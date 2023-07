De industrie laat enorm veel warmte verloren gaan: deze Vlaamse pioniers doen daar iets aan

“Nee, je zal het niet nog warmer krijgen, onze warmte zit in de installatie”, zegt Wouter Ducheyne. We staan in een grote industriële hal in de Antwerpse haven en zijn op weg naar een imposante installatie die warmte maakt. Een bezoek aan de warmtemaker van vier verdiepingen hoog lijkt te midden van een hittegolf een onverkwikkelijk plan. Maar wanneer we, gehuld in veiligheidskledij, via de trappen langs het ‘apparaat’ omhoog klimmen, blijkt inderdaad dat je er niets van merkt. In deze constellatie van buizen, kleppen en vaten die luid staat te draaien wordt nu restwarmte van zo’n 100 graden Celsius omgezet tot stoom van 160 graden. Aan de buitenkant voel je dat door de isolatie niet: de enige opwarming die je als bezoeker vandaag ervaart, wordt veroorzaakt door de combinatie van zomerhitte en de pakken die we dragen.

En dat is helemaal de bedoeling. Qpinch, dat twaalf jaar bestaat, is een pionier in warmte hyperefficiënt gebruiken. Met de technologie van het bedrijf recupereren industriële klanten in onder andere de petrochemie warmte die anders verloren gaat. Zo besparen ze 10 tot 15 procent op energieverbruik en CO 2 -uitsoot.

“Toen ik bij BASF werkte, fietste ik naar het werk langs de koeltorens van de industrie hier in de haven”, vertelt Ducheyne. “Al die stoomwolken die ik zag opstijgen, dat is warmte die massaal en permanent verloren gaat. Warmte vormt zo’n 80 procent van het energieverbruik in de industrie, doorgaans in de vorm van stoom. Nadat die warmte zijn nut heeft bewezen in industriële processen, kan ze niet meer hergebruikt worden omdat de temperatuur te laag is geworden en dan wordt ze afgestoten via de koeltorens. Wat een verspilling, dacht ik. Zou dat niet op te lossen zijn?”

Qpinch Heat Transformer Productiewarmte uit afvalwarmte Afvalwarmte uit industrie van 80-150°C wordt aangevoerd. De warmte wordt gebruikt om fosforzuur op te warmen. Water wordt afgesplitst. Water wordt toegevoegd aan het fosforzuur. Dat zorgt voor een temperatuursprong van 40-100°C. Water en opgewarmd fosforzuur gaan apart naar de warme reactor. WARME REACTOR KOUDE REACTOR Het systeem is een gesloten loop. Hetzelfde afgekoelde fosforzuur wordt telkens opnieuw gebruikt. CO₂-neutrale stoom van 120-210°C kan weer gebruikt worden in de industrie. 1 installatie bespaart 4.000 ton CO₂ per jaar. Dat is het equivalent van de uitstoot van 2.300 wagens. In het proces wordt bijna geen elektriciteit gebruikt.

Ook Christian Heeren, die Qpinch samen met Ducheyne oprichtte en eerder in de voedingsindustrie werkte, vond zoveel energieverspilling flagrant. “De industrie recupereert de meeste warmte waarvan de temperatuur nog hoog genoeg is om ze meteen weer te hergebruiken. Maar die afvalwarmte met lagere temperaturen blijft op grote schaal weglekken”, zegt Heeren, die de commerciële leiding heeft.

Revolutionair

Vandaag kunnen de installaties van Qpinch dat soort restwarmte van tussen de 80 en 150 graden opwaarderen tot koolstofneutrale stoom van 120 tot 210 graden die wél hergebruikt kan worden. De fysiochemische technologie is uniek en gepatenteerd en wordt ingezet door grote bedrijven in de Antwerpse haven.

Zo nam het internationale chemiebedrijf Borealis de eerste commerciële installatie van Qpinch in gebruik. Het bedrijf noemt de technologie ‘revolutionair’. Ook het Japanse chemiebedrijf Eval en Sabic, de petrochemiepoot van het Saoedische oliebedrijf Aramco, bestelden een installatie. De eerste versies kunnen een CO 2 -reductie van 4.000 ton CO 2 per jaar realiseren, het equivalent van 2.300 wagens.

Qpinch slaagt daarin met een omkeerbaar chemisch proces dat de restwarmte met 40 tot 100 graden kan opwarmen. Het idee is gebaseerd op hoe de cellen in ons lichaam energie vrijmaken. Ducheyne bedacht het samen met gewoon hoogleraar organische chemie Christian Stevens (UGent).

