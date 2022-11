De tijd uit het oog verliezen? Maak dan een wandeling door het Zwarte Woud

In het Zwarte Woud heb je geen broodkruimels nodig om de weg te vinden: ruim 20.000 kilometer aan wandelpaden doen er de Duitse reputatie voor gründlichkeit alle eer aan. Pak naast je wandel- ook je stadsschoenen mee: het Zwarte Woud valt prima te combineren met een bezoek aan Freiburg, de ‘groenste stad van Duitsland’.

De oude Romeinen die het Zwarte Woud ooit z’n naam schonken, Silva Negra, bezochten de regio beslist niet in de herfst. Dat concluderen we wanneer we na een lange tocht over smalle bospaden en langs kabbelende beekjes de boomgrens bereiken van de Feldberg, de hoogste piek van het Schwarzwald. We hadden ons voorbereid op een eindeloze zee van eeuwig groen. Waren het namelijk niet de dikke naaldbossen die tot die naam hadden geleid? Een woud zo ondoordringbaar dat het nauwelijks zonlicht toeliet en de Romeinen de stuipen op het lijf joeg.

In de herfst verandert dat aanzicht. Het groen overheerst nog altijd, jawel. Maar in het bonte lappendeken dat zich voor ons uitstrekt, is eveneens plaats voor goud, oranje, okergeel, kastanjebruin en scharlaken – de bonte herfstoutfit van beuken, eiken en andere loofbomen. Dikke nevelen omsluieren het ruisende woud, als damp in een bruine kroeg die het rookverbod aan z’n laars lapt. Wat een sprookje.

Het Zwarte Woud is vlot te bereiken met de trein vanuit Brussel of Luik. Beeld Alamy Stock Photo

Drankstation in het bos

Een dag eerder zijn we stressvrij naar de rand van het Zwarte Woud gespoord. Vanuit Brussel naar Keulen, daar net genoeg tijd voor een koffie, en daarna rechtstreeks naar Freiburg. Iets meer dan vijf uur onderweg, met de auto moet je daar niet aan beginnen. Een treinrit richting Titisee later (onze vijftienjarige zelve is in z’n nopjes) wagen we ons vanuit Hinterzarten aan de twee koninginnenetappes van de Westweg. Het oudste lange­afstandspad van Duitsland — en naar verluidt een van de allermooiste — slingert zich sinds 1900 van noord naar zuid een baan door het Zwarte Woud. Van Pforzheim tot het Zwitserse Bazel, goed voor 285 kilometer door eindeloze bossen en okselfrisse berglandschappen — het soort waarvan elk beetje modeltreintjesliefhebber graag een miniatuurversie in zijn kelder zet.

Beeld Tom Peeters

Het is wat de Duitsers een Höhenweg noemen, een bergpad dat kammen volgt, pieken opzoekt en overdag goeddeels wegblijft uit de dorpen. Al is dit de Yukon niet, regelmatig zullen we een berghut passeren en ’s avonds slapen we in een bed in kleinschalige hotelletjes. Ideaal voor wie graag avontuurlijk wandelt, maar zich nu ook weer geen Bear Grylls waant. In hotel Schwarzwaldhof, waar we onze bagage droppen, monstert een receptioniste in dirndl onze kuiten. Ze vraagt waarnaartoe we vandaag wandelen. “Wieden? Dat is ver.” Geen tijd te verliezen! Hop, het dorp uit, de natuur in.

Na vijf kilometer treffen we in de buurt van een eenzame boerderij een Getränkestation aan, een houten barkast gevuld met Apfelschorles, Johannisbeersaft en radlers. Op het bijhorende infobord lezen we dat dit ‘drankstation’ geïnspireerd is op een oud Milch­hisli, een melkhuisje dat dateert uit de tijd dat het Zwarte Woud nog onherbergzaam was; enkel bewoond door geharde mannen en vrouwen, houthakkers met eelt op de handen, kolenbranders en boeren die een wolf desnoods bij zijn staart uit de koeienweide sleurden. Destijds beschikten de huizen niet over elektriciteit, dus bewaarden bewoners hun melkproducten door continu koel bergwater door zo’n houten bak te laten lopen.

