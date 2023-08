De sleur uit, de wereld in: 5 jongeren over hun pauzejaar

Een sprong in het diepe, een adempauze na jaren op de schoolbanken: steeds meer jongeren kiezen voor een gap year na het middelbaar en skippen de septemberroutine die de meesten van ons straks te wachten staat. ‘Hopelijk weet ik nadien wat ik wil studeren. En anders vind ik wel iets.’

Malou Mestdagh (18) gaat een jaar reizen, onder andere naar de Alpen en Sri Lanka

“Ik ben best avontuurlijk aangelegd, wil altijd van alles doen. Ik ben nooit bang om een stevige uitdaging aan te gaan.” In het vijfde middelbaar hoorde Malou dat sommige leerlingen een gap year gingen nemen en dat sprak haar wel aan. “Ik weet nog niet wat ik wil studeren, dus wil ik nieuwe ervaringen opdoen en nieuwe mensen leren kennen. En eens goed nadenken over mijn studie. En over mijn leven.” (lacht)

Haar moeder was in het begin wat enthousiaster dan haar vader, maar uiteindelijk staat ook hij achter haar plan. “Ik heb hem duidelijk gemaakt dat dit jaar echt belangrijk is voor mij. En dat ik daarna zeker nog ga studeren, want daar was hij een beetje bang voor.”

Malou Mestdagh: ‘Ik ga mezelf tegenkomen, maar da’s niet erg. Ik wil leren om alleen te zijn, al weet ik nu al dat ik vrienden en familie ga missen.’ Beeld Hannes Vandenbroucke

Ze barst van de plannen: eerst trekt ze met een vriendin twee weken naar Rome en Milaan, vervolgens zal ze met haar papa de Barrhorn in de Zwitserse Alpen beklimmen. Daarna gaat ze twee maanden werken. “Van december tot midden maart trek ik dan op mijn eentje naar de bergen. Ik wil er een paar maanden gaan snowboarden en werken in ruil voor kost en inwoon.”

Waar precies, dat weet ze niet, dat is ze nog aan het regelen via Workaway, een website die jongeren in contact brengt met gastgezinnen. “Wachten op antwoord, dat vind ik nog het lastigst. Ofwel ga ik een paar uur per dag werken in een chalet, ofwel logeer ik bij een gezin en zal ik voor de kinderen zorgen. Wanneer die naar school gaan, ben ik vrij.”

Het wordt niet altijd makkelijk, dat beseft ze heel goed. “Maar eigenlijk ben ik daar net naar op zoek. Ik ga mezelf tegenkomen en da’s niet erg. Ik wil leren om alleen te zijn, al weet ik nu al dat ik vrienden en familie ga missen.”

Na haar avontuur in de bergen trekt ze met haar zus voor drie weken naar Sri Lanka. “Ze studeert aan een hogeschool, heeft voor de paasvakantie enkele weken vrij en stelde voor om mee te gaan. Ik was meteen enthousiast.” En daar houdt het niet op, want ze heeft via een wedstrijd een Interrail-ticket gewonnen. “Met een vriendin, die ook een pauzejaar neemt, ga ik een maand door Europa reizen om vervolgens met ons tweeën ergens een maand te gaan werken via Workaway. Ik heb nog geld nodig om alles te bekostigen, maar ook dat moet ik nog regelen”, lacht ze.

Ze probeert het alleszins niet té spannend te vinden. “Ik laat het op me afkomen en hoop dat ik leer om te gaan met situaties die ik nog niet ken. En dat ik nadien ga weten wat ik wil studeren. Is dat niet zo, dan is dat ook oké. Ik vind wel iets.”

Beeld Hannes Vandenbroucke

Marcus Verhaeghe (17) vertrekt straks voor 10 maanden naar Colombia

“De meeste ouders denken bij Colombia meteen aan Medellín, Escobar, drugs, geweld en geweren. (lacht) Zeker, er zijn nog problemen, maar er is al heel veel veranderd. Ik ga er in een gastgezin verblijven, zij zullen me wel vertellen waar ik al dan niet mag gaan en staan. Ik denk niet ik veel gevaar ga lopen.”

