‘De rimpel van de 21ste eeuw’: pigmentvlekken en wat je eraan kunt doen

Pigmentvlekken – ook wel zonvlekken, ouderdomsvlekken of levervlekken genoemd – zijn oppervlakkige lichtbruine verkleuringen die op het gezicht, de handen of in de halsstreek verschijnen. Dus op plekken waar je huid voortdurend onbeschermd uv-straling en zonlicht opvangt.

Ze variëren van een enkel bruin vlekje op de wang tot een ‘snorretje’ boven de lip of een compleet werelddeel op het voorhoofd. De bijnaam levervlek danken ze overigens alleen aan de lichtbruine kleur en grillige vorm, want ze hebben niets met de lever te maken.

Zijn ze eenmaal daar, dan verdwijnen ze niet vanzelf en kleuren ze elk jaar iets donkerder. Het is doorgaans een goedaardige vorm van pigmentschade, maar wel ontsierend: met een vlekkerige huid lijk je al snel vijf jaar ouder.

Zon en hormonen

Dermatoloog Elian Brenninkmeijer, gespecialiseerd in cosmetische dermatologie: “We spreken van hyperpigmentatie, lentigo, als te veel pigmentcellen in de huid samenklonteren. Er ontstaat dan een ongelijke verdeling van melanine in de huidlaag, die aan het huidoppervlak de blijvende verkleuring geeft.

Behalve door ouderdom en langdurige blootstelling aan uv-straling kunnen pigmentvlekken ook opduiken door een verandering in de hormoonhuishouding, bijvoorbeeld tijdens of direct na een zwangerschap, eveneens in combinatie met de zon. In zo’n geval spreken we over melasma, ook wel bekend als het zwangerschapsmasker.” In dat geval is de vlek vaak groter, en vrij onregelmatig van vorm.

Je hoeft echter niet zwanger te zijn om melasma te krijgen, zegt Brenninkmeijer. “Dit type verschijnt bij vrouwen van alle leeftijden. Jarenlang gebruik van de anticonceptiepil, maar ook de overgang kan tot een overgevoelige pigmenthuishouding leiden, waardoor in de zomer plots een ‘snor’ boven je lip ontstaat.”

Jong en oud

Pigmentafwijkingen kunnen dus bij iedereen ontstaan, ongeacht geslacht, leeftijd of huidskleur. “Tegenwoordig blijkt zo’n 90 procent van de 50-plussers een vorm van pigmentschade te hebben”, zegt huidtherapeut Luca Geleedst. “Je zou de pigmentvlek de rimpel van de 21ste eeuw kunnen noemen. Inmiddels komen ook al vaker jongere vrouwen vanaf 20 jaar voor een behandeling van verkleuringen.”

Ook een verkeerd gebruik van cosmetica, zoals overmatig exfoliëren en bepaalde medicatie (antibiotica), in combinatie met zonschade, kan vlekvorming in de hand werken, vertelt Geleedst. Brenninkmeijer: “Ook de donkere huid loopt kans op pigmentschade. Bij post-inflammatoire hyperpigmentatie, bijvoorbeeld, ontstaat te veel pigment na onderhuidse ontstekingen en een wondje. Of juist het tegenovergestelde, vitiligo. Dat is een tekort aan pigment in de huid, met witte vlekken.”

Pigmentvlekken op de hand. Beeld Getty Images/Science Photo Libra

Check de vlek

Hoe weet je of de vlek een uit de hand gelopen sproet, moedervlek of pigmentvlek is? Brenninkmeijer: “Een pigmentverkleuring en een naevus (moedervlek) is meestal een gepigmenteerde, goedaardige vlek. Ze is in principe niet schadelijk of gevaarlijk, maar erfelijke aanleg en herhaaldelijke zonverbranding, ook al vanaf jonge leeftijd, kunnen wel een kwaadaardige ontwikkeling van (moeder)vlekken stimuleren.”

Een moedervlek of niet? Beeld Getty Images

Geleedst waarschuwt: “Kijk altijd goed naar de vlek en elke vorm van een verandering van de huid. Hoe ziet die eruit? Als een verkleuring in korte tijd ontstaat, onrustig is of verdikt en blijft schilferen: ga direct naar de huisarts of dermatoloog. Lat bij twijfel altijd eerst een expert ernaar kijken.”

Om pigmentvlekken te voorkomen of te vermijden dat een bestaande vlek met de jaren uitdijt of donkerder kleurt, moet je in elk geval altijd de huid tegen uv-straling beschermen. Geleedst: “Bescherm je gezicht buiten voortdurend met een zonnebrandcrème met de hoogste filter, SPF50. Ook op een bewolkte zomerdag.”

Beeld ANP / ANP

Gebruiksaanwijzing

Om de zichtbaarheid van een vlek te verminderen is er anti-pigmenthuidverzorging. Van enkele ingrediënten is een vervagende werking aangetoond, al zijn er kanttekeningen. Geleedst: “Formules met vitamine C (ascorbic acid) maar ook tranexaminezuur blijken het enzym tyrosinase te kunnen afremmen, verantwoordelijk voor de overspannen pigmentproductie. Retinol, vitamine A-zuur, kan door een sterke exfoliërende werking ook een vlekkerig huidbeeld tot rust brengen.”

Voor alle huidverzorging met zulke krachtige ingrediënten – let wel op de concentraties, want vitamine C werkt bijvoorbeeld alleen vanaf 5 procent – is het noodzakelijk de voorschriften op te volgen. Geleedst: “Er bestaat ook zoiets als een fotochemische reactie: sterke synthetische en exfoliërende ingrediënten kunnen in combinatie met uv-licht irritatie geven. Dan werk je de vlekvorming juist in de hand.” De nacht is het beste moment; dan wordt de huid niet belast door licht en kunnen de ingrediënten ongestoord werk doen.

Behandeling door de prof

Een professionele behandeling levert sneller resultaat. Brenninkmeijer: “We zien goede resultaten met medische blekende crèmes, enkel verkrijgbaar via huisarts of dermatoloog. Maar die bevatten wel sterke werkzame ingrediënten als hydrochinon en tretinoïne (vitamine A-zuur). Dit kun je niet zo maar even gaan ‘smeren’: er zijn verschillende (sterke) concentraties verkrijgbaar, en het aanbevolen gebruik hangt af van het huidtype en het pigmentprobleem. Waarbij ook gezegd: de kans dat de pigmentvlekken na een behandeling, ook met laser of een peeling, toch weer terugkomen is groot. Preventieve zonbescherming blijft het beste.”

Geleedst: “Een enkele ouderdomsvlek kunnen we direct en doelgericht met laser of IPL-lichttherapie behandelen. Vaak is de vlek al na één behandeling vager. Maar in het geval van melasma of enkele vlekjes op een donkere huid is laser en IPL minder geschikt; dan adviseren wij bijvoorbeeld een TCA-peeling of micro-needling (dermapen) behandelingen. We zien ook mooie resultaten met Cosmelan, een uitgebreid behandelplan met zowel een peelingkuur in de kliniek als speciale producten voor thuis.”

De kosten voor een laser of IPL-behandeling verschillen per kliniek of behandelaar, maar liggen gemiddeld rond 55 tot 65 euro per vlek per keer. TCA-peeling en microneedling beginnen bij 200 euro; een Cosmelan-kuur start bij 599 euro.