In de herfst trekt de regio een outfit van oranje, okergeel, kastanjebruin en scharlaken aan. Beeld Tom Peeters

Tof achtergrondverhaal, maar wij zijn vooral dankbaar voor de verfrissing. 2 euro in de gleuf en even uithijgen op een bankje. Door de vallei galmen koebellen, hier zijn we ver weg van het lawaai van de wereld.

fragiele bloemetjes

Wir bekennen Farbe: we mogen die Duitsers wel. Rechtdoorzee, maar je weet wat je eraan hebt. Vooral tijdens een onderneming als de onze is het geruststellend dat je weet dat er een pijltje komt voordat je je zorgen maakt dat je verkeerd loopt, een zitbank voordat je moe bent. Volgens sommige bronnen vonden de gebroeders Grimm hun inspiratie voor Hans en Grietje in het Zwarte Woud, maar anno 2022 moet je geen broodkruimels meebrengen om de weg te vinden. Het wandelnetwerk telt meer dan 20.000 kilometer aan bewegwijzerde paden. Hier kan je desgewenst elke week van je leven een andere lus stappen en nooit twee keer dezelfde modder onder je schoenen voelen.

Urenlang stappen we door imposante bossen en hoogdalen, via stille wegels langs koeienweides, door hoogveen en heide, over afgeronde bergtoppen, Kuppen, waar fragiele bloemetjes groeien die normaal enkel 1.000 meter hoger voorkomen. Een puzzel van Wälder, Weisen und Wieden, bossen, hooilanden en weiden, het soort landschap dat recht uit een kindertekening lijkt te komen — eerder klein en schattig dan groots en overweldigend. Maar ook al kunnen we deze contreien bezwaarlijk als woeste wildernis catalogeren — zelden zijn we buiten gehoor­afstand van een dorpskerkje in de vallei — toch zijn we een hele dag onderweg zonder ons te ergeren aan luide autowegen of industrie.

Ooit was dit drankstation nodig om melkproducten te koelen zonder elektriciteit, nu biedt het hikers de nodige verfrissing. Beeld Tom Peeters

Beeld Tom Peeters

“Een opborrelende, jongensachtige vrolijkheid en het gevoel ver verwijderd te zijn van het leven van alledag en een volledige bevrijding van de daarmee gepaard gaande verplichtingen”, zo omschreef Mark Twain de emoties die het Zwarte Woud bij hem opwekte. “Hier verlies je de tijd uit het oog in tien minuten, de wereld in twintig.” Even voorbij de top van de Feldberg stappen we de warmte van de St. Wilhelmer Hütte binnen. Er hangt een sfeer van kameraadschap: wandelaars zitten elleboog aan elleboog aan blokhouten tafels, vreemden praten met elkaar over hun dag. We zetten ons onder een enorme koebel en verwarmen ons aan een kop thee met rum. De bijhorende plak Schwarzwälder Kirschtorte is groot genoeg om een klein dorp te voeden. Wie stevig wandelt, moet flink eten.

Halte richting hemel

Op de top van de Belchen, een bergpiek die als een kale knikker boven het landschap torent, wacht ons een fenomenaal uitzicht. We begrijpen meteen waarom de lokale dichter Johann Peter Hebel deze plek omschreef als “erste Station von der Erde zum Himmel”, de eerste halte op weg naar de hemel. Quasi verticale kliffen van schilferige rotsen leiden onze ogen eerst naar een pannenkoekvlakke vallei, alwaar ergens de Rijn moet stromen, en daarna, wanneer we ze tot spleetjes priemen, naar de Vogezen. De Siamese tweeling van het Zwarte Woud, ooit samen opgegroeid en later door tektonische activiteit brutaal uit elkaar gerukt.

Boven schijnt de zon, beneden pakken wolken samen als een sneeuwtapijt, alsof iemand de pieken heeft schoongeveegd met een sneeuwschop. Dat mooie weer heeft veel volk op de been gebracht: wandelaars van alle leeftijden, mountainbikers, trailrunners. Voor de deur van het Belchenhaus drinken hikers halve liters bier — net als op luchthavens en veerboten is dat in berghutten op om het even welk uur van de dag gepermitteerd. Dit is een paradijs voor wie graag de buitenlucht inademt.

