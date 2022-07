De vakantielessen van dj Hakim Chatar: ‘Ik wil er niet als een toerist uitzien’

Hakim Chatar (32), dj en radiomaker, vermijdt toeristenoutfits en krijgt de beste reissuggesties van behulpzame locals. ‘Je zult me niet snel in een marcelleke met heuptas en sandalen zien.’

Neem je laptop mee

“Ik ben niet het type vakantieganger dat een out-of-officemelding opstelt en twee weken zijn mailbox laat vollopen. Als freelancer ben ik graag snel bereikbaar. Ik ben een workaholic. Ik móét kunnen werken. Onlangs was ik met mijn schoonfamilie op reis in Italië. De eerste week heb ik hele dagen gewerkt, maar uiteindelijk beland ik dan toch in dat vakantieritme.

“Mijn vriendin (Jolien Roets, radiomaker, red.) kan vakantie sneller omarmen. Ze verwijdert haar sociale media om toch maar zo weinig mogelijk prikkels binnen te krijgen. Goeie vakantietip trouwens, maar de mijne is net iets anders: neem je laptop mee, zelfs al ben je geen werkverslaafde zelfstandige. Perfect om series of films op te kijken of zaken van je longlist te schrappen, zoals eindelijk die 3.000 foto’s sorteren, waarvan de helft sowieso bagger is.”

Experimenteer met je muzieklijst

“Een gevarieerde playlist telt als extra reisgezel. Ga voor een mengeling van genres, en vooral voor nieuwe muziek. Vakantie is het ideale moment om naar dingen te luisteren die je niet kent en waar je in de loop van het jaar misschien de tijd of energie niet voor hebt.”

Vermijd toeristenoutfits

“Ik wil er niet als een toerist uitzien. Als ik ’s avonds in het centrum van een dorpje iets ga eten, trek ik liefst een lange broek aan. Je zult me niet snel in een marcelleke met heuptas en sandalen zien. Het is een vreemde kronkel in mijn hoofd: als ik eruitzie als een toerist, gaan ze me vast van alles willen verkopen of me een loer draaien. (lacht) Maar als ik bij 40 graden een lange broek draag, denken ze vast: ha, one of us, die kerel!

“Esthetische overwegingen spelen ook mee. Fluogroen of andere lelijke kleuren zijn ook in Spanje heel fout. En neem vooral niet te veel kleding mee. Ik trap er elke keer in. Dan zeul ik zeven T-shirts en vijf shorts mee, maar uiteindelijk loop ik vooral in zwembroek en bloot bovenlijf rond.”

Beeld Wannes Nimmegeers

Vraag de locals naar tips

“Locals weten waar de écht goeie plekjes zijn. Ik heb mooie herinneringen aan een restaurant in een bos in Mexico. Iedereen zat aan grote, ronde tafels waardoor je verplicht was om te eten met mensen die je niet kent. Ik leerde er een Mexicaan kennen die op rondreis was in eigen land. Dankzij hem ben ik de meest waanzinnige taco’s en empanada’s gaan eten in een heel sober decor met witte tuinstoelen. In de keuken stonden drie moedertjes met een baby op de arm. Er zaten geen toeristen, er was zelfs geen Engelstalige kaart. Met handen en voeten en veel haar op ons beste Spaans hebben we onszelf verstaanbaar kunnen maken. Waanzinnig lekker gegeten!”

Reis ook als je jonge kinderen hebt

“Ik wil niet het gezin zijn dat door de kleine geen lange reizen meer kan maken. Het is aanpassen, maar het lukt wel. Mijn schoonbroer en ik zijn met de auto en koffers naar Italië gereden, terwijl Jolien en mijn schoonzus met de kindjes het vliegtuig namen. Idris is ongeveer een jaar oud. We hebben het uur van de vlucht afgestemd op zijn slaappatroon zodat hij nog iets kon eten op het vliegtuig en ‘in zijn goeie’ was. Reizen met een baby is plannen. Je kunt niet om 18 uur op restaurant gaan als de baby al geeuwt.”

Ga met vrienden op reis

“In oktober gaan Jolien en ik op reis met een bevriend koppel dat ook een kindje heeft. Ze kunnen af en toe babysitten terwijl wij chillen, en omgekeerd. Met vrienden op reis gaan, is een supertip, maar maak wel goede afspraken. Je moet jezelf niet verplicht voelen om 24/7 samen te zijn en elke uitstap met de hele groep te doen. Je bent samen op reis, maar je moet elkaar wel kunnen loslaten.

“Spreek af dat je niet constant moet praten om ongemakkelijke stiltes te vermijden. Ik geniet van stilte. Niets mooiers dan stilzwijgend naar een nieuw landschap staren. En ga alleen op reis met vrienden bij wie je helemaal jezelf kunt zijn. Als Jolien en ik ruzie hebben, willen we openlijk kunnen discussiëren, niet achter een gordijn in onze kamer.”

Wissel af

“Op vakantie let ik liever niet op mijn geld. Maar als je lange reizen maakt, is het bijna onvermijdelijk. Ik wissel graag af tussen hostels of een Airbnb-kamer bij iemand thuis, fijne boetiekhotels en echte luxehotels. Zo leer je het land en de mensen op heel andere manieren kennen.”