebeurd. Die magneten voeren me met­een terug naar die momenten. Dat vind ik zo sterk aan reizen, hoe hard je die emoties achteraf weer kan oproepen. Inmiddels zijn er ook wat magneten verdwenen. Ze zijn gesneuveld, meegenomen door een ex-lief of ik had geen zin meer in die herinneringen. Ook goed.”

Wandel elke dag, dat helpt tegen de ­vakantiedrang

“Ik moet geen moeite doen om elke dag mijn 10.000 stappen te halen. Ik sta met plezier vroeg op om tien kilometer door de stad te wandelen en dan een koffie te gaan drinken voor ik aan de werkdag begin. Voor mij is dat instant satisfaction. Als je een manier vindt om die ontspanning in het dagelijks leven te ervaren, dan is de nood aan vakantie niet zo groot. Zelf heb ik vooral behoefte aan ervaringen: nieuwe plekken ontdekken, nieuwe mensen ontmoeten of lekker gaan eten. Maar daarvoor hoef ik het vliegtuig niet op.”

Kies op basis van de affiche

“Mijn reisbestemmingen kies is zoals ik een film kies in de cinema: op basis van de affiche. Kom je een bestemming tegen die er leuk uitziet? Vertrek gewoon en laat je verrassen. Mensen hebben nogal de neiging om hun vakanties vol te plannen: ze willen naar die specifieke plek en daar gaan ze eten in dat restaurant, en daarna bezoeken ze die markt en dat museum... Ik laat de dingen liever gebeuren.

“Ooit boekte ik een ticket naar Thailand en kocht daar een brommer. Ik had nog nooit met zo’n ding gereden, maar ik heb gewoon de mooiste gekozen. (lacht) Een brommer leek me een fijne manier om te reizen, omdat je vrij bent om te stoppen wanneer je wil. Ik liet achteraan rekjes installeren voor mijn bagage en ben zo door Thailand en Laos gereden. Dat was helemaal niet gepland, maar je moet ruimte laten voor verrassingen.”