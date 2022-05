De favoriete eetadressen van kersvers driesterrenchef Tim Boury

Lekkere Westhoek: Terminus

“Ik kom uit het Heuvelland, de natuur vind ik er zalig. Een bezoek aan familierestaurant Terminus is een must. ­Eigenaar en sommelier Pieter is een kleurrijk figuur met inspirerende verhalen en tonnen passie. Zo trekt hij zelf naar Boulogne-sur-Mer om daar zijn zeevruchten te halen. En dan is er nog de huisgemaakte charcuterie en de spetterende wijnkaart. Hier kom ik met mijn gezin tot rust.”

Callicannesweg 16, Watou. restaurantterminus.be

Op ontdekking: Aira*

“Ik laat me graag inspireren in het buitenland. Een nachtje slapen en een nieuw restaurant reserveren is vaak voldoende om met verse prikkels en nieuwe energie terug te keren. Aira is het restaurant van een jonge chef uit de stal van topchef Björn Frantzén. De Frans geïnspireerde keuken van Tommy Myllymäki is zeer rijk, met een mooie focus op groenten en zaalbereidingen die de beleving nog krachtiger maken.”

Biskopsvägen 9, Stockholm (Zweden). aira.se

Italiaans vuur: La Botte

“De combinatie van de Italiaanse en Limburgse gastvrijheid levert een unieke mix op. Alleen al voor de sfeer trek ik graag naar Genk voor La Botte van Peppe Giacomazza en zijn broer Gaspare. Tijdens het wildseizoen kookt Peppe al eens graag met wilde eend, maar eigenlijk kan hij me net zo goed verrassen met een perfect al dente cacio e pepe. Even simpel als ­geniaal, zijn pasta’s.”

Europalaan 99, Genk. labotte.be