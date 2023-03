De kamerjas heeft de weg naar buiten gevonden – zo draagt u hem op straat

De kamerjas is de huiskamer ontstegen, maar niet iedereen heeft het in zich om ’m te dragen met het aplomb van een Hugh Hefner.

Het icoon

De kamerjas had ooit een overzichtelijke taak: de drager warm houden. We spreken hier over het tijdperk voor de centrale verwarming, dus die kamerjassen waren veelal van wol. Maar de mens wil zich versieren, dus degenen die er sowieso al warmpjes bij zaten, bestelden hun kamerjassen van zijde, of – chic warm – kasjmier, zoals de Amerikaanse schrijver Tom Wolfe, die de randen van zijn kamerjas liet afwerken met fijne witte draad.

Playboy-baas Hugh Hefner bouwde zijn imago rond zijn zwarte pyjama en rode kamerjas. De oorspronkelijke isolerende functie van de kamerjas was bij hem helemaal verdampt. Dit was de kamerjas als uniform van de hedonist, op een fundering van pijp en kapiteinspet.

Dries Van Noten

Louis Vuitton

Versace

Op de catwalk

Het gemak waarmee Hugh Hefner zijn kamerjas droeg, is lang niet elke man gegeven. Oefenen kan met een gewone jas met kamerjaselementen, zoals de pyjamaruit van Prada of de paisleyprint van Dries Van Noten. Vanaf daar is het nog maar een kleine stap naar de goudgele glorie van de Louis Vuitton-kamerjas. Is het weerbeeld zwoeler en ben je op zoek naar eenzelfde louche-chic slaapkamergevoel als de kamerjas oproept, dan is de zijden pyjama-voor-overdag een goed alternatief. En niemand is daar beter in dan Versace.

Beeld Getty Images

De sterveling

Is dit nu een kamerjas of toch een tuxedo? Wat maakt het uit, hokjes zijn passé en al zeker op het jaarlijkse MET Gala in New York, waar extravaganza de dienst uitmaakt. Johnny, lid van de Zuid-Koreaanse popgroep NCT, werd vorig jaar voor het eerst uitgenodigd. Om dat niet onopgemerkt te laten voorbijgaan, ging hij in zee met de Vietnamese ontwerper Peter Do. “De revers van een traditionele smoking zijn van zwart satijn”, aldus Do. “Ik besloot om in dat materiaal de hele look op te trekken. De scherpe snit die we doorgaans gebruiken kreeg zo iets vloeibaars.” En had Hugh Hefner in The Matrix meegespeeld, zou hij vast het vloerlange vest gedragen hebben waarmee K-pop-Johnny door het MET-gala schreed. Voelt u uw vingertoppen ook tintelen bij het zien van dat streelzachte satijn?

Tips & tricks

* Kies buiten de bedstee voor óf een pyjama óf een kamerjas. Nooit allebei.

* Een kamerjas van satijn combineer je met stoffen met een heel andere textuur (lees: niet glimmend).

* Heel wijde mouwen? Dan is het geen kamerjas maar een kimono.