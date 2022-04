‘De helft van voedselverspilling vindt plaats in onze koelkast’: zo gaat u verspilling tegen

De koelkastindeling

“De helft van onze voedselverspilling thuis vindt plaats in de koelkast.” Dat zegt Loick Bekaert van FoodWIN, een Brusselse vzw die zich inzet voor de preventie van voedselverspilling. “Consumenten zijn verantwoordelijk voor bijna een vierde van alle voedselverspilling in de keten, we kunnen zelf allemaal ons steentje bijdragen door bewuster om te gaan met de manier waarop we kopen, bewaren en koken.”

Concreet kan dat volgens de expert onder meer door onze koelkast aan te pakken en de inhoud ervan anders in te richten. U kan uw koelkast op verschillende temperaturen zetten, maar algemeen stelt u uw koelkast best in op 4°C. Al wil dat niet zeggen dat alle delen in de koelkast even koud zijn.

“Onderaan in de koelkast is de temperatuur bijvoorbeeld altijd koeler. Daar bewaart u best rauwe en verse producten zoals vlees, vis en gevogelte”, weet Bekaert. In het midden van de koelkast heerst ongeveer de temperatuur van de instelling van uw koelkast. Dat is dan weer de beste plaats om bereide gerechten en bijvoorbeeld gebak en taart te bewaren.

“Eieren, confituur, sauzen, dranken en zuivelproducten kan u beter bovenaan in de koelkast plaatsen, daar is de temperatuur warmer”, vervolgt Bekaert. Let ook op groenten en fruit die u in de koelkast legt: u mag niet alle groenten en fruit bewaren in de groenten- en fruitlades. Groenten zoals tomaat, komkommer, paprika, aubergine en courgette bewaart u beter buiten de koelkast.

Een ander handige tip is ook het gebruikmaken van de FIFO-methode, first in, first out: wat u eerst koopt, kan u best als eerste consumeren. “Zo gaat er geen voedsel verloren in de hoekjes van uw koelkast”, stelt Bekaert.

De houdbaarheidsdata

Kijkt u ook steeds naar de houdbaarheidsdatum op aangekochte producten? Dat is prima! Maar veel mensen kennen het verschil niet tussen TGT en THT, zo blijkt. “Die misinformatie van data zorgt voor 10 procent van alle voedselverspilling”, weet Beakert. Een tweede tip is om bewuster met die data om te gaan.

TGT (te gebruiken tot) wil zeggen dat het product gebruikt kan worden tot die bepaalde datum of dat de producent de veiligheid garandeert tot en met die datum. Na die datum kan u het product niet meer consumeren, aangezien er dan gevaarlijke bacteriegroei ontstaat. Deze datum slaat voornamelijk op rauwe, verse producten zoals vlees, vis, en gevogelte. “Als u de levensduur van producten wil verlengen, kan u producten invriezen tot op de TGT-datum”, aldus Bekaert.

U ziet waarschijnlijk ook de afkorting THT staan op producten (ten minste houdbaar tot). Deze datum vertelt u tot wanneer de producent de optimale kwaliteit van het product garandeert. Die datum staat voornamelijk op conserven of droge voeding, zoals koekjes, koffie en pasta. “In de meeste gevallen zijn deze producten nog perfect eetbaar na datum. Kijk, proef en ruik voor u deze producten weggooit”, zegt Bekaert.

Winkelen en plannen

Voordat u inkopen gaat doen neemt u best ook eens een kijkje in uw keuken: wat hebt u nog liggen in de koelkast, diepvries en opbergkasten? Controleer dus al uw voorraadkasten, zo koopt u niets onnodig. “Maak ook een maaltijdplanning voor de komende dagen en stel hieruit een boodschappenlijstje op, zo bespaart u makkelijk tot 50 euro per jaar”, zegt Bekaert. Zorg er ook voor dat u niet met honger gaat winkelen, anders laat u zich snel vangen aan de slinkse trucjes van de supermarkt.

Losse stuks kopen

Een andere manier om voedselverspilling tegen te gaan is het aankopen van losse stuks. Zo kan u losse groenten en fruit aankopen in uw supermarkt, in plaats van een heel pakket, dat doorgaans beschimmelt in uw koelkast. Bovendien kan dat ook de voedsel- en plasticverspilling in uw huishouden verminderen. Het is overigens geen probleem als u te veel losse stuks hebt gekocht. Sommige weke groenten, zoals wortels, selderij en broccoli, kunnen weer tot leven worden gewekt door ze in koud water te dompelen, schreef The Guardian onlangs. Zachte appels kan u bijvoorbeeld ook redden door ze in stukjes te snijden en in de koelkast in sap te laten weken. En ook verse kruiden kan u langer bewaren door ze in een glas water in de koelkast te laten staan. Handig!

Gebruik technologie

Last but not least: er zijn ook heel wat apps die kunnen helpen om voedselverspilling tegen te gaan. Maar ook het gebruik van maaltijdboxen is een must voor wie minder voedsel wil verspillen. Zo’n box (bijvoorbeeld van Hello Fresh) bevat een gedoseerde inhoud van producten per persoon, waardoor er minder restjes overblijven. Toch kan de maaltijdbox ook rekenen op kritiek; ze bevatten soms extra afval en plastic.

Tot slot zijn er ook tal van organisaties die voedselrestjes weggeven via sociale media en apps. Zo gaat er zeker niets verloren.

Wil je zelf leren hoe je thuis jouw voedselverspilling kan verminderen aan de hand van simpele tips? Op 19 april gaat een campagne van start, die loopt tot 29 mei. Inschrijven kan via www.foodwinnersbrugge.be