De relatie van Pie (72) liep op de klippen: ‘Mijn laatste kans op liefde is verkeken’

Pie (72) stapte acht jaar na de dood van haar man opnieuw in een relatie. Maar sinds haar nieuwe vriend er een punt achter zette, worstelt ze met complexe gevoelens. Want ze gaat echt niet nog eens een contactadvertentie plaatsen.

“En wat heb je besloten?’ vroeg ik hem. Het was een zondagavond, begin oktober 2022. We waren net twee dagen terug van onze vakantie in Engeland, en precies volgens afspraak belde hij exact om half negen ’s avonds. De hele dag had ik wat vakantiewasjes gedaan en de tijd was niet langzamer gegaan dan normaal. Vreemd dat ik niet nerveus was. Ik merkte dat hij aarzelde. Hij, mijn laatste kans op liefde, want zo zag ik hem. Acht jaar na de dood van mijn partner was ik nog een keer actief op zoek gegaan naar een man. Ik had een goed leven, ging vaak in mijn eentje op reis en had leuke mensen om me heen en een lieve kat, maar liefde is iets anders dan vriendschap of een familieband en als dat er nog in zat op mijn leeftijd, hoe fijn zou dat zijn. Op mijn advertentie reageerden vijftien mannen, en deze man sprong er onmiddellijk uit. We spraken af bij mij in de buurt en na afloop vroeg ik: mag ik je even vasthouden? Zonder zijn antwoord af te wachten knuffelde ik hem. Ik was trots en gelukkig toen we een relatie kregen en vertelde het al mijn vrienden.

“Twee weken voor dit telefoongesprek had ik hem aan iedereen voorgesteld tijdens een familieweekend. ‘Mijn lief’, noemde ik hem, dat maakte hem verlegen. Wat hebben anderen daar nu mee te maken, was een van de favoriete opmerkingen die hij op veel situaties van toepassing achtte. Meerdere malen had ik hem gevraagd: ‘Weet je zeker dat je toe bent aan een nieuwe relatie?’ Mijn herinneringen aan mijn man waren stabiel en kalm, maar zijn vrouw was pas drieënhalf jaar geleden overleden. Vijfendertig jaar huwelijk vlak je niet zomaar uit. Hij zei geen ja en geen nee, alleen dat hij klaar was met rouwen en intussen bleven we elkaar eens in de twee weken zien en belden we soms om half negen ’s avonds. Heerlijk was het om weer een man tegen me aan te hebben liggen. Intimiteit is zo krachtig dat die met gemak twijfel overschaduwt. Ik was blij met zijn toewijding en aandacht, vrijen met hem was ontspannen en ik ontdekte dat verschil van inzicht niet altijd ondermijnend hoeft te zijn.

“‘Ben je eruit?’ herhaalde ik en zette de tv wat zachter, ‘wil je stoppen?’ Ik ben geen beller. Als ik de hele dag van alles heb gedaan, heb ik tijd nodig om op te warmen. Ik begin met luisteren; de meeste mensen praten graag. Ik wacht tot de woorden van de ander me oppoken, net zo lang tot ik klaar ben en met mijn eigen verhaal kan inhaken zonder me onecht te voelen. Maar deze zondag gunde ik me die tijd niet. Ik stond meteen op scherp. Zonder veel omhaal zei hij: ‘Ja, ik geloof inderdaad dat stoppen het beste is.’ Het werd stil in mijn hoofd. Ik zei niet veel terug, belde na afloop geen vriendin. De hele verdere avond bleef ik op de bank zitten en keek als altijd naar mijn programma’s en ging daarna naar bed.

“In de periode van de dood van mijn man hoorde ik dat er bij mij een snelgroeiende, inmiddels bedwongen kanker was geconstateerd. De ‘on hold’-strategie die ik toen had ontwikkeld kwam me nu goed van pas. Even niks denken en voelen. Vroeger was ik iemand die dacht alles wat in haar hoofd opkwam luid te moeten verkondigen en te uiten. Nu liet ik hem gewoon uitpraten en toonde zelfs begrip. Automatisch greep ik terug naar een aanpak die ik kende van negen jaar geleden. Omgaan met pijn bleek een mechanisme dat ik uit oude gewoonte in werking stelde.

“Ik kon wel schreeuwen dat die verschillen tussen ons, zijn gebrek aan nieuwsgierigheid, zijn snelle oordelen over mensen die hij soms niet eens kende, wat mij betreft best overbrugbaar waren, maar deed het niet. De boosheid en het verdriet kwamen pas in de dagen erna. In berichtjes: ik ga je zo missen. Of, quasi beheerst: een fijne dag vandaag. Of zo razend dat hij terugstuurde: je lijkt wel boos. Net zoals de relatie pas echt leek toen ik hem begon voor te stellen aan vrienden en familie, kwamen de tranen pas toen ik anderen over de breuk begon te vertellen. Mijn argeloze buurman was de eerste. Hij had op mijn kat gepast en kwam de sleutel terugbrengen. Bij de voordeur barstte ik in huilen uit toen hij vroeg hoe de vakantie was geweest. En nog steeds, iedere keer als ik over hem praat, moet ik zo hard huilen. Mijn laatste kans op liefde is verkeken, want ik ga echt niet nog eens een advertentie zetten. Raar hè, maar tegelijk weet ik ook dat het verdriet weer zal overgaan. Is dat de mildheid waar ze het over hebben als het over ouderen gaat? Het verdriet is niet minder, maar ik weet veel beter dan toen ik jong was, en dan vóór die negen jaar, dat het verdriet me niet voorgoed zal opslokken. Ik heb de dood van mijn man overleefd. Ik heb mijn ziekte overleefd. Ik heb geleerd: als je begint te piekeren, dan wordt het verdriet om het verdriet steeds groter.

“Dus zwaai ik ’s ochtends meteen mijn benen op de grond en blijf niet nog even liggen. Ik denk niet aan de gezamenlijke ontbijtjes met de zelfgemaakte confituur waar hij zei niet van te houden, maar die hij met lepels tegelijk door zijn yoghurt roerde. Niet aan Engeland waar het leuk en gezellig was, ook al stond hij erop in de auto – mijn auto – naar die verrekte Stones-cd te luisteren. Ik denk niet aan de keren dat we lang in bed bleven met thee en een cracker. Of nee, ik denk er wel aan, maar ik probeer niet langer alles tot in alle diepten te doorvoelen. Gek genoeg ben ik vooral blij met het jaar dat we deelden, met die mooie liefde op mijn eenenzeventigste. Je kan de kracht van verdriet verkleinen door rustig af te wachten tot het minder wordt. Dat wist ik vroeger ook niet. Je zou dit levenswijsheid kunnen noemen. Maar ik hou het gewoon op optimisme.”