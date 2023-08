De juiste therapie vinden is al te vaak een loterij: ‘Het is meer regel dan uitzondering dat het niet werkt’

Dat psychotherapie heel wat mensen kan helpen, staat wetenschappelijk buiten kijf. Toch is het nog steeds nauwelijks te voorspellen of therapie bij iemand aanslaat. ‘Ik vond therapie erg belastend voor mijn geest, en dat kon ik op dat moment niet gebruiken.’

Toen Tim* (45) na een heftige relatiebreuk voelde dat hij zichzelf niet alleen uit het dal kon trekken, zocht hij de hulp van een psycholoog. Dat bleek gemakkelijker gezegd dan gedaan. Omdat er amper een beschikbare psycholoog in Gent zonder wachtlijst was, ging hij ook daarbuiten op zoek. Zo kwam hij opeens in de situatie terecht waarin hij bij meerdere psychologen terechtkon, van Dilbeek tot Oudenaarde.

“Ik dacht dat ik alle hulp kon gebruiken. Maar ik werd alleen meer verward door alle verschillende aanpakken. Bij een lichaamsgerichte therapeut moest ik leren luisteren naar mijn lichaam, bij een traumagerichte psycholoog moest ik helemaal teruggaan naar mijn kindertijd. Maar ik had bij al die therapieën niet het gevoel dat ik echt leerde hoe om te gaan met de heftige emoties na mijn relatiebreuk.”

De drempel om bij psychische problemen professionele hulp te zoeken is de afgelopen jaren sterk verlaagd. Terwijl het vroeger not done was om te zeggen dat je naar de psycholoog ging, is het met name voor de jongere generaties even normaal om professionele hulp in te roepen bij mentale problemen als bij fysieke. Die veranderende attitude tegenover mentale gezondheid wordt ook bevorderd door initiatieven van de overheid, die jaarlijks 165 miljoen euro investeert in de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg. Professoren Ronny Bruffaerts (KULeuven) en Fabienne Glowacz (ULiège) berekenden dat Belgen nu gemiddeld vier jaar wachten voor ze hulp zoeken, terwijl dat tot voor kort gemiddeld tien jaar duurde.

Dat is heuglijk nieuws. Tenminste als we ervan uitgaan dat therapie het passende antwoord is voor iedereen met psychische moeilijkheden. Maar is dat ook het geval? Volgens grote wetenschappelijke studies maakt therapie voor de meeste mensen een verschil. Een bekende meta-analyse uit 1977 van psychologen Mary Lee Smith en Gene V. Glass toont dat patiënten die een vorm van therapie ondergaan, het gemiddeld beter doen dan 75 procent van mensen met gelijkaardige diagnoses die geen hulp kregen. “Uit modernere analyses blijkt dat drie vierde van de mensen die therapie volgt, daar een positief effect van ondervindt”, zegt hoogleraar Patrick Luyten, die verbonden is aan de Onderzoekseenheid Klinische Psychologie van de KU Leuven. “Dat is even succesvol als vele andere medische interventies.”

Kritiek

Toch kunnen er ook kanttekeningen gemaakt worden bij dat positieve beeld. Zo wijzen studies erop dat er, net als bij andere onderzoeksvelden, sprake is van publication bias, wat betekent dat studies met negatievere of minder duidelijke resultaten vaak niet de wetenschappelijke tijdschriften halen. Ook beschrijft The New York Times in een recent artikel hoe wetenschappers zich vragen stellen bij de manier waarop zogenaamde ‘controlegroepen’ tot stand komen. Veel onderzoekers gebruiken mensen die op de wachtlijst staan voor een psycholoog als controlegroep. Maar critici van die methode beweren dat de onzekerheid van hun situatie een vertekend beeld geeft in vergelijking met de groep die wél hulp kreeg.

Kijken we naar studies die focussen op bepaalde psychische problemen, zoals depressie, dan zijn de uitkomsten vaak minder eenduidig. De Nederlandse hoogleraar klinische psychologie Pim Cuijpers (VU Amsterdam), een wereldautoriteit op vlak van overzichtsstudies, toonde aan dat bij zo’n 40 procent van de mensen met een depressie de klachten halveren door therapie. Een kwart van hen herstelt door therapie zelfs zo goed als volledig. “Therapie werkt dus voor een deel van de mensen met depressie. Maar het is meer regel dan uitzondering dat het niét werkt, of toch niet binnen de termijn van het onderzoek”, zegt Cuijpers. “Ook zien we dat van de mensen die geen therapie krijgen, 15 procent vanzelf weer beter wordt.”

