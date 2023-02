De hele rompslomp die bij verhuizen kwam kijken leek me vooral tijdverspilling

Jana Antonissen is columnist.

Voor de hoeveelste keer ik verhuisd ben, weet ik niet. Ik ben gestopt met tellen. Alleszins sleepte ik wel voor het eerst een heel interieur mee. Drie jaar geleden liet mijn jongere zus zich nog smalend ontvallen dat ik voor iemand van mijn leeftijd wel weinig meubels bezat, vandaag bezit ik een volledige inboedel. Eindelijk volwassen, of toch bijna.

Want ik blijf wel huren. Nu banken behoorlijk moeilijk doen over het verstrekken van leningen leek dat beter. Daarbij ben ik niet zo van het klussende type. Volwassenheid is als ketamine, de als partydrug gebruikte paardentranquil­lizer: je moet goed doseren. Iets te veel en het verlamt je.

Alleszins wilde ik aanvankelijk helemaal niet verhuizen. De hele rompslomp die erbij kwam kijken leek me vooral tijdverspilling. Gedoe dat me afhield van de écht belangrijke dingen, zoals schrijven of vrienden zien, geld verbrassen aan designerkleren of plezierreisjes. Want mijn god, wat een rollercoaster aan emoties brengt zo’n schijnbaar prozaïsche handeling als van woning wisselen met zich mee.

Van mijn initiële weerzin gleed ik onverwacht snel in weemoed af. Bij het inpakken van mijn boeken staarden titelpagina’s vol zwierig achtergelaten boodschappen van voormalige vrienden en geliefden me uitdagend aan, alsof ze duidelijk wilden maken dat ze zich niet zomaar lieten vergeten.

Snel die doos dichtplakken, hoor.

Opluchting golfde door me heen, gestaag toenemend met elke volle vuilniszak. Meteen daarop voelde ik de onstilbare drang me ineens van alle ballast te ontdoen; een smetteloos bestaan te leiden. Maar snel genoeg evaporeerde die opruimfurie toch weer in onvervalste woede; vlammend en venijnig, zoals steeds wanneer ik me voel wegzakken in de zompige ondergrond der domesticatie. Het leven is toch echt te kort voor het dichtplamuren van bijna onzichtbare gaten.

Ik vroeg een bevriend schrijver hoe hij die kleinburgerlijke besognes doorstond. Verleende het vinden van de meest energiezuinige wasmachine hem troost? Of werd hij er stiekem ook suïcidaal van? Hij vond mijn geraas vermakelijk. Vroeger, zei hij, was hij ook zo. Geloofde hij dat het praktische leven de mens verlaagt, wilde hij enkel het goede en het schone. Nu vindt hij gulzigheid interessanter; wil hij niet alleen het beste, maar ook al de rest. “Die wasmachine is je ergernis niet waard”, besloot hij. “Neem het er met een ironische glimlach bij.”

Aldus stuurde ik mijn partner, die met me mee verhuisde, naast vergelijkende studies van wasmachines, energie- en internetleveranciers ook opgevraagde offertes van verhuisfirma’s door. We huurden een vrachtwagen, lift en mankracht in. In amper een voormiddag was het achter de rug.

Nu woon ik op de bovenste verdieping van een residentie die de voorspoedige naam San Marino draagt; verder bevolkt door ambassadeurs en professoren. Kortom, hoog en droog boven mijn stand. Op de eerste ochtend weerkaatste het winterse zonlicht weldadig op de koepel van het justitiepaleis, waar onze gerieflijke eetkamer op uitkijkt.

Zo arriveerde ik uiteindelijk bij een van de meest onderschatte gevoelens: burgerlijke bevrediging.