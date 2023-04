‘De Ten Miles lopen zonder training is onverstandig’: sportarts legt uit hoe je verstandig loopt

Dat lopen immens populair is, wordt nog maar eens bewezen door het recordaantal inschrijvingen voor de Antwerp 10 Miles. Dit weekend komen daar 31.000 deelnemers aan de start. Maar hoe loop je goed én gezond? Johan Bellemans, sportarts en kniechirurg, weet raad.

Hoe gezond is lopen echt?

“Al lopend verhoog je je spierkracht, uithouding en aerobe capaciteit: het vermogen van je lichaam om zuurstof om te zetten in energie. Je longcapaciteit gaat erop vooruit en je lichaam slaagt erin om een groter volume bloed door je lijf te pompen.

“Lopen is een impactsport. Telkens je neerkomt, belast je je botten waardoor je botontkalking tegengaat. Je duwt je stofwisseling omhoog want je put de suikervoorraad in spieren en lever uit, waardoor je lichaam verplicht is om vetreserves aan te spreken. Zo blijf je beter beschermd tegen diabetes type 2 en uiteindelijk ook tegen allerlei soorten kankers en dementie.”

Hoeveel minuten per week moeten we lopen om deze gezondheidsvoordelen te verzilveren?

“Je hoeft geen zotte toeren uit te halen of persoonlijke records te breken. Elke week 150 minuten sporten aan een matig intensief niveau is voldoende. Je haalt dan maximaal 70 procent van je maximale hartslag (220 min je leeftijd) en je kan nog praten tegen je looppartner. Als je wekelijks meer dan 200 minuten sport, haal je er amper nog bijkomende gezondheidswinst uit.”

Is het gezond om deze 150 minuten integraal in te vullen met lopen of voegen we er beter andere sporten aan toe?

“Impactbelasting is goed voor je botten, maar te veel belasting vergroot de kans op selectieve overbelasting. Als je teveel loopt, moeten je bot en kraakbeen te veel schokken opvangen. Maar als je lichaam te weinig schokken opvangt, daalt je botdichtheid. Daarom kunnen zelfs professionele wielrenners botontkalking hebben.

“Wissel lopen af met andere matig-intensieve sporten zoals roeien, fietsen of zwemmen. Eén bewegingsvorm excessief uitvoeren, is niet goed. Dat is ook de reden waarom topsport zo ongezond is. Ga dus geen vier dagen per week lopen. Maak er twee of drie dagen van, en twee dagen op de roeitrainer of in het zwembad. Af en toe touwtjespringen, zelfs al is het maar een minuut, is ook goed. Liefst doe je ook nog eens twee keer in de week krachttraining.”

De meeste recreatieve lopers zijn achtervoetlopers: ze landen op hun hiel en wikkelen dan hun voet af. Voorvoetlopers landen eerst op hun voor- en middenvoet. Die laatste techniek zou beter zijn. Bestaat er een universele, ideale looptechniek?

“Elke loper heeft een eigen manier van lopen, en elke techniek heeft voor- en nadelen. Als achtervoetloper heb je de neiging jezelf wat af te remmen. Bij iedere pas land je op je hiel en moet je als het ware over je voorste been heen stappen. Je gewrichten worden meer belast omdat ze telkens de impact van de landing opvangen. Bij voorvoetlopers vangen de voetspieren de impact van de landing op. Je hebt een betere schokdemping en je loopt sneller en efficiënter. De kans op gewrichtsblessures is ook kleiner.

“Maar als je van nature een achtervoetloper bent, blijf je best deze techniek gebruiken. Als je je looptechniek plots drastisch verandert, zal je blessurerisico sowieso toenemen. Je gaat namelijk in tegen de natuurlijke mechanische werking van je lichaam en belast plots delen van je lichaam die daar minder goed voor getraind zijn. Nieuwbakken voorvoetlopers hebben bijna altijd problemen met hun achillespees. Maar soms is er natuurlijk wel een goede reden om van techniek te veranderen. Achtervoetlopers die last hebben van ontstekingen aan knieën en heupen proberen best de voorvoettechniek. Train dan eerst je kuitspieren. Die ondersteunen je achillespees.”

Bestaat er zoiets als het ideale loperslichaam?

“Absoluut. Mensen met een rank figuur en dunne enkels en kuiten zijn geschikte langeafstandslopers. De hefboomfunctie vanuit het knie- en heupgewricht verloopt bij hen veel efficiënter. Wie dikke enkels en zware voeten heeft, zal een grotere zwaaikracht vanuit de knieën en de heupen moeten activeren. Je loopt dan automatisch wat trager. Dikke spieren en een kort bovenlijf zijn dan weer goed om te spurten. De meeste marathonlopers hebben trouwens een buitengewone aerobe capaciteit. Deze kan je tot op een bepaald niveau trainen, maar is ook een stukje aangeboren.”

