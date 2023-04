De favoriete eetadressen van chef Jens Maertens (Convento, Leuven)

Wijnen kregen een hoofdrol bij Convento in Leuven, en daarnaast trekt chef Jens Maertens de groentekaart. Vis en vlees staan op de kaart, maar ter ondersteuning, nooit als focuspunt. Bovendien werkt Jens zo ecologisch mogelijk: met lokale groenten en minimale verspilling.

Mechelsestraat 87, Leuven, wijnbistro.convento.be

Bier hier: HOP

“Het eindeloze gamma aan geuzes en zure bieren van chef Bram Verbeken is indrukwekkend. Hier ben je als bierdrinker in de zevende hemel. Maar ook foodies kunnen het niet beter treffen met de menuopties in een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Op date night neus ik graag tussen de bierflessen die voor mij onbekend terrein zijn. Met de gerechten van Bram erbij wordt het zo één groot avontuur.”

Vaartkom 1a, Leuven, hopgastrobar.com

Reizen door Iran: Raffat

“Mijn vrouw is vegetariër en thuis koken we met groenten. In een lekker vegetarisch restaurant kunnen we dus genieten. Naar Raffat gaan we graag, de chef heeft heel wat veggieopties achter de hand en zijn Perzische keuken zit boordevol smaak. Twee niet te missen favorieten van de kaart: de buffalo wings met bloemkool, en ghormeh sabzi, een Iraans kruidenstoofpotje. De tikicocktails wakkeren mijn enthousiasme nog meer aan.”

Naamsestraat 45, Leuven, raffat.be

Feest op het bord: Old Boy

“Ik ben geen fan van stille restaurants, de levendige sfeer van Old Boy in Brussel bevalt me wel. Je stapt er binnen en wordt ondergedompeld in de beleving. Het eten is lekker, met Aziatisch geïnspireerde sharing dishes en lokale invloeden. Van een bao of een noedelbowl tot de natuur­wijnen: ik kan er maar geen genoeg van krijgen.”

Tenbosstraat 110, Elsene, oldboyrestaurant.be