De (online) apotheek, een onbetrouwbare hulp bij studeren: ‘Supplementen helpen je hoogstens omdat je erin gelooft’

Ook in het nieuwe academiejaar zullen studenten naar supplementen uit de (online) apotheek grijpen die hun slaagkansen beloven te vergroten. Maar daar is geen bewijs voor. ‘Gezonde voeding, voldoende slaap en koffie kosten een pak minder geld’, zeggen experts.

“Uitgebalanceerd mengsel van nutriënten die elk hun specifieke ondersteuning bieden aan studenten en die hun slaagkansen verhogen.” “Het ultieme middel voor extra energie en concentratie!’” “Helpt bij vermoeidheid en examens.” Het zijn beweringen over supplementen die in de apotheek specifiek aan studenten verkocht worden.

Populair zijn bijvoorbeeld ‘studeerpillen’ zoals Dynarax, Tonixx of Metastudent, die met vitamines en mineralen zoals vitamine B, C en magnesium of zink en soms ook met cafeïne of guarana, een stimulerende plant, mentale topprestaties beloven. Andere opties zijn Aziatische planten zoals ginkgo biloba omdat die de doorbloeding van je hersenen zou stimuleren, of visoliesupplementen (omega 3 en omega 6), die je concentratie zouden verbeteren.

Op de vraag of er bewijs is voor de claims reageren meerdere experts negatief. “Het kan dat sommige middeltjes enig gunstig effect hebben, maar het is niet aangetoond. Daarom zei ik er als apotheker altijd bij dat we niet weten of het werkt als ik zo’n doosje verkocht”, zegt expert farmaceutische wetenschappen Hans De Loof (Universiteit Antwerpen), die 23 jaar een apotheek had.

Geen boost

“Neem ginkgo biloba. Daarvan weten we dat het mogelijk de doorbloeding in de hersenen voor een deel verbetert bij patiënten met alzheimer of vasculaire dementie. Die waarneming projecteren op studerende jongeren is onwetenschappelijk. Maar deze fabrikanten hebben met succes keihard gelobbyd om zulke claims wel op hun verpakking te mogen zetten.”

Ook van de belofte dat dagelijks visolie nemen je beter doet studeren is brandhout gemaakt. Die bewering is gebaseerd op een studie bij kinderen met ADHD én een omega-3-tekort. Maar vele andere studies weerleggen het positieve effect bij die groep, en op kinderen zonder ADHD of studenten is het niet eens getest.

“Europa beslist welke beweringen zijn toegelaten en het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid controleert daarop”, zegt professor Christophe Matthys, expert humane voeding (KU Leuven). “Veel stoffen in studentensupplementen spelen wel een rol bij de goede werking van het geheugen en het mentaal welzijn. Maar dat is niet hetzelfde als een merkelijke boost realiseren. Voor vetzuren zoals omega 3 kun je in het European Health Claims Register bijvoorbeeld zien dat beloftes over verbeterde cognitieve prestaties niet zijn toegelaten.”

Placebo

Gert Laekeman van de Orde der Apothekers bevestigt dat er “geen publicaties bestaan die zwart op wit aantonen dat de studentensupplementen veel resultaat opleveren”. Huisarts Maura Siske, als studentenarts verbonden aan de KU Leuven, vertelt dat zij en haar collega’s studenten dan ook proberen te sensibiliseren om er hun geld niet aan te geven. “We zien erg veel reclame gericht op studenten, terwijl het nut van deze supplementen niet is bewezen”, zegt Siske.

Maar de verleiding is vaak groot, zeker als je in de penarie zit en je van een vriend of vriendin hoort dat die ene studeerpil wonderen doet. “Dat is het placebo-effect (waarbij je een werkelijke verbetering merkt ook al slikte je een nepmedicijn, BDB)”, zegt Siske. “De supplementen kunnen om die reden nuttig zijn. Omdat ze zo’n pilletje slikken dat ook anderen hielp, geloven ze dat het blokken beter zal gaan en daardoor gaat het mogelijk ook vlotter. Toch weegt dat placebo-argument voor mij niet erg sterk omdat deze producten duur zijn. Zoveel geld geven aan iets waarvan je niet weet of het werkt: dat gaat ver.”

De Loof ziet het ook zo. “Als ik een antidepressivum verkoop, kan ik erbij zeggen: ‘Hiermee zal je je beter voelen’, omdat is bewezen dat die medicatie bij velen zeer goed werkt. Maar bij een middel waarvan geen werking is aangetoond, vind ik dat bedrog en platte commercie.”

Koffie

Ook voor het idee ‘baat het niet, dan schaadt het niet’ zijn de specialisten niet gewonnen. “Plantenextracten kunnen bijvoorbeeld toxisch zijn, zeker als je ze online koopt. En dat doen studenten vaak omdat dat goedkoper is”, zegt Matthys. De Loof voegt daaraan toe dat zelfs het minste risico ‘onaanvaardbaar’ is, “net omdat er bij deze supplementen geen bewezen voordelen zijn”.

Maar wat kan de panikerende student dan wel doen? Gezond eten, zeggen de experts, want zo krijg je al die ‘wonderlijke’ stoffen vanzelf binnen. Voldoende slapen, “want dat boost pas je hersenen”. Genoeg hydratatie (om dezelfde reden) en koffie net voor je examen. “Alleen van koffie is aangetoond dat het je concentratievermogen verhoogt”, zegt Matthys. “Net voor je prestatie koffie drinken helpt dus wel. Gebruik koffie alleen niet als studeermiddel dat je dagenlang in grote hoeveelheden drinkt, want dat verstoort je slaap.”

Matthys raadt studenten aan om toch maar een studeerpil te slikken “als dat hun moeder kalmeert”. Want nogal wat studenten, vertelt hij, hebben ouders die willen dat ze een studentensupplement nemen. “Als ze dan minder stress hebben door daaraan tegemoet te komen, lijkt me dat beter”, zegt hij. “Voor studenten zelf kan het interessant zijn om op het Europese register na te gaan of de claims op de verpakking wel kloppen.”