“In onze cellen wordt fosfaat gekoppeld aan een specifieke molecule en nadien wordt die molecule daar weer van losgekoppeld. Bij die loskoppeling komt veel energie vrij”, zegt Stevens. “In mijn lab zocht ik een soortgelijk procedé, maar dan voor veel hogere temperaturen dan die in ons lichaam. Ik kwam uit bij fosforzuur. Wanneer je dat opwarmt, bijvoorbeeld met de restwarmte uit een industrieel proces, droogt die stof op en reageert ze deels met zichzelf. Wanneer je er dan opnieuw water aan toevoegt ontstaat een chemische reactie waarbij bijna explosief veel warmte vrijkomt. Toen ik dat voor het eerst testte in het lab over de middag, toen er niet veel volk was, bleek het erg goed te werken. Dat was een eurekamoment (lacht). Ik was verwonderd dat niemand hier al aan had gedacht.”

Het idee dat uit Stevens lab komt is zodanig eenvoudig dat wetenschappelijke topvakbladen het niet willen publiceren. Maar in de praktijk schat Qpinch de totale potentiële winst in de Vlaamse petrochemie op meer dan 100 miljoen euro per jaar aan energie-en CO 2 -besparing (de industrie moet betalen voor haar CO 2 -uitstoot). En het bedrijf onderhandelt momenteel met grote internationale spelers die deze gepatenteerde Vlaamse toepassing mogelijk in verschillende delen van de wereld uitrollen, onder andere in Japan en de VS. Een hele resem sectoren die veel restwarmte onbenut laten komen in aanmerking, zoals olieraffinaderijen, chemie en petrochemie, maar ook recyclage- en voedingsindustrie.

“Dit is een heel mooie technologie die een relevant puzzelstuk in het klimaatverhaal vormt”, zegt Johan Van Bael, projectmanager thermische systemen bij Energyville/ VITO. “Hoewel bedrijven al veel gedaan hebben om restwarmte te recupereren en energie-efficiënter te worden, gaat er in de industrie nog altijd afvalwarmte verloren. Het systeem van Qpinch verhoogt de energie-efficiënte en verlaagt de CO 2 -uitstoot van een bedrijf op verschillende manieren. Zo wordt laagwaardige warmte dus opgekrikt naar een hogere temperatuur zodat ze opnieuw kan worden ingezet. Dat reduceert de nettowarmtevraag van een industrieel proces, waardoor minder doorgaans fossiele energie wordt verbruikt. En de koeltorens vergen water en elektriciteit. Daar is minder van nodig wanneer je restwarmte hergebruikt.

“Ten slotte heeft het systeem van Qpinch maar heel weinig elektriciteit nodig omdat het een chemisch proces is. Dat in tegenstelling tot de klassieke compressiegedreven warmtepompen. Die gebruiken meer elektriciteit om restwarmte naar een hogere temperatuur op te pompen.”

CO 2 -factuur

Voor de hele Antwerpse chemiecluster zou de technologie volgens Qpinch jaarlijks één miljoen ton minder CO 2 -uitstoot kunnen betekenen, ongeveer een zevende van de totale uitstoot van de haven.

“Zeker nu de CO 2 -prijs in Europa stijgt, wordt onze technologie aantrekkelijker”, zegt Heeren. “Je bespaart niet alleen op je energiefactuur, maar ook op de factuur voor CO 2 (grote uitstoters moeten in Europa betalen voor hun CO 2 -uitstoot, BDB). Iedere uitgestoten ton CO 2 kost een industriebedrijf nu 80 euro. Toen wij begonnen was CO 2 uitstoten bijna gratis voor de industrie, maar door het Europese klimaatbeleid is de prijs gaan stijgen en dat zet zich in de toekomst voort via het ETS-systeem (de Europese handel in CO 2 -certificaten waarbij grote uitstoters moeten betalen voor hun uitstoot, BDB).”

Omdat het ETS-systeem onder de Europese Green Deal nog verscherpt wordt, zijn meer en meer bedrijven op zoek naar manieren om die steeds strengere uitstootnormen te halen en tegelijkertijd competitief te blijven. En ook omdat er blauwe stroom zal nodig zijn om aan onze energiebehoefte te voldoen, zal de CO 2 -prijs stijgen. Die stroom komt uit gas- of kolencentrales waarvan de CO 2 wordt opgevangen. “Door die trends wordt onze businesscase nog interessanter”, zegt CEO Valerie Dejaeghere. Zij is gespecialiseerd in verandermanagement, werkte 22 jaar bij ExxonMobil en is sinds vorige zomer deel van het team als CEO.

Toch wil dat niet zeggen dat het broodje van Qpinch al gebakken is. “Er is een enorm potentieel en de technologie is na jaren sleutelen klaar om op te schalen. Maar er zijn nog uitdagingen richting succesvolle groei”, zegt Ducheyne. “We zijn gestart met een jong internationaal team. Naast de technologische en commerciële uitdagingen moeten we nu als scale-up ook dat team verder doen groeien.”

