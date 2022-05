De kleerkast moet geen kerkhof zijn: 5 tips om je kleding langer mooi te houden

Is je kast een kerkhof vol vergane glorie of een rommelhok vol troosteloze vodden? Nergens voor nodig. Wie tijd en zorg investeert houdt kleding langer mooi.

1. Koop bewust

Koop allereerst de juiste kleren, want wat niet mooi is kan ook niet mooi blijven. Lees vooral ook het label: van welke materialen is je nieuwe liefde gemaakt? Kun je het zelf wassen of moet je de stomerijkosten er ook alvast bij optellen? Denk voor je gaat afrekenen ook nog diep na hoe vaak je dit item gaat dragen. Heb je minstens drie ­andere stuks waar je het mee kunt combineren? Nee? Laten hangen. Is het iets wat je vrijwel dagelijks kunt dragen (een zwarte broek), of een tijdloze klassieker (een trenchcoat of wit overhemd), dan is het een investering waard. Kort en goed: koop minder, maar beter.

2. Berg het verstandig op

En daar hangt hij dan, die zorgvuldig samengestelde garderobe van mooie, kwalitatieve en tijdloze stukken. Zorg ervoor dat het geen geprop wordt in je kast, en houd het overzichtelijk door soort bij soort en eventueel kleur bij kleur in regenboogvolgorde te hangen. Nooit meer de vraag: waar was die groene bloes nu ook alweer? Want je weet: die hangt bij de bloezen, tussen de gele en de blauwe! Broeken hang je, eventueel omgekeerd, aan knijphangers. Jasjes en blazers verdienen kleerhangers met brede schouders, bloesjes houd je in ere met gestoffeerde hangers.

Spijkerbroeken kunnen gerust ­opgevouwen op stapels. Hemdjes, T-shirts en sweaters kun je beter niet stapelen. Vouw en rol er pakketjes van om ze daarna – als nieuwe kleurpotloden in een doos – naast elkaar in een la te leggen. Check op YouTube even hoe opruimgoeroe Marie Kondo dat doet:

3. Was niet te snel

Doe je kleren, het milieu en je portemonnee een plezier en stop met nodeloze wissewasjes. Hang je kleren te luchten of – in geval van rook- of etensluchtjes – in een warme ruimte bij de verwarming, of behandel het stuk even met een handstomer. Sowieso een must-have, die handstomer, want je bent zonder strijkplank snel weer kreukvrij – ook superhandig op reis. Tip: trek de kleding eerst uit; een jurk stomen die je al aanhebt is niet handig, en stoom is zeer heet.

Zweetgeuren zijn minder makkelijk te verjagen of te maskeren. Geurverhullende sprays maken het eigenlijk alleen maar onaangenamer. Investeer liever in goede ondertruitjes (van Uniqlo bijvoorbeeld) die makkelijk te wassen zijn, of gebruik sous-bras, te koop via onder meer bol.com.

4. Was en droog met beleid

Als je dan toch écht moet wassen, want met vlekken mogen we van mijn moeder echt de deur niet uit: een was­labeltje zit er niet voor niets. Nu staat er vaak een lagere temperatuur op dan een kledingstuk daadwerkelijk aan kan, maar in het geval van mooie, kostbare kleren geldt: better safe than sorry. Lees de labels goed, draai je kledingstukken binnenstebuiten, gebruik desnoods een vlekkenspray en check de mogelijkheden van je wasmachine: er zijn automaten die kunnen stomen, er zijn piekfijne ­machinale handwasprogramma’s, er zijn drogers die kreukvrij kunnen ­maken. Kies bovenal ook voor een wasmiddel dat geschikt is voor de taak.

Wat je ook doet: wees niet lui! Als iets écht met de hand gewassen moet worden, doe dat dan ook voorzichtig. Wring wol en kostbaar materiaal nooit uit. In een handdoek rollen en deppen is het ­devies. Droog wol ook nooit op een hanger, maar liggend. En let goed op bij het inladen van de wasmachine in haast of halfduister. Ik zal niet de enige zijn die een per ongeluk meegelifte trui vijf maten kleiner en twee keer zo dik uit de machine viste.

5. Repareer met zorg

Kleding weggooien als er een gaatje of onoplosbaar vlekje in zit? Zonde! Er zijn legio mogelijkheden om die te ­repareren of maskeren. Met hulp van patches, elleboogstukken of stopwol kun je sokken en truien oplappen. En wie niet zo vaardig is, kan altijd zeggen dat hij aan visible mending doet. Dat is een ­hippe term voor knoestig broddelwerk, en daar zijn inmiddels hele ­Instagramaccounts en clubjes aan ­gewijd.

Geen zin en/of twee linkerhanden? Er zijn genoeg kleermakersateliers waar ze er wel mee uit de voeten kunnen, of een gevlekte of kapotte mouw korter kunnen knippen en keurig ­afwerken. Succes!