Eigenlijk wou hij via een uitwisselingsprogramma naar de VS, maar daarvoor waren er al te veel kandidaten. Hij koos dan maar voor Colombia omdat hij er via AFS, de organisatie die de reis regelt, school en vrijwilligerswerk kan combineren. Twee dagen na ons interview vertrekt hij, maar nerveus is hij niet. Al baart het feit dat hij nog geen Spaans kan hem wel zorgen. “Soms vraag ik me af hoe ik daar zal overleven en vrienden zal maken. Maar ik heb gehoord dat je, als je Frans kent, de taal makkelijk oppikt en dat je het na drie maanden zelfs al kan spreken. Komt wel goed.”

Zijn gap year komt er mede dankzij zijn moeder. “Ik ben jarig in december, aan het begin van het zesde middelaar was ik dus nog maar zestien. Ik voelde me nog veel te jong om verder te studeren. Toen vertelde mijn moeder tijdens het ontbijt plots dat ik gerust een jaartje pauze mocht nemen.”

Marcus Verhaeghe: ‘Aan het begin van het zesde middelbaar was ik nog maar zestien. Mijn moeder vond dat ik gerust een jaartje pauze mocht nemen.’ Beeld Hannes Vandenbroucke

Het was een kans die hij niet kon laten liggen. In Colombia zal hij drie maanden naar een middelbare school gaan, hoofdzakelijk om Spaans te leren. Vervolgens wil hij rondtrekken met vrienden die hij daar hoopt te maken. “Ik wil heel graag naar het Amazonewoud en Peru, Ecuador of Argentinië bezoeken, dat moet ik nog bekijken. Als ik nog geld over heb, trek ik naar de VS, waar vrienden van mijn familie wonen. Op 26 december word ik achttien, dan mag ik sowieso alleen reizen.”

Daarna gaat hij vijf maanden vrijwilligerswerk doen. “Ik hoop op hulpleerkracht in een lagere school, waar ik Frans of Engels kan geven. Het zou een mooie voorbereiding zijn, want na dit jaar wil ik misschien voor leerkracht studeren.”

Hoe het gaat zijn om vrienden en familie maanden niet te zien, daar heeft hij het raden naar. “Het langst dat ik van huis was? Drie weken. Maar ik heb nooit heimwee gehad, hopelijk nu ook niet.” Hij hoopt dat zijn reis hem een nieuwe kijk op de wereld zal geven. “Met uitzondering van Marokko ben ik nog nooit buiten West-Europa geweest. Daarom wil ik een nieuwe cultuur ontdekken. Dat gaat heel veel met me doen, daar ben ik zeker van.”

Beeld Hannes Vandenbroucke

Lien Bussé (18) verbleef 10 maanden op een Deense højskole of ‘folk college’

“Vorig jaar, op 21 augustus, hebben mijn ouders me met de auto naar Ringkøbing, het dorpje waar de school ligt, gebracht. Ik vond het verschrikkelijk eng. Maar zodra ik door de schoolpoort stapte, voelde ik: dit gaat leuk worden.” Ze wist na haar middelbaar nog niet wat ze wilde studeren en toen ze hoorde dat de broer van een vriendin naar zo’n højskole was gegaan, was ze getriggerd. “Via hem ben ik terechtgekomen bij AFS, de organisatie die de contacten legt.”

“Een højskole is een typisch Deens concept waar iedereen boven de achttien welkom is. Er komen vooral twintigers, maar ik heb er ook een zestiger ontmoet.” Ze leerde er kleren maken, tekende en schilderde. “En we kookten op een trage manier. Zin in een hamburger? Dan maakten we ons eigen broodje.” De lokalen voor de workshops bleven dag en nacht open, wilde ze ’s nachts naar het keramiek-

atelier, dan kon dat. Dat je er geen examens moet afleggen, vond ze een grote plus. “Vorig jaar had ik niet veel zelfvertrouwen. Ik was heel perfectionistisch en streng voor mezelf. Daar wou ik aan werken en dan is zo’n school zonder prestatiedruk ideaal. Deed je iets fout, dan was dat niet erg. Dat was ook de reden waarom mijn ouders met mijn plan instemden.” De lessen werden in het Deens en Engels gegeven, maar ze stond erop de taal te leren. “Eerst via Duolingo, dan al doende. Elke ochtend werd er samen gezongen, zo leerde ik de uitspraak.”