Aan wandelopties geen gebrek: 20.000 kilometer aan bewegwijzerde paden ­doorkruisen het Zwarte Woud. Beeld Tom Peeters

Op de flanken van de Blauen spreekt een oudere vrouw ons aan. Ze zit op een bankje te lezen, geflankeerd door wandelstokken. De volmaakte idylle. “Het Zwarte Woud houdt me jong”, zegt ze. “Voor de Alpen zijn mijn knieën te zwak. Maar alles wat ik vroeger dáár vond, vind ik tegenwoordig híér: meren en rivieren, bergen en valleien, ongebreidelde natuur.”

Schone lei

In Kandern, de bestemming van onze tweede wandeldag, kriebelt het om verder te stappen naar Bazel. Het eindpunt van de Westweg ligt slechts 25 kilometer verderop. Maar: Freiburg wacht. Bus en trein brengen ons opnieuw naar de middeleeuwse universiteitsstad. Die gaat prat op twee eretitels: die van zonnigste - de Biergartens zijn nergens langer bevolkt - én (zelfverklaarde) groenste stad van Duitsland. Die twee gaan hier hand in hand: door de overvloed aan zon werd al in 1994 het eerste energieplushuis ter wereld gebouwd. Nu is er een hele wijk van dat soort huizen, die meer energie opwekken dan ze consumeren. En ook het stadhuis, het voetbalstadion en de kerkgemeenschap mikken op een nuluitstoot.

Freiburg gaat prat op twee eretitels: die van zonnigste én groenste stad van Duitsland. Beeld Tom Peeters

Beeld Tom Peeters

Verstokte vleeseters die in Gent al licht onpasselijk worden van de overdaad aan veggieburgers, kunnen beter wegblijven uit Freiburg. Dieseljunks idem. Het centrum is volledig autovrij, tramlijnen vormen de ruggengraat van de stad. Dat uit zich in cijfers: in de stad zijn er twee keer zoveel fietsen als auto’s. Waar in Duitsland gemiddeld 59 auto’s rondrijden per 100 inwoners, zijn er dat in Freiburg 35 — in Vauban, de groene ‘modelwijk’ zelfs slechts 20. Vauban is trouwens een natte droom voor groene jongens en meisjes: de stoepen zijn breder dan de straten en elke morzel vrije ruimte is ingepalmd door microparken, gemeenschapstuintjes of kippenhokken.

In de groene wijk Vauban is elke morzel vrije ruimte ingepalmd door microparken en gemeenschapstuintjes. Beeld Alamy Stock Photo

“In de Tweede Wereldoorlog bombardeerden de geallieerden Freiburg helemaal plat”, verklaart Hans-Jörg Schwander, directeur van een innovatieacademie en standvastige groene jongen. “Dat gaf de stadsplanners een schone lei. Terwijl andere Duitse steden de auto centraal stelden en grote parkings bouwden, koos Freiburg resoluut voor openbaar vervoer en fietspaden.”

De grootste hindernis die we bijgevolg als voetganger in het historische stadscentrum moeten overwinnen? De Bächle, kleine beekjes die de binnenstad dooraderen en die ’s zomers voor verfrissing zorgen. Volgens locals zijn ze ook ideaal om een krat bier in te koelen. Rond de bombastische kathedraal, die de bombardementen miraculeus ongeschonden doorstond, spreidt zich elke dag een markt uit. We passeren bij de kraam met vegetarische curryworsten en proeven van de neuer Süber: versgeperste wijn, mierzoet maar o zo verslavend. De wijnranken kietelen de stad.

In het centrum van Freiburg zijn voetgangers en fietsers koning. Beeld Alamy Stock Photo

Bovenal bruist Freiburg van het leven door de studenten. Op het einde van de dag vinden we nog een ultieme portie jus in de benen en hijsen we ons op de Schlossberg, de plek waar dat jonge volkje naar de zonsondergang komt kijken. Terwijl de zon z’n beste penseel bovenhaalt om de omliggende heuvels een laatste keer te laten knallen als een stoplicht, denken we terug aan de leuze die we tijdens onze tocht in sierlijke gotische letters op een hotelbalkon zagen staan: “O’ Schwarzwald, O’ heimat, Wie bist du so schön.” Verdammt, ja!