De laatste dagen van de vakantie zijn altijd de hardste. Ouders zoeken naar het werkritme, kinderen worden onrustig

Bart Eeckhout is journalist en oud-hoofdredacteur bij De Morgen en papa van John John (13) en Missy (10).

“Maar dan moet ik weer op tijd opstaan en mijn boekentas maken.” Toevallig hoor je wat een pubermeisje, dat op een bankje tegenover je in het dierenpark zit, tegen haar ouders zegt. Je weet waarover ze praten. Nog meer dan de woorden doet de wanhopige manier waarop zij ze uitspreekt een golf van herkenning over je slaan. Je kijkt naar je eigen puber die zich op een rotsblok in de zon heeft uitgestrekt als de hagedis die wat verderop achter glas zit. John John vindt het hier leuk, behalve wanneer het niet leuk is. Dan betrekt zijn gezicht en denkt hij aan het noodlot dat onafwendbaar boven zijn hoofd hangt. Nog een paar dagen en hij moet weer naar school.

Nog maar een halfuurtje geleden stond hij enthousiast te zwaaien naar de duikende pinguïns. Eindelijk heeft hij eens een ijsbeer gezien. Maar zodra jullie richting reptielen stapten, gingen de schouders hangen. Je hoeft niet te vragen waarom, je weet waarom.

Het idee was om de laatste vakantieweken netjes te vullen met leuke activiteiten, zodat de kinderen zich niet zouden vervelen. Twee dagen met de hele familie naar het dierenpark. Een weekje op een uitdagend kamp. John John is nog geen dag vertrokken of daar komt al een somber bericht: “Ik heb echt geen zin om hier nog een week te zitte.” De berichten blijven komen, met spelfouten, over hoe hij zich verveelt en liever meteen naar huis zou kome. Als je belt om te polsen hoe het zit, hoor je een snik in zijn stem. Je stoere kerel blijkt plots ook nog altijd je kwetsbare jongen te zijn.

Het probleem, zo blijkt ook uit de tweedaagse in het park, zit ’m in de timing. Hij heeft het hier geweldig naar zijn zin, maar juist wanneer hij dat voelt, beseft hij dat er weer een uur vakantie weg is. Zo ging het ook op dat kamp: de activiteiten overdag waren de moeite, tot hij ’s avonds besefte dat er weer een dag voorbij was. Dan kwam, in Elsschots woorden, de “weemoedigheid, die niemand kan verklaren, en die des avonds komt, wanneer men slapen gaat.”

De laatste dagen van de lange zomervakantie zijn altijd de hardste. Ouders zoeken naar het werkritme, kinderen worden onrustig. Jullie planden liefdevol de dagen vol, maar het liefst van al hadden John John en ook Missy gehad dat jullie hen met rust hadden gelaten. Dit is het moment waarop kinderen aan omgekeerde fomo lijden: om de laatste vakantiedagen zo lang mogelijk te laten duren, willen ze zo weinig mogelijk doen. Nog het liefst zouden ze zich steendood vervelen, zodat de tijd toch maar niet zou voorbijgaan.

Dat besef je pas wanneer je zoon iets, maar niet veel, vroeger dan gepland weer thuiskomt van kamp. Zijn gezicht straalt, geen somberte te bespeuren. “Ik ben blij dat ik weer thuis ben”, zegt hij. “Ik ook, jongen”, antwoord je. “Ik ook.”