Lien Bussé: ‘Ik was heel perfectionistisch en erg streng voor mezelf. Dan is zo’n school zonder prestatiedruk ideaal. deed je iets fout, dan was dat niet erg.' Beeld Hannes Vandenbroucke

Ze heeft er passies herontdekt, vertelt ze. “Vroeger volgde ik danslessen, dat wil ik opnieuw gaan doen.” Al waren er ook wel lastige momenten. “Alleen op mijn kamertje miste ik mijn ouders soms. Zeker op hun verjaardag had ik het moeilijk.” Het neemt niet weg dat ze prachtige herinneringen heeft. “De zonsondergang boven de fjord, waarop de school uitkijkt, was er zo mooi. Soms gingen we zwemmen bij maanlicht, zalig... Ik heb er zelfs het noorderlicht gezien.” Haar tijd in Denemarken heeft haar doen openbloeien. “Ik ben veel mondiger nu, ben niet meer verlegen en voel me zelfverzekerder.” En dus doet ze wat ze nooit durfde: alleen het vliegtuig of de Thalys nemen om met haar vriendinnen van de højskole op vakantie te gaan. Ze trok de voorbije weken naar Wenen en Parijs, over een paar dagen gaat ze voor eventjes terug naar Denemarken. “Had je me dat vorig jaar gevraagd, dan zou ik dat nooit gedurfd hebben.”

En nu? “Ik ga rechten studeren. Iets heel anders, ja. Na dat jaartje plezier is het tijd om een goed diploma te behalen.”

Beeld Hannes Vandenbroucke

Noah Vandebosch (19) gaf theaterlessen en creëerde zijn eigen theaterstuk

Noahs gap year kwam er eerder toevallig. Nadat hij niet was toegelaten voor de acteursopleiding aan het RITCS kreeg hij de raad om een jaar lang theater te maken en daarna terug te komen voor de regieopleiding. Noah: “Van mijn ouders mocht ik het een jaar later opnieuw proberen. Maar in het begin wist ik echt niet wat ik met die tijd moest aanvangen. Dat was scary.” Zijn ouders stonden erop dat hij werk zocht, maar dat verliep lastig. Uiteindelijk mocht hij in knst.Hasselt, het vroegere conservatorium, theaterles aan kinderen geven. “Er is een lerarentekort en tijdens de vakantie gaf ik er al toneelles, ze kenden me daar.”

Omdat hij nog behoorlijk wat tijd over had, besloot hij zijn eigen theaterstuk te maken. “Ik vroeg een vriend de muziek te maken en de regieassistentie op zich te nemen. En ik legde drie jonge spelers vast. Elke zaterdag kwamen we samen. We improviseerden en zochten uit waar het naartoe zou gaan. Op weekdagen schreef ik alles uit, bracht ik structuur aan en maakte ik de tekst taalgevoeliger.”

Noah Vandebosch: ‘In tegenstelling tot sommige van mijn vrienden weet ik nu tenminste wat ik wil: theater maken.’ Beeld Hannes Vandenbroucke

En toen liep, anderhalve maand voor de geplande opvoering, het creatieve proces vast. “Het ging niet meer. Dat was stressen, ja. De datum van de première lag al vast, net als de zaal. Maar we bleven erin geloven.”

Het stuk gaat over een influencer die in een hotelkamer wakker wordt met een black-out en video’s doorgestuurd krijgt van wat er die nacht gebeurd is. “Ik wou vertellen over hoe mensen omgaan met sociale media, en over het beeld dat ze van zichzelf en anderen hebben.”

