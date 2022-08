‘De grootste verrassing waren de verschillen tussen vrouwen en mannen’: dit doet porno met ons

Veel mensen denken dat porno ‘slecht’ is. De seks op het scherm zou onrealistisch zijn en verkeerde verwachtingen wekken. Het blijkt genuanceerder: ‘voor het seksleven van vrouwen is pornografie juist positief’.

Het kijken naar pornografische video’s of films heeft positieve effecten op het seksleven van vrouwen. Ze voelen zich seksueel beter. En de seks met hun partner wordt ook beter.

“Het grote publiek en veel wetenschappers denken dat porno vooral negatieve gevolgen heeft. Dat is niet zo. Voor het seksleven van vrouwen zijn de gevolgen juist positief’’, zegt de Franse psycholoog Nicolas Sommet die werkt aan de Universiteit van Lausanne.

Hij deed met een collega drie jaar lang onderzoek naar ‘pornoconsumptie’. Ze ondervroegen meer dan 100.000 personen en heteroseksuele stellen. De conclusies zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Psychological Medicine.

“Waar we zelf het meest verrast door waren, zijn de verschillen tussen vrouwen en mannen. Voor vrouwen is pornoconsumptie positief, maar voor mannen zijn de gevolgen juist negatief.’’

Sommet en zijn collega vroegen aan alle deelnemers hoe ze zichzelf zien en omschrijven als seksuele partner, maar ook of ze lichamelijke goed functioneren tijdens seks en hoe hun partner de seks waardeert.

Nicolas Sommet Beeld Centre LIVES

Op alle drie de punten gaan mannen steeds slechter scoren naarmate ze meer pornografie bekijken. Ze voelen zichzelf onzekerder en krijgen bijvoorbeeld erectieproblemen.

Vrouwen doen het op alle drie de punten juist beter als ze vaker naar porno kijken. Ze zien zichzelf als een steeds betere sekspartner, ze functioneren lichamelijk ook beter tijdens de seks, en hun partners zijn tevredener over hun seksleven met de vrouwen.

Het verschil wordt niet verklaard door de soort porno die wordt bekeken. Vrouwen kijken vaker naar ‘softe of mainstream’ porno, zegt Sommet, terwijl mannen meer naar harde en extreme porno kijken. “Maar als we dat incalculeerden waren de uitkomsten niet anders.’’

Ironische resultaten

Hij noemt de onderzoeksconclusies ‘opmerkelijk’ , maar ook ‘ironisch’. “De porno-industrie wordt gedomineerd door mannen en richt zich vooral op mannen omdat die meer porno kijken dan vrouwen. Maar die mannenindustrie is dus vooral positief voor de vrouwen.’’

Beeld Getty Images/iStockphoto

De reden daarvoor is volgens de onderzoekers dat vrouwen zich minder ‘spiegelen’. “Ze vergelijken hun eigen seksleven niet met wat ze op het scherm zien. Voor vrouwen is porno meer een inspiratiebron dan een bedreiging. Ze gebruiken het bijvoorbeeld ook om bepaalde seksuele technieken te leren kennen.’’

Mannen vergelijken zichzelf wel met de acteurs die ze in beeld zien, aldus Sommet. Bij porno hebben ze daarom snel het idee ‘tekort te schieten’. “Er zijn studies verschenen die aantonen dat mannen ontevreden worden over hun eigen penis na het bekijken van porno. Vrouwen worden door porno niet onzeker over hun eigen geslachtsorgaan of borsten.’’

Die conclusies liggen in de lijn van wat eerder ook al de Amsterdamse promovenda Marleen Klaassen concludeerde. Zij zei dat porno voor de jeugd vaak ‘een bron van informatie en inspiratie’ is. Niet alle video’s zijn rolbevestigend, gewelddadig of vrouwonvriendelijk, schreef ze in haar proefschrift in 2020. Ook gaan niet alle jongeren zich tijdens seks gedragen zoals pornoacteurs en -actrices.

Geen wondermiddel

De Franse psycholoog Nicolas Sommet waarschuwt er wel voor dat zijn conclusies over vrouwen en mannen niet allesbepalend zijn. “Het is niet zo dat een man die geen porno meer kijkt, meteen van zijn erectieproblemen af is. Er kunnen veel meer factoren spelen. En voor vrouwen is pornografie ook geen wondermiddel. Maar het zou therapeutisch kunnen worden ingezet om vrouwen met seksuele problemen te helpen.’’

De wetenschappers werkten uit methodische overwegingen alleen met heteroseksuele stellen. “Als je meer wilt weten over porno en de lgbtq-gemeenschap, zou je daar gericht onderzoek naar moeten doen, met grotere aantallen deelnemers uit die gemeenschap. Dat viel buiten ons onderzoek’’, zegt Sommet.

Tijdens het onderzoek kwam bij toeval nog een ander opmerkelijk feit naar boven. Vrouwen die vaker naar pornografie kijken, krijgen minder vaak te maken met een relatiebreuk. “Dat was voor ons een verrassend effect. We hebben in ons onderzoek ook standaard gevraagd naar de status van de relatie van personen. Toen we in de cijfers doken, zagen we dat porno-kijkende vrouwen langer bij hun partner bleven.’’

Over het onderzoek

In het Franse onderzoek werd op een opmerkelijke manier naar respondenten gezocht. De beroemde Franse Youtuber Mathieu Sommet deed aan de abonnees van zijn humoristische kanaal een oproep om mee te doen aan het onderzoek. Dat leverde 101.572 ingevulde vragenlijsten op. De Youtuber heeft 1,6 miljoen volgers en is de broer van psycholoog Nicolas Sommet. Degenen die de vragenlijst invulden, vormden een goede doelgroep omdat ze jong zijn en in een belangrijke seksuele fase van hun leven zitten. Ze zijn ook online actief zijn waardoor ze zeker toegang hebben tot online porno.

