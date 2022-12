De een geen kaas, de ander geen vlees: hoe houd je het kerstdiner gezellig?

Alsof de kerstdis niet al stressvol genoeg is, komen er de laatste jaren steeds meer stressfactoren bij. Hoe zorg je dat het gezellig blijft als iedereen iets anders wil eten?

Terwijl iedereen tijdens het kerstdiner zijn bord vult met aardappelpuree, kalkoen en varkenshaas, schept een nicht alleen wat salade op. Voorzichtig, om ervoor te zorgen dat er niet te veel fetakaas mee komt. Ze pielt wat met haar vork, neemt voorzichtig een hap, en telt het aantal keren dat ze kauwt. Eén, twee, drie – tot tien, zodat ze haar eten goed kan verteren.

Bijna elke familie heeft wel een ‘lastige’ eter. Het vriendje dat koosjer eet, de kinderen die geen doperwten lusten, de zus die tijdens het hoofdgerecht met een gespannen stem roept: ‘Ik wil zelf opscheppen’. De schoonmoeder die allergisch is voor ei.

Een kerstdiner kan zo behoorlijk wat stress opleveren. Want als een familielid een stukje van de taart afslaat waarvoor jij drie uur hebt staan bakken, bestaat de kans dat je je afgewezen voelt, weet Claude Fischler, specialist in de antropologie van het voedsel. En iemand die bij elk gerecht vraagt ‘Wat zit daar eigenlijk in?’ komt behoorlijk wantrouwig over.

Fischler is de samensteller van een boek over selectieve eetgewoonten: Selective Eating, The Rise, the Meaning and Sense of Personal Dietary Requirements. In het voorwoord schrijft hij dat het leren over onbekende culturen altijd begint met het bestuderen van tafelmanieren. Samen eten, samen hetzelfde eten, is op de meeste plekken belangrijk. Ook in Nederland schrijft, of in elk geval schreef de etiquette voor: wanneer de gastheer of vrouw iets aanbiedt, neem je het aan. En kinderen eten wat de pot schaft.

Eten weigeren is een signaal van wantrouwen

Fischler stelt dat een gast die eten weigert onbewust een signaal afgeeft dat hij zijn gastheer niet vertrouwt. Sterker nog, schrijft hij: ‘Als je een drankje of een gerecht niet wilt nuttigen, wijs je eigenlijk iemands zijn af. Door eten te delen laten mensen verwantschap zien.’

Het belang van delen is volgens de Fischler ontstaan in de tijd waarin voedsel voor veel mensen schaars was: aan tafel moest ervoor worden gezorgd dat iedereen evenveel kreeg. Maar nu leven we in een tijd van overvloed. En dat betekent oneindig veel opties: wat we maar lekker vinden of wat goed voor ons is.

Maaltijden zijn een keuze van het individu geworden. Eten is gezellig, natuurlijk, maar het gaat ook over onszelf gezond houden, dierenleed voorkomen, de aarde redden. “Die individualisering van diëten, zoals ik het wel noem, gaat niet meer weg”, zegt senior onderzoeker en consumptiesocioloog Hans Dagevos van Wageningen Universiteit.

Ook hij doet onderzoek naar eetstijlen. “Tijdens de gezamenlijke kerstdis zijn er nu niet alleen vleeseters, vleesminderaars en vleesmijders, maar ook foodies en volgers van dieetgoeroes. En dan hebben we ook mensen die bepaalde intoleranties hebben of aan het lijnen zijn. Iedereen lijkt wel zijn eigen voedingspatroon te hebben.”

Zo ga je om met ‘anders-etenden’

Volgens Dagevos spelen media en marketing daarin een belangrijke rol: reclames vertellen ons dat we gezond moeten leven, veel moeten sporten, lief moeten zijn voor de wereld. En al die bewustwordingsadvertenties richten zich op personen, niet op gezinnen.

Dus er zit niets anders op dan wennen aan de koolhydraatarme moeder, een glutenvrije tante, een neef die sinds kort veganist is, denkt Davegos. En dat kan best lastig zijn: als een familielid vegetariër is, of gezonder eet dan jij, kan het impliciet overkomen alsof hij of zij zich beter voelt, blijkt uit het onderzoek van Davegos.

“De kunst is om je een beetje te schikken naar je naasten”, zegt de onderzoeker. “Het blijkt dat mensen over het algemeen toleranter zijn voor familieleden met een medisch dieet, dus als ze allergisch zijn of intolerant. Dus als je nou eens doet alsof je vegetarische vriendje en diëtende zus zo eten omdat ze niet anders kunnen, dan kom je al een heel eind.”

Ga een keer gourmetten

Een tip voor de ‘anders-etenden’ is om ver van te voren aan te geven wat ze wel of niet eten. “Ga een keer gourmetten, of doe een buffet, in plaats van gangen”, zegt Dagevos.

Maar, denkt de onderzoeker, als families goed rekening houden met verschillende diëten, kan dat ook verbindend werken. “Als je lekker kookt voor iemand met speciale wensen, dan kan diegene zich extra gezien en gehoord voelen”, zegt hij. “Je ziet ook dat dat steeds vaker gebeurt. De gastheer kookt voor de speciale eetwensen, maar de speciale eters, en dan vooral de vega’s en vegans, dringen hun eetgewoonten ook wat minder op aan hun familieleden.”

Hecht wat minder aan die kalkoen, heb niet al te hoge verwachtingen, en probeer niet te perfectionistisch te zijn, zegt Dagevos. “Wees vooral blij met de uitnodiging.”