Hoe kunnen we blessures voorkomen?

“Bouw de intensiteit van je training wekelijks met maximaal tien procent op. Aan dat tempo boek je resultaten en geef je je lichaam de kans om zich aan te passen aan toenemende belasting. Als je te snel te veel wil, val je ten prooi aan sporteuforie: Je denkt dat je lijf klaar is om extra kilometers te lopen, maar je kraakbeen en je spieren zijn nog niet sterk genoeg. Het gevolg? Je scheurt een spier, pees of je meniscus. Of je loopt een kraakbeenletsel op.

“Vermijd cumulatieve pijn: pijn die bij elke inspanning een stukje erger wordt. Wacht met je volgende training tot de pijn weer op een lager niveau zit. En leer je pijn quoteren op een schaal van één tot tien. Nul is pijnloos, tien is hevige pijn. Loop niet als je meer dan drie op tien scoort. Beschouw een drie op tien als het punt waarop je op je tanden moet beginnen te bijten. Sporten met inspuitingen of andere pijnstillers is trouwens bijzonder gevaarlijk. Pijn is een alarmsignaal. Schakel het uit, en je bent je kompas kwijt.”

Johan Bellemans: 'Ik heb het al vaak gezien: de man des huizes die elke zondag 4 uur loopt om zich voor te bereiden op een wedstrijd en de rest van de dag moe en nors in de zetel zit omdat hij te diep is gegaan.' Beeld Mine Dalemans

Is het beter om eerst de frequentie en daarna de duur van je trainingen op te bouwen?

(knikt) “Het klinkt misschien wat onnozel om elke avond één kilometer te gaan lopen, maar in een opbouwfase is dit sowieso beter dan meteen tien kilometer uit je lijf te persen.”

Moeten we bij elke training diep gaan om vooruitgang te boeken?

“Het is een mythe dat je alleen door hard te trainen beter wordt. Zelfs de meest competitieve atleten zijn voorzichtig met de momenten waarop ze in het rood gaan. Het risico dat je spieren en gewrichten overbelast raken door telkens te diep te gaan, is groot. Tegenwoordig zijn gepolariseerde trainingen een ding. Atleten hanteren vaak een fiftyfifty verhouding: de helft van hun training een gemiddelde of zelfs lage intensiteit en de andere aan hoge intensiteit. Recreatieve lopers gebruiken best de verhouding 80/20: het grootste deel van je trainingen bestaat uit rustige loopjes en de overige 20 procent ga je net niet in het rood. Je mag dan 80 procent van je maximale hartslag bereiken. Zo train je je vetverbranding, wat ervoor zorgt dat je later in de race pas je cruciale suikerreserves zal aanspreken.”

Hoe weten we of we aan het juiste tempo lopen?

“De meeste recreatieve lopers hanteren een te grote paslengte en een te lage pasfrequentie. Hun cadans, het aantal stappen per minuut, ligt te laag. Die frequentie ligt bijna altijd lager dan 170 passen per minuut, en zou idealiter 180 moeten zijn.

“Bij een hogere pasfrequentie en kortere pas is de impact op je lage rug, heupen, knieën maar liefst 20 procent kleiner. De kans op blessures ligt lager. Handige tip: op Spotify vind je runninglists met liedjes die je perfect op 180 beats per minuut laten lopen.”

Klopt het dat je, om sneller te lopen, niet per se zo hard mogelijk moet lopen, maar je beter regelmatig traag loopt?

“Dat klopt. Het belang van ‘easy training’ is niet te onderschatten. Loopjes die je een zes op tien zou geven, genereren veel meer cardiovasculaire aanpassingen dan vroeger werd aangenomen. Je traint je aeroob vermogen zonder dat je melkzuurproductie oploopt en lopen onaangenaam wordt. Weinig getrainde sporters lopen aan 8 km per uur. Occasionele lopers halen 10 km per uur en getrainde sporters zitten aan 12 km per uur. Als je dit te monotoon vindt, wissel je snelle sprintjes af met langzame stukken.”

Op welke ondergrond lopen we best?

“Dempende ondergrond is ideaal. Maar ook hier is variatie belangrijk. Eentonige belasting op harde ondergrond is schadelijk. Wissel asfalt af met natuurpaden. Maar train ook in functie van je doel. Als je een stadsmarathon wil lopen, moet je niet steeds in een bos trainen.”

Hoe belangrijk is stretchen?

“Stretchen vermindert je spierkracht. Doe het niet vlak voor of na een loopsessie, maar tussen trainingen door. Opwarmen is wel belangrijker.”

En wat met ademhalen?