Ook zijn niet alle bedrijven mee in het klimaatverhaal. “Je hebt aan de ene kant zij die ervan overtuigd zijn dat ze, strategisch en economisch bekeken, best nu de groene transitie inzetten”, zegt Heeren. “En wij bieden iets wat je proces goedkoper en duurzamer maakt. Aan de andere kant zijn er bedrijven die liever afwachten. Onze technologie aankopen is een investering die na een jaar of vijf is terugbetaald. Toch is die stap voor sommige spelers te groot. Sowieso zijn wij binnen grote bedrijven afhankelijk van mensen die hun nek uitsteken en ambassadeurs willen worden van onze aanpak.”

Straffe toer

Maar het hobbelige pad van start-up naar scale-up, dat zo’n tien jaar in beslag nam, is wel achter de rug. Qpinch heeft enkele grote klanten, meldt een omzet van vijf miljoen euro en heeft zestien mensen in dienst. In verband met die afgelegde weg is Van Bael niet de enige die opmerkt dat het “een straffe toer is om je vaste job bij een groot bedrijf te verlaten om je in dit avontuur te storten”, zoals Ducheyne en Heeren dat deden.

Beeld Wouter Van Vooren

“Ik ben daar naïef aan begonnen, onder andere omdat ik niet wil sterven met het gevoel dat ik een goed idee had voor het klimaat maar er nooit iets mee deed”, zegt Ducheyne. “De urgentie van het klimaatprobleem was twintig jaar geleden niet zo groot als nu. Ik zag aanvankelijk vooral het enorme potentieel in al die industriële restwarmte. Vandaag is het klimaatprobleem wel dwingend en voor ons bedrijf is het mooi meegenomen dat CO 2 -reductie nu zo belangrijk is geworden.

“Het klopt dat ik financiële zekerheid heb opgegeven en ik heb voor dit bedrijf mijn pensioen opgegeten. Dankzij onze investeerders en Vlaamse (Vlaio), federale (FPIM) en Europese (Horizon) steun zijn we erin geslaagd om voldoende financiële middelen te verzamelen.

Ook Heeren ziet het zo: “Ik kon in mijn veilige stoel blijven zitten bij Cargill, maar dit idee was te aantrekkelijk”, zegt hij.

Hindernissen

Op de vraag wat de hindernissen zijn geweest, geeft Ducheyne een veelzeggend antwoord: “Het is één lange keten van hindernissen, uitdagingen en innovaties, zowel als het gaat over het technisch proces, de veiligheid, de juridische kant en klantenwerving. Dat houdt nooit op. Zonder een veerkrachtig team en een raad van bestuur die erin blijft geloven zou dat niet mogelijk geweest zijn.”

Lastig was onder andere de perfecte en duurzame onderdelen vinden. Ze bestaan al, leveranciers gaven aan dat ze geschikt waren voor deze installaties, maar ze waren natuurlijk nog nooit voor deze toepassing gebruikt. “En in deze installatie moeten ze bestand zijn tegen hoge temperaturen én tegen het fosforzuur, dat bijtend is”, zegt Stevens. Bovendien moeten de installaties telkens precies passen in de machinerie van de klant en worden ze op maat gemaakt.

Door die specifieke uitdagingen doken er soms onverwachte problemen op. “We moesten dan op zoek naar alternatieven of aan een grote producent uitleggen dat zijn materiaal niet goed genoeg was voor ons”, vertelt Ducheyne. “En het betekende soms dat een industrieel proces maanden stillag. Dan moet je rekenen op het geduld van je klanten. Die zoektocht heeft meer dan tien jaar geduurd. Maar nu hebben we een product dat robuust genoeg is. Met al onze ervaring zetten we nu in op veel grotere modellen, soms tien keer groter dan de installatie die je hier vandaag ziet. Dat is nodig om impact te hebben op de energietransitie.”

Niet alleen schaalvergroting en wereldwijde commercialisering staan op het programma. Qpinch verdiept zich momenteel ook in carbon capture and storage (CCS): technologie om CO 2 waar ze wordt uitgestoten op te vangen, om ze daarna te bergen.

“De transitie naar koolstofarme en betaalbare energie voor de industrie zal tegen 2050 niet alleen met groene stroom kunnen worden opgevangen”, zegt Dejaeghere. “Want de industrie draait ook wanneer de zon niet schijnt of als het niet waait. Dat moet opgevangen worden met CCS. Qpinch kan dat proces een stuk efficiënter maken.”

Om CO 2 op te vangen wordt dat gas gebonden aan chemicaliën en om het gas daarna opnieuw los te maken van die stoffen, zodat de CO 2 kan worden geborgen, moet je warmte toevoegen. “Onze technologie kan voorkomen dat ook die warmte volledig verloren gaat”, zegt Dejaeghere.