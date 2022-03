‘De sprong in de technologie is verantwoordelijk voor de sprong in de verkoop’: waarom steeds meer mensen voor een elektrische fiets gaan

Er is een grote shift naar elektrisch rijden, zien fietshandelaars. De piekende brandstofprijzen voor auto’s geven de e-bike nog een duwtje in de rug. ‘De sprong in de technologie is verantwoordelijk voor de sprong in de verkoop.’

“Mijn zoon gaat sinds een week naar school”, zegt Edmond, die net een zwarte e-bike met een kinderzitje heeft gekocht. “Met de auto is het niet te doen om hem aan de poort af te zetten. Te voet is het net te ver. Zolang het niet regent, is dit dus het beste alternatief.” In de Antwerpse fietsenwinkel De Geus zijn verkopers druk in de weer met modellen zoals die van Edmond.

Terwijl de winkel alles van koers- tot plooifietsen in huis heeft, zijn veel klanten geïnteresseerd in wat elektrische rugwind. Er hangen nog enkele vintage bakfietsen omhoog, terwijl de nieuwste, elektrisch aangedreven, cargobikes op de grond staan. Als om te zeggen: kijk eens waar de technologie ons vandaag heeft gebracht. Die elektrische cargobike is ondertussen ook het meest verkochte model, valt bij een verkoper te horen.

Klanten halen volgens hem verschillende redenen aan waarom ze tegenwoordig graag hun auto laten staan en overstappen op zo’n bakfiets. Maar nu een liter diesel boven de 2 euro is geklommen, kost het een flinke hap om de tank van een een gezinswagen te vullen. Klanten vragen de verkoper daarom info over de beste gezinsfiets.

‘Stimulus’

In Nederlandse media melden verschillende organisaties dat er meer vraag is naar elektrische tweewielers, sinds de brandstofprijzen zijn gaan pieken. Stella Bikes, ‘de grootse e-bikespecialist van Nederland’, merkte eind februari op jaarbasis een stijging in de verkoop van 35 procent.

Recente cijfers zijn er voor ons land niet. Maar de bevinding van de Nederlandse organisaties, sluit aan bij wat sectorfederatie Traxio ook in België ziet. “Veel mensen willen nu al de files vermijden bij hun woon-werkverkeer", zegt woordvoerder Filip Rylant. “Als de brandstofprijzen zo sterk stijgen, is dat een extra stimulus om over te stappen op een elektrische fiets.”

Binnen de totale fietsverkoop, die trouwens gestegen is sinds de coronacrisis, is het aandeel van de e-bikes toegenomen. De laatste globale cijfers gaan over 2020: toen was net iets minder dan de helft van alle verkochte fietsen elektrisch.

Thomas Vanderhoydonck, zaakvoerder van De Geus, spreekt over een “algemene shift”. Hij vindt het moeilijk om zijn vinger op één specifieke oorzaak te leggen. Maar naarmate auto’s - zeker in een stad als Antwerpen - almaar onpraktischer worden, kunnen elektrische fietsen volgens hem “het gat dichtrijden”.

In de winkel doet hij ons zijn uitleg, terwijl hij voor een elektrische bakfiets van Urban Arrow staat: de Cadillac onder de cargobikes. Die is voorzien van een laadbak waarin een kroost van vier kleine kinderen kan. De banden zijn ook versterkt zodat ze nog moeilijk lek raken, terwijl schijfremmen zorgen voor extra veiligheid. “De sprong in de technologie is verantwoordelijk voor de sprong in de verkoop”, zegt Vanderhoydonck.

Karel Henderiecks, kersvers e-bike-eigenaar, en vriendin Bo Longville. 'Een auto is een ramp in de stad.' Beeld Bob Van Mol

Toen hij tien jaar geleden in de winkel begon waren er nog nauwelijks elektrische fietsen. “Mensen klaagden toen over enkele typische problemen", zegt de zaakvoerder. “Als je naar de winkel gaat, heb je plek nodig voor bagage. Als je naar een meeting vertrekt, wil je jezelf niet in het zweet trappen. Een cargobike komt daaraan tegemoet, daarom is het een autokiller.”

Maar aan de Cadillac onder de cargobikes hangt ook een stevig prijskaartje. Wie op zo’n Urban Arrow zijn boodschappen wil doen en de kinderen wil afzetten aan de schoolpoort is tussen de 4.950 en de 6.690 euro lichter, afhankelijk van het model. Dat is goedkoop voor auto, maar toch zeer duur voor een fiets.

Voor zulke e-bikes is het goed dat de overheid het leasen fiscaal voordelig heeft gemaakt, erkent Vanderhoydonck. “Door leasing stijgt de koopkracht van een klant grofweg met 40 procent. Zo komen dus ook die duurdere modellen binnen handbereik. Ook groene kredieten zijn bij particulieren populair.”

Brasschaat

Tijdens de lockdowns waren fietsen en wandelen bij de weinige sociale activiteiten die de overheid nog toeliet. Aangezien mensen minder (ver) op reis gingen, hadden ze ook meer geld te besteden voor een nieuwe tweewieler. Maar corona was eigenlijk zowel een vloek als een zegen voor de handelaars. Door lockdowns in het Verre Oosten lag de productie stil, waardoor klanten soms maanden of jaren moesten wachten op hun fiets.

“Dat is nog niet volledig van de baan”, zegt Vanderhoydonck. “In China zijn er zelfs opnieuw lockdowns, waardoor arbeiders in de fabrieken niet aan de slag kunnen. Door de oorlog in Oekraïne zijn er ook problemen met de assemblage van sommige fietsen, omdat dat in Oost-Europa gebeurt.”

De Geus kan de wachttijden beperken, omdat de winkel op voorhand meer van de populaire fietsen bestelt en zelfs extra stock heeft aangelegd. In de winkel kan Karel Henderiecks, kersvers e-bike-eigenaar, niet wachten om te vertrekken. “Een auto is een ramp in de stad”, zegt hij. “Ik wil hem gebruiken om naar het werk te rijden, maar ook voor tochtjes bij mooi weer.”

Aangezien de hemel boven Antwerpen vrijdagmiddag stralend blauw was, stond zo’n tochtje al meteen op de planning. Zijn vriendin, Bo Longville, reed mee met haar e-bike. “Voor het hondje is er een mandje besteld, maar nu zal hij nog in de fietszak moeten”, zegt Longville. “Deze middag gaan we alvast naar Brasschaat.”