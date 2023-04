‘De job stopt hier sowieso om vijf uur’: drie Belgen over hun leven in Canada

Nu de Canadese provincie Quebec Belgische werknemers zoekt, is dit misschien wel het moment om de sprong te wagen. Deze drie Belgen gingen u voor en bouwden een nieuw leven op in Quebec. ‘Het is een plek waar alles mogelijk is.’

Jean-François Zahnen verhuisde 10 jaar geleden naar Quebec voor een nieuwe job: ‘De grootste aanpassing voor mij was het klimaat’

Jean-François Zahnen en partner Karine Daigle. Beeld RV Carl Labrie

Jean-François Zahnen (53) uit Francorchamps zocht een nieuwe professionele uitdaging. “Op aanraden van een vriend ging ik langs bij de jobbeurs Journées Quebec. Zo is de bal aan het rollen gegaan. Ik ben beginnen solliciteren en heb een mooie jobaanbieding gekregen. Na zes maanden stapte ik op het vliegtuig naar Quebec om een nieuw leven te beginnen.”

Elk jaar gaan tussen de tweehonderd en driehonderd Belgen aan de slag in Quebec, in de eerste plaats Walen en Brusselaars. Onlangs lanceerde de Franstalige provincie een sollicitatieoproep in België voor meer dan 700 openstaande vacatures.

“Als hobby heb ik me bij een studio voor ballroomdansen aangesloten. Daar op de dansvloer heb ik mijn vrouw leren kennen. In 2018 zijn we getrouwd, één keer in Quebec en één keer in België voor mijn vrienden en familie.” Zijn volwassen Belgische zoon besloot vorig jaar om ook naar Quebec te verhuizen. “We wonen in Sainte-Brigitte-de-Laval, op 45 minuten rijden van de hoofdstad Quebec. Ik werk nu als manager bij het telecombedrijf Telus.”

“De grootste aanpassing voor mij was het klimaat. De winter duurt hier minimaal zes maanden. Er ligt nu anderhalve meter sneeuw, we zijn dit weekend nog gaan skiën. Je hebt hier gigantische oppervlaktes met ongerepte natuur. Dat is indrukwekkend.” Het enige nadeel aan Quebec vindt Zahnen het gebrek aan huisartsen. “De toegang tot gezondheidszorg is in België veel beter. Hier moeten veel mensen voor alles naar de spoeddienst.”

Vooral Franstalige Belgen verhuizen naar Quebec omdat ze in de provincie dezelfde taal spreken. Zahnen dacht dat het eenvoudig zou zijn om de lokale bewoners te begrijpen. “Niets is minder waar, je oor is niet gewend aan de taal. Ze spreken Frans met een sterk accent en gebruiken specifieke uitdrukkingen. Dat went: nu zeggen ze in Wallonië dat ik Quebecs klink.”

Marie-Anne Catry stak 26 jaar geleden de Atlantische Oceaan over voor de liefde: ‘Ze denken hier minder in hokjes dan in België’

Marie-Anne Catry. Beeld RV Jean-François Dupuis

Tijdens les fêtes de Wallonie leerde Marie-Anne Catry (45) uit het Waalse dorp Virton haar man uit Quebec kennen. Ze wonen nu op het platteland in de buurt van Sherbrooke. “Mijn man had al een zoon, dus voor hem was het belangrijk om in hetzelfde land te blijven.” Om een Canadees visum te bemachtigen, moet je een bepaalde score halen gebaseerd op je leeftijd, werkervaring en talenkennis. “Ik had niet voldoende punten, omdat ik mijn diploma via de examencommissie heb behaald. Pas bij de geboorte van mijn eerste zoon kreeg ik een permanente verblijfsvergunning.”

Catry en haar man zijn beiden professionele muzikanten. “Mijn partner had al een gevestigde carrière in Queébec, dus het was een logische stap om samen muziek te beginnen maken.” Daarnaast heeft ze een eigen carrière uitgebouwd. “Artiesten worden in Quebec beter ondersteund bij hun projecten en krijgen gemakkelijker subsidies. Ze denken hier minder in hokjes dan in België. Het is een plek waar alles mogelijk is.”

Catry heeft geleerd om recht door zee te zijn. “Mensen draaien hier niet rond de pot. Als ik te veel tegen mijn schoonzus uitweid, zegt ze: ‘Accouche pour qu’on baptise!’ (letterlijk: beval nu, zodat we kunnen dopen, MC) Dat betekent schiet eens op, vertel wat je wil zeggen.” Quebec is een Franstalig gebied dat is omringd door miljoenen Engelstalige Canadezen en Amerikanen. “Het is een volk dat vecht voor het behoud van haar cultuur en taal.”

Ook al woont Catry ondertussen langer in Quebec dan in België, toch blijft ze haar familie missen. “Je zou denken dat het gemis door de jaren heen beter wordt, maar dat is absoluut niet het geval. Ik ben de oudste van vijf kinderen en een echte familiemens. Mijn sociale leven en mijn gezin zijn hier, maar mijn roots blijven sterk. Daarom keer ik jaarlijks terug naar België.”

Carl Valcke trok 12 jaar geleden met zijn gezin naar Quebec: ‘De job stopt hier sowieso om vijf uur’

Carl Valcke. Beeld RV

Vlaming Carl Valcke (48) en zijn Waalse vrouw vertrokken met hun drie kinderen uit Lillois-Witterzée, Waals-Brabant, naar Quebec voor een beter leven. “In 2010 hebben we een rondreis gemaakt door Quebec met vrienden. In Sherbrooke woonden kennissen en tijdens ons bezoek zijn we verliefd geworden op de regio. In de winter zijn we een tweede keer naar Sherbrooke gegaan om een bod te doen op een huis en een school te zoeken.

“We vonden dat onze kinderen niet voldoende gestimuleerd werden op school in België. Hier is het onderwijs anders. De leerkrachten nemen de kinderen vaker apart. Er is ook een programma voor de ouders waarbij ze de vooruitgang van hun kind zelf kunnen opvolgen.” Ondertussen zijn hun drie kinderen helemaal ingeburgerd. “Ze spreken tegen ons Europees Frans en switchen van accent op school en bij vrienden.”

Valcke werkt in Quebec als projectmanager. “De werkcultuur is helemaal anders. Ze hechten veel belang aan de balans tussen werk en privé. Hier stopt de job sowieso om vijf uur. Mijn baas vertelde me dat hij liever een extra personeelslid aannam, dan dat ik een uur langer weg zou blijven van mijn gezin. Ook fouten maken is geen taboe, daar leer je samen uit als bedrijf.”

Het valt Valcke op dat hij in Sherbrooke minder spaart dan toen hij nog in België woonde. “We krijgen ons loon om de twee weken, dus het lijkt alsof het geld sneller binnenkomt en weer naar buiten stroomt. In België is er een spaarcultuur, maar hier moet je zelf de discipline opbrengen om geld opzij te zetten. Veel Quebecois doen hobby’s in het weekend en hebben een caravan of een boot bij het meer. De mensen profiteren hier sneller van het leven.”