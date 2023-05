De sporen der schande liggen in Hasselt, en in Nederland verwachten ze er 22,6 miljoen euro voor

Nu de sneltram tussen Hasselt en Maastricht definitief van de baan is, liggen de vers aangelegde tramsporen in Hasselt er nog nuttelozer bij dan ooit tevoren. ‘Tiens, had hier niet iets moeten komen?’

In het niemandsland van de Hasseltse stationsbuurt, naast een fietspad dat nergens naartoe gaat en waar voetgangers volgens een verkeersbord niet mogen komen, liggen ze te blikkeren in de zon: net geen kilometer tramsporen die nooit een tram zullen zien. Vakkundig politiek geaborteerd, met de groeten van een Limburgse minister.

“Ik kan er niet naar kijken, ik word er triest van”, zucht Hasselaar Peter Meukens, voorzitter van TreinTramBus en tevens een van de geestelijke vaders van de sneltram. “De sporen zijn aangelegd tijdens de bouw van het nieuwe Hasseltse gerechtshof, dat in 2012 in gebruik is genomen. ‘Doen’, heb ik toen gezegd. ‘Want als de tram er nooit komt, zullen dit de sporen der schande worden.’ En kijk nu.”

Alsof de werkloze sporen niet pijnlijk genoeg zijn, is er nu ook een vraag voor compensatie onderweg uit Nederland. De stad Maastricht en de Nederlandse provincie Limburg eisen dat de Vlaamse regering voor 1 juni met 22,6 miljoen euro over de brug komt, voor kosten die al gemaakt zijn in de veronderstelde komst van de sneltram. Zo niet volgen er juridische stappen.

Vodje papier

“Dat was te verwachten”, zegt Meukens. “Toen de Vlaamse regering vorig jaar besliste dat de tram er niet zou komen, had minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) zoiets van: dat regelen we nog wel. Maar zo zitten Nederlanders niet in elkaar. De samenwerkingsovereenkomst die ze met Vlaanderen tekenden, is voor hen geen vodje papier.”

Nee, dan lagen de kaarten er in 2004 beter bij, toen Hasselt en Maastricht besloten een tramlijn tussen beide steden te bouwen. Politici, met socialistisch boegbeeld Steve Stevaert op kop, goochelden met reizigerscijfers en benadrukten de snelle reistijd voor pendelaars en studenten: in 38 minuten zouden die vanuit de Hasseltse Bampslaan op het station in Maastricht kunnen staan. Naar Limburgse maatstaven: haast sneller dan je het kan uitspreken.

Maar tussen droom en daad stonden praktische bezwaren in de weg. Zo bleek de Wilhelminabrug over de Maas niet sterk genoeg om een tram over te laten rijden, waardoor het spoor niet kon doorlopen tot aan het station van Maastricht. Bovendien toonden beleidsmakers zich in het post-Stevaert-tijdperk koelere minnaars van de sneltram, met de Hasseltse N-VA-burgemeester Steven Vandeput op kop. De tram moest en zou wegblijven uit zijn Heilig Hartwijk, die nota bene aan het station grenst.

Trambus

Wat begon als een wissel op de toekomst, is vandaag voer voor een nieuw lemma in het grote Belgische blunderboek. In al hun doelloosheid verdienen de tramsporen een plek naast de pompeuze Tuikabelbrug over het Albertkanaal - ook in Hasselt, ook aangelegd met het oog op de uitvoering van het Spartacusplan, bedoeld om het achtergestelde openbaar vervoer in Limburg op het niveau te brengen van de rest van Vlaanderen. Niks ook nie, heet dat in schoon Limburgs.

Hoewel: in plaats van een sneltram krijgt Limburg straks misschien een elektrische trambus - naar Maasmechelen, niet naar Maastricht. “In een vrije bedding die er nog niet ligt”, stipt Peter Meukens aan. “Trouwens: een trambus, dat is gewoon een gelede bus, die minder mensen kan vervoeren, breder is en 20 kilometer per uur minder snel rijdt dan een tram. Dat wordt dan verkocht als vooruitgang. Want een tram, dat is zogezegd een stap terug naar het verleden.”

Meukens was 37 toen de eerste ideeën voor een sneltram opborrelden. Vandaag is hij 61. De hoop die hij koesterde om met zijn kleinkinderen de tram te nemen en hen te vertellen dat opa dit mee had bedacht, kan hij voorgoed opbergen. “Toch ben ik blij dat de sporen er liggen. Zodat de mensen zich blijven afvragen: tiens, had hier niet iets moeten komen?”

Minister Peeters liet een advocatenkantoor de afgelopen maanden de werkelijke kosten voor de sneltram aan Nederlandse kant becijferen. Ze zegt op korte termijn te willen landen.