“In onderzoeken wordt weleens geëxperimenteerd met maskers die je ademhaling belemmeren, maar je moet gewoon ademen zoals het je uitkomt. Het is erg moeilijk om je ademhaling tijdens het sporten op een duurzame manier te beïnvloeden.”

Lopers zouden ook beter hun ‘spieren en pezen in de voeten trainen’. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?

“Een goede loopschoen geeft passieve ondersteuning, maar de spieren in je voeten zorgen voor een actieve ondersteuning van het voetgewelf. Vergelijk ze met veertjes die de landing een beetje dempen. Je voeten bestaan uit beentjes, gewrichten en tientallen kleine spieren, ligamenten en pezen. Deze werken allemaal samen om ons stabiel te houden. Als ze verzwakt raken, heeft dat sowieso een impact op je stabiliteit en je vermogen om je krachtig van de grond af te duwen.

“Doe regelmatig toe curls en probeer een sok op de vloer met je tenen op te rapen. Balanceer op één been of ga op je tenen staan. Toe lifts, waarbij je enkel je grote teen oplift, hebben ook hun nut.”

Klopt het dat een goede loopschoen ook een gigantisch verschil maakt, of is dat een marketingmythe?

“Een goede loopschoen biedt optimale ondersteuning aan de voetboog en de hiel, en levert ook voldoende schokdemping. Voorvoetlopers zijn vaak gebaat bij een schoen met een lagere hiel, achtervoetlopers kiezen een hogere hiel.

“De nieuwe loopschoenen met een carbonplaatje en een dikke zool waarmee de toppers records breken, zijn niet voor iedereen ideaal. Door het veereffect van de koolstofplaat loop je als goed getrainde atleet wat sneller, maar is er ook meer belasting op de pezen en een hoger blessurerisico.”

Kan je zonder voorbereiding de 10 Miles lopen?

“Je zal afzien, maar het kan. Je bewijst dat je wilskracht hebt, maar het is niet verstandig. Het blessurerisico is gigantisch groot. Om je voor te bereiden op de 10 Miles moet je minstens zes maanden trainen. Als je zomaar een marathon probeert te lopen, zou je weleens in het ziekenhuis kunnen belanden. Elke dag sporten, het plezierig vinden en fier zijn dat je het volhoudt, is een veel duurzamere aanpak dan alles inzetten op één wedstrijd.”

‘Als je moe bent, loop je beter niet, of alleszins aan een trager tempo’, zegt Johan Bellemans. Beeld ID/ Joris Herregods

Wanneer wordt lopen ongezond?

“Ik stel me soms vragen bij marathons en ultra endurance-wedstrijden. Veel hangt natuurlijk af van het individu: hoe je gebouwd bent, hoe oud je bent en of je een uitgebreide sportgeschiedenis hebt. Maar ik ben er geen voorstander van. De eerste marathonloper, een Griekse soldaat die het goede nieuws van een overwinning moest melden, viel meteen na de woorden ‘Gegroet, we hebben gewonnen’ dood neer. Een veelzeggende legende.

“Twintig jaar geleden waren marathons een buitengewone inspanning. Vandaag proberen veel lopers die eindmeet te halen, maar slechts een minderheid is er klaar voor. Vaak geven ze dat ook zelf aan: ‘goed voor één keer, maar dit doe ik nooit meer.’ Zeker bij ultramarathons stel ik me vragen. Doorgaan tot je hallucineert. Welke dokter vindt dat een goed idee?

“Recreatieve sporters luisteren doorgaans te weinig naar hun ‘rate of perceived exertion’: de mate waarin ze uitgeput zijn. Sommige lopers putten zichzelf zodanig uit dat ze prikkelbaar worden en zelfs emotioneel labiel. Ik heb het al vaak gezien: de man des huizes die elke zondag 4 uur loopt om zich voor te bereiden op een wedstrijd en de rest van de dag moe en nors in de zetel zit omdat hij te diep is gegaan.”

We zouden minstens een kwart van onze looptraining zonder meetapparatuur moeten afwerken. Zijn we verslaafd aan digitale hulp?

“Die snufjes zijn handig, maar de slinger slaat door. We worden overspoeld door parameters, zoals hartslagvariabiliteit, het interval tussen elke hartslag. Maar op den duur brengen deze data ons meer in de war dan wanneer we gewoon naar ons lichaam zouden luisteren. Je eigen gevoel is de meest betrouwbare parameter, zeker als je het gewoon bent om te lopen. Uit een recent onderzoek blijkt zelfs dat atleten die trainen zonder data net beter presteren dan collega’s die voortdurend op hun horloge kijken. Om je cadans en hartritme te bepalen is die meetapparatuur natuurlijk wel handig, maar verder hoef je er niet te veel aandacht aan te besteden. Concentreer je op hoe je je voelt. Als je moe bent, loop je beter niet, of alleszins aan een trager tempo.”