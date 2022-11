‘De terriër scheurde vrolijk rond in haar karretje’: een dierenarts over de patiënt die zijn leven veranderde

Artsen en verpleegkundigen vertellen over de patiënten die hun leven veranderden. Deze week: dierenarts Ko Schoenmakers.

“Het hondje kwam uit Roemenië, waar het kort na de geboorte een dwarslaesie had opgelopen. Het dier was ernstig gehandicapt: haar achterpootjes waren verlamd en ze was incontinent. Ze was gered door een Nederlandse vrouw die haar had geadopteerd en haar liefdevol opving. Elke dag deed ze het hondje een luier om. Ze had een karretje laten maken, een minirollator waar het dier met haar achterpootjes in hing, zodat het toch kon rondlopen. Dat ging een tijdlang goed, totdat de twee verlamde pootjes begonnen te slijten. Haar pootjes, die de hele dag krachteloos over de vloer sleepten, gingen kapot en raakten ontstoken. Het hondje voelde geen pijn en begon erin te bijten. Dat kon niet langer, er moest iets gebeuren.

“De dierenarts die ze raadpleegde, vertelde haar dat ze de twee pootjes kon laten amputeren, maar dat zou aardig wat geld gaan kosten. Ze kon het beestje ook laten inslapen, het was al zwaar beschadigd, dus de toekomst zou vermoedelijk niet veel goeds brengen. Ze vroeg mij of ze langs mocht komen voor een second opinion.

“Ik was sceptisch toen ik het verhaal hoorde. Een beestje in een karretje met een luier om, moesten we dat nou nog gaan oplappen? Was dat in het belang van het dier? Sloegen we niet door?

“En toen stak het hondje hier haar kop om de hoek van de deur, een jonge lichtbruine terriër met een olijke snoet. Ze straalde zo’n enorme levenslust uit, ze scheurde in haar karretje naar binnen, van de twee bungelende pootjes in de achterbak leek ze geen enkele last te hebben. Ik keek in twee sprankelende oogjes en twijfelde geen moment meer: dit dier moesten we echt helpen.

“Via crowdfunding hebben we geld ingezameld om haar zo goed mogelijk te kunnen behandelen. Wij hebben de operatie gratis gedaan, alleen de materiaalkosten gerekend, en een prothesemaker was bereid om tegen kostprijs protheses op maat te maken. Die waren nodig om de stompjes te beschermen en om het achterlijfje goed in de kar te kunnen vastzetten. Het rollatortje werd aangepast.

“Het werd een groot succes. Het hondje kon daarna nog harder scheuren met dat karretje, zo hard dat ze af en toe ergens achter bleef haken. Dan zette ze de kar even in zijn achteruit om vervolgens weer keihard verder te racen. Geniaal om te zien hoe een dier zich aanpast aan de omstandigheden.

“Het komt vaker voor dat een dier emoties bij me oproept, maar het moment waarop dit hondje mij aankeek, vergeet ik nooit meer. De blik in haar ogen was zo krachtig dat ik in één klap om was. Door deze vrolijke terriër ben ik gaan inzien dat ik in mijn werk mag vertrouwen op wat ik voel en zie. Natuurlijk moet ik kritisch blijven, en me altijd blijven afvragen of ik een dier met een zware behandeling wel verder help, maar mijn gevoel mag daarbij leidend zijn. Net als dieren zelf doen: die gaan ook altijd af op hun instinct.

“Het hondje is inmiddels mijn patiënt geworden. Het is nu twee jaar geleden dat ze hier mijn spreekkamer binnenrende en het gaat haar goed. Ik moest haar baasje een advies geven over leven en dood, en dat voelde als een zware verantwoordelijkheid. Nu weet ik dat ik de juiste beslissing heb genomen en iedere keer als ik dat hondje weer zie, zo speels en opgewekt, lijkt het alsof ze mij daarvoor beloont.”