Ook bij Tim liep het uiteindelijk zo. Na een hobbelig parcours bij verschillende psychologen, psychotherapeuten, burn-outcoaches en hypnotherapeuten belandde hij in de psychiatrie. Maar ook daar voelde hij zich niet thuis. “Er was zo’n tekort aan personeel dat ze eigenlijk niet meer konden aanbieden dan heel algemene, one size fits all-begeleiding. Ik had snel door dat dat me eigenlijk ook niet vooruithielp, dus ben ik er weer vertrokken.”

Thuis besefte hij dat het zo niet verder kon. Hij begon vaker met vrienden af te spreken en tijd te maken voor dingen die hij belangrijk vond, zoals lezen. “En eigenlijk begon ik me week na week gewoon weer beter te voelen. Ik besefte dat ik het leven van voordien gewoon moest loslaten, terwijl ik er in die therapiesessies net voortdurend op moet focussen. Ik vond therapie erg belastend voor mijn geest, en dat kon ik op dat moment niet gebruiken.”

Achteraf bekeken noemt hij het een ‘leerschool’. “Ik heb er geen spijt van. Het is gelopen zoals het moest lopen, denk ik. Maar nu ik eraan terugdenk, stoort het me wel dat sommige therapeuten me zeiden dat ik sowieso beterschap zou voelen na een viertal sessies. Dat klonk eerst bemoedigend. Maar het was des te teleurstellender toen dat niet het geval bleek te zijn.”

Te veel nieuwe behandelingen

Wie een been breekt, kan er redelijk gerust van zijn dat hij of zij na enkele weken in het gips opnieuw kan stappen. Het proces van genezing verloopt bij de meeste patiënten erg gelijkaardig. Bij mentale problemen bieden studieresultaten minder houvast voor het individu. Als onderzoekers in een groep patiënten vaststellen dat een antidepressivum of gesprekstherapie gemiddeld matig positief werkt, dan kan dat betekenen dat velen er een beetje beter van werden, dat anderen er niks van merkten, en zelfs een aantal mensen er slechter van werden. Het vervelende is: niemand weet vooraf bij welke groep hij of zij hoort.

Dat contrast tussen de resultaten op groepsniveau en die op individueel niveau is al langer een doorn in het oog van onderzoekers. Een studie uit het wetenschappelijk tijdschrift PNAS uit 2018 waarschuwt dat resultaten uit groepsstudies in de psychologie onderzoekers vaak op het verkeerde been zetten. Zo blijkt uit groepsonderzoek dat angst en depressie vaak samenhangen, terwijl er bij individuen veel minder sprake is van een sterk verband tussen depressie en angst. Hetzelfde zagen onderzoekers voor de samenhang tussen angst en vermijdingsgedrag. Op groepsniveau lijken angst en vermijdingsgedrag hand in hand te gaan, maar op individueel niveau komen die op verschillende momenten tot uiting. Volgens psychologisch onderzoeker Bertus Jeronimus hebben die verkeerde interpretaties nefaste gevolgen. “Nu zijn die (therapieën, JL) er vaak op gericht het vermijdingsgedrag te doorbreken. Dat gaat bij deze mensen dus niet werken”, zei hij daarover in de Volkskrant.

Volgens Cuijpers zouden meer studies moeten focussen op waarom bepaalde therapieën niet lijken aan te slaan bij een bepaalde groep mensen, en hoe je daarop moet inspelen. “Er gebeurt te weinig onderzoek naar welke behandelingsvormen je moet proberen als de eerste niet aanslaat. Er gebeurt ook te weinig onderzoek naar waarom bepaalde therapieën minder goed werken bij ‘ingewikkelde patiënten’, die naast een depressie nog een persoonlijkheidsstoornis of verslaving hebben. Dat zijn moeilijke vragen, maar we moeten er wel een antwoord op vinden.”

In plaats daarvan focust het huidig wetenschappelijk onderzoek volgens Cuijpers te veel op nieuwe mogelijke therapieën. “Om de zoveel tijd verschijnt er een nieuwe behandeling die in de markt gezet wordt. Maar uit vergelijkend onderzoek later blijkt zelden dat die beter werken dan de therapieën die we al jaren hebben. Er wordt heel veel geld en tijd gespendeerd aan studies waar geen patiënt echt beter van wordt.”

Moeilijke zoektocht

Wie vandaag op zoek gaat naar een psycholoog, wordt om de oren geslagen met verschillende therapieën waaruit gekozen kan worden. Schematherapie, ACT, systeemtherapie, traumatherapie of cognitieve gedragstherapie of EMDR zijn er enkele van, om van de wildgroei aan minder onderbouwde behandelingen nog te zwijgen.