Na bijna vijf maanden intensief repeteren en schrijven werd zijn stuk in mei opgevoerd. “Heel spannend was dat, ik was supernerveus. (lacht) Er kwam vijftig man kijken – familie, vrienden en acteurs van gezelschappen waar ik weleens bij speel. Zelfs vrienden die ik lang niet meer gezien had. Het werd het hoogtepunt van mijn jaar. De reacties? Overwegend positief.”

Zijn creatie had grote gevolgen, want hij is intussen geslaagd voor de toelatingsproef regie aan de toneelacademie van Maastricht. “Achteraf bekeken ben ik heel blij dat ik vorig jaar niet ben aangenomen en dat ik dit jaar heb kunnen meemaken. Een betere voorbereiding had ik nooit kunnen vinden. Ik weet nu wat ik wil en dat is theater maken. Sommige van mijn vrienden hebben geen idee wat ze na hun studies gaan doen, dat is bij mij heel anders.” Zelfs dit artikel ziet hij als een leerschool. “Het is een goeie oefening voor later, wie weet kan ik dan ook nog veel interviews geven.” (lacht)

Beeld Hannes Vandenbroucke

Iliana Jeurissen (24) dook tijdens haar twee pauzejaren de rijke Incageschiedenis van Peru in

“Al in het derde middelbaar droomde ik ervan om Machu Picchu te zien. En daar stond ik dan. Op mijn achttiende, na een trektocht van vijf dagen, 64 kilometer en 2.000 trappen. Dromen kunnen uitkomen, weet ik nu.”

“Ik was zeventien toen ik afstudeerde en de enige wereld die ik tot dan toe kende, was die van school, waar de laatste jaren best zwaar waren. Meteen weer gaan studeren, zag ik echt niet zitten.” En dus trok ze met WEP, een uitwisselingsorganisatie, voor een half jaar naar Peru. “Omdat ik de taal niet sprak, verliepen de eerste weken erg moeizaam. Maar mijn gastmoeder was zo lief, zij heeft me enorm geholpen. Nadat ik er een maand Spaanse les had gevolgd, hielp ik op een school jonge kindjes met tekenen en knutselen.”

“De trektocht naar Machu Picchu deed ik samen met zeven toeristen die ik nog niet kende en een plaatselijke gids. De eerste dagen trokken we door het Salkantay-gebergte, waarvan het hoogste punt op 4.600 meter ligt. Dat was afzien, zeker omdat ik er niet speciaal voor getraind had. Op de derde dag moesten we dan weer de jungle door, dat vond ik super. Het weer zat wel niet mee: na vijf dagen zijn we doorweekt op ons eindpunt aangekomen.” Peru maakte van haar een positiever persoon, zegt ze. Dat ze sindsdien vrienden heeft over de ganse wereld, vindt ze ook geweldig.

Iliana Jeurissen: ‘Ik denk nog vaak terug aan de zware trektochten. Nu ik die tot een goed einde heb gebracht, weet ik dat ik alles aankan.’ Beeld Hannes Vandenbroucke

Terug thuis werkte ze even in een brasserie, om in september verder te gaan studeren. Uiteindelijk zou ze twee bachelors behalen: een in toerisme- en recreatiemanagement en een in event management. “Maar voor ik begon te werken, wou ik nog wat van de wereld zien. En eens zot doen.” (lacht) En dus trok ze voor een maand naar Barcelona. “Ik volgde er aan de European Bartending School een cocktailcursus. Zondag heb ik een familiefeest, dan verwachten ze uiteraard een demonstratie.”

Na Barcelona vloog ze terug naar Peru omdat ze heel graag haar gastmama wou terugzien en nog een trektocht wou doen naar de Inca-ruïnes van Choquequirao. Sinds april werkt Iliana bij een eventbureau. “Ik denk nog geregeld aan de zware trektochten die ik ondernam. Nu ik die tot een goed einde heb gebracht, kan ik alles aan.”

AFS is nog op zoek naar gastgezinnen in België. Interesse? Mail naar lowlands@afs.org of surf naar afsvlaanderen.be/wereldgezin