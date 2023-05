De tijd van de asbak voor papa en de keukenschort voor mama ligt gelukkig al even achter de rug

Bart Eeckhout is journalist en oud-hoofdredacteur bij De Morgen en papa van John John (13) en Missy (10).

Het mooiste aan een cadeau voor Moederdag is de voorbereiding. Al weken op voorhand neemt Missy je apart om het plan voor dit jaar uit de doeken te doen. Het is prettig om deel te mogen uitmaken van die samenzwering. Als experts in de moederdagologie inspecteren jullie de slaapkamer op zoek naar de beste bergplaats voor de verrassing. Na alle opties ernstig overwogen te hebben, kiezen jullie uiteindelijk gewoon voor de klassieke verstopplaats onder het bed. Moeder ziet jullie giechelen en fluisteren, maar het hoort bij het ritueel dat ze doet alsof ze er niets van merkt.

Je dochter neemt dit erg serieus. In de klas is besloten om op een oude platenhoes een kopie te kleven van een plaat die de respectievelijke moeders nauw aan het hart ligt. Daarin wordt dan het gezicht van dochter- of zoonlief gemonteerd. Whitney Houston en Angèle hadden gekund, maar de keus is uiteindelijk op een niet al te aanstootgevende foto van Madonna gevallen.

Er is een bijzondere reden waarom dit cadeautje een voltreffer is. Een paar jaar geleden kreeg jij voor Vaderdag exact hetzelfde geschenk, toen met Missy’s hoofd gefotoshopt op het lijf van Dua Lipa. De platenhoes stond jarenlang op je nachtkastje en heeft nog altijd een ereplaats in huis. “Het mooiste vaderdagcadeau ooit”, oordeelde je lief en wie ben jij om haar tegen te spreken.

Wat dit cadeau zo goed maakt, is dat moeder en vader dus exact hetzelfde krijgen. Subtiel, onnadrukkelijk maar toch onmiskenbaar wordt zo het signaal gegeven dat er geen onderscheid hoeft gemaakt te worden tussen ouders. Geen moeder of vader is dezelfde, elke mens is anders, maar een kinderhart maakt geen verschil.

De tijd van de asbak voor papa en de keukenschort voor mama ligt gelukkig al even achter ons. Toch durft er nog wel eens een waas van rollenpatroon boven de ouderdagcadeautjes te hangen. Dat moeder gevierd wordt met een knutselwerkje met schattige bloemen, en vader met een stoere sleutelhanger voor de auto. Her en der in huis duiken nog oude geschenkjes op. Een bakje voor de thee, een versierde koffiemok en een omhulsel voor papieren zakdoekjes in bijenkleuren. Opschrift: ‘jij bent bij-zonder’. Het mooie aan die cadeaus is dat je niet eens meer weet of ze aan vader of moeder zijn gegeven. Het maakt niet uit.

Ook John John is mee met de gelijkstelling onder ouders. Net zoals hij voor Vaderdag had gedaan, belooft hij op Moederdag ontbijt te serveren. Maar wanneer hij ’s ochtends zijn moeder vroeger dan verwacht in de keuken aantreft, besluit hij het plan dan maar niet uit te voeren. Zo sluipt de tijd dichterbij waarin ook in jullie gezin

Moeder- en Vaderdag gelijkmatig vergeten zullen worden.

Je lief zegt dat ze het niet zo erg vindt dat er geen ontbijt op tafel kwam. Diep vanbinnen kraakt er een microscopisch klein stukje van haar hart.