De lat ligt hoog bij Nast in Izegem: wie hier reserveert moet maanden geduld hebben

Toen Tim Boury en Inge Waeles voor hun restaurant drie sterren wegkaapten werd de regio rond Roeselare plots dubbel zo interessant. Twee van Boury’s souschefs beslisten om op 10 kilometer afstand een eigen zaak te openen. Het restaurant van Jean-­Philippe Vormezeele in Ingelmunster moet volgende maand openen, dat van Dean Masschelein is al sinds eind januari up and running.

Zijn Nast, een verwijzing naar een chicorei-­droogoven of ast, is ook wel een last geweest, mogen we uit onze babbel met de chef opmaken. Vier jaar lang heeft hij getimmerd aan dit verhaal en tussentijds freelance bijgeklust. Door Nast op beperkte capaciteit te laten draaien, kookt Dean in de luwte. Met een handig marketingeffect als gevolg; wie probeert te reserveren, moet maanden geduld uitoefenen.

De menuprijzen zijn scherper dan we van fine dining gewend zijn; voor vier gangen betaal je 58 euro en voor 70 euro krijg je er een vijfde gang bij.

Al bij de hapjes merken we meteen hoe hoog Dean de lat legt. Zo bundelt hij klassieke diepgang met eigen creativiteit. Van een aardappelespuma met gefrituurde garnaalkoppen tot een kippenlevermousse met honingkoek. Ook in de eerste voorgerechten zet hij sauzen (een bouillon van kokkels, venkel en tomaat) en technieken (het pocheren van schelvis in wei en een jus van lambiek) voor die indruk maken.

Soms gebeurt er erg veel op het bord, om nog maar te zwijgen over de begeleidende uitleg. Van het lentefrisse piepkuiken proeven we behalve de gebarbecuede filet ook de ‘nasty’ gefrituurde dijtjes. Die rusten echter op een braaf butternutbedje en de beloofde kick met thai sweet chili valt lauw uit. Met zijn hoofdgerecht rond dunne lende zet Dean de contrasten beter door. Zo doen garnituren van aubergine en courgette ons reikhalzend naar de zomer uitkijken terwijl de consommé van ossenstaart ons zacht maar beslist de winter doet uitzwaaien. De friszure flirt tussen citroen, yoghurt, komkommer en huacatay levert niet alleen een licht en zuiver nagerecht op, maar is gelukkig ook het bewijs van focus.

Om er een meeslepende avond van te maken had ik van een jonge dertiger meer buzze en gank in zijn restaurant verwacht. Zo Nast-y, als de online communicatie doet vermoeden, werd het vanavond nooit.

Prijs-kwaliteit ★★★☆☆/★★★★☆

Eten ★★★☆☆/★★★★☆

Bediening ★★☆☆☆/★★★☆☆

Atmosfeer ★★☆☆☆/★★★☆☆