Op groepsniveau lijkt de keuze voor het type behandeling niet al te doorslaggevend te zijn. In de psychologie is het Dodo Bird-principe een bekend begrip. Het is afgeleid van De Dodo in Alice in Wonderland, die als jurylid bij een race verheugd verkondigt dat iedereen gewonnen heeft. Zo blijkt het ook bij psychologische behandelingen te zijn: uit meerdere studies blijkt het effect van de meest onderbouwde behandelingen verbazend gelijk te lopen. “Er zijn meerdere ingangswegen om iemand met een psychisch probleem te behandelen”, zegt Luyten. “Je kunt een depressie behandelen door in te spelen op iemands concrete gedrag. Maar je kunt ook vooruitgang boeken door de band met de familie te verbeteren. En uiteraard hoeft het ene het andere niet uit te sluiten.”

Betekent dit dat het eigenlijk helemaal niet uitmaakt voor welke soort therapie je je opgeeft? Dat is – alweer – niet de ervaring van heel wat individuen.

Op zijn zestiende kreeg Johannes* (20) depressieve gedachten. Zijn huisdokter verwees hem naar een psycholoog die zich baseert op de psychoanalyse. Maar hij voelde al snel dat dit niet was waar hij nood aan had. “Ik moest er heel veel praten over mijn leven en mijn gevoelens. Maar op dat moment voelde ik me nog niet bekwaam om zomaar alles op tafel te gooien. Ik had vooral handvaten en concrete tips nodig om mezelf te kunnen kalmeren en weer de nodige grip op mijn leven te krijgen.”

Na een tijdje hield hij het voor bekeken. In een periode van drie jaar bezocht hij nog verschillende psychologen, maar vooruitgang merkte hij niet. “Het is al een grote stap om naar een psycholoog te stappen. Als je dan uiteindelijk die stap zet, verwacht je dat alles op zijn plaats gaat vallen. En als dat dan bij drie of vier verschillende psychologen op rij niet het geval is, denk je gewoon dat het aan jou ligt. Ik begon echt te denken dat therapie gewoon niet aan mij besteed was.”

Eerstelijnspsycholoog

Volgens klinisch psycholoog Mathilde Weyers (UZ Gent) is zo’n moeilijke zoektocht meer regel dan uitzondering. Toen ze nog psychologie studeerde in de coronaperiode, werd ze overstelpt met berichten van vrienden en kennissen die zich afvroegen welke therapie ze nodig hadden, en waar ze die konden vinden. “Er bestaat zoveel dat mensen niet weten waar ze moeten beginnen. Nochtans maakt het wel echt een verschil. Wie nood heeft aan concrete handvaten voor problemen op het werk, is weinig gebaat met een psycholoog die alleen maar in het verleden zit te graven. Dat is gevaarlijk: als mensen het idee krijgen dat een psycholoog toch niets voor hen is, kunnen ze nog dieper vallen.”

Na verloop van tijd had Weyers een protocol met standaardvragen waarmee ze mensen sneller op het juiste spoor kon zetten. Dat ontwikkelde ze samen met Comon, een samenwerking tussen Stad Gent, Imec en UGent tot MIA: een digitaal platform dat mensen op weg moet helpen naar een geschikte psycholoog.

Ook psycholoog Kris Martens, verbonden aan het Centrum voor Leerpsychologie en Experimentele Psychopathologie aan de KU Leuven, denkt dat psychologische zorg efficiënter zou worden als patiënten sneller naar de juiste therapie verwezen worden. “In Nederland of het Verenigd Koninkrijk zijn er richtlijnen die aangeven wat de voorkeursbehandelingen zijn bij bepaalde problemen. In België zijn zulke richtlijnen er wel voor huisartsen, maar in de psychologie missen we die voorlopig. Bij gebrek aan duidelijke maatstaven bieden psychologen vooral therapieën aan waar ze zelf in geloven, en kunnen de resultaten kunnen heel uiteenlopend zijn.”

Na een hobbelig parcours van drie jaar langs verschillende psychologen gaf een studiebegeleider aan de universiteit Johannes de tip om langs te gaan bij een eerstelijnspsycholoog, het equivalent van een huisarts. “Voor het eerst had ik het gevoel dat heel nauwkeurig in kaart werd gebracht waar ik mee worstelde, en welke therapie me daarbij het best zou helpen.” Zo belandde Johannes bij een psycholoog die zich toelegt op cognitieve gedragstherapie en schematherapie. “Nu merk ik echt vooruitgang. Ik krijg heel concreet advies om mijn emoties en angsten beter te kunnen reguleren. Ik ben blij dat ik nu echt geholpen ben. En tegelijk denk ik: had ik maar wat vroeger de juiste hulp gehad.”

*Tim en Johannes zijn pseudoniemen.