De dressing maakt de salade, zeker in het geval van deze Thaise vinaigrette

Een lekkere salade valt of staat met de dressing. Zeker in het geval van deze Thaise vinaigrette, die een perfect evenwicht vindt tussen zoet, zout, zuur en pittig.

De Thaise keuken is hét schoolvoobeeld van uitgesproken smaken die in perfecte harmonie worden samengebracht. Met name de Thaise salades weten de volmaakte balans te vinden tussen hitte, aciditeit, hartigheid en een tikje zoetigheid. Allemaal dankzij karaktervolle, haast indringende smaakmakers zoals scherpe vissaus, hete chili en intense, geroosterde sesamolie. Maar door de juiste dosering en het gepaste tegengewicht met fris limoensap, verse kruiden en een lepeltje honing valt de puzzel in elkaar en overheerst geen enkel aroma.

Yum nua, ofte pikante rundvleessalade en laab, een salade met pittig varkensgehakt, zijn bekende voorbeelden van Thaise salades. Deze versie met rauwe zalm en veel knapperige groenten is een lichtere versie die perfect dienstdoet als lunch. Wil je er een volwaardige, vullende maaltijd van maken, serveer dan met (bruine) rijst of meng met glasnoedels. Liever toch iets warm? Schroei dan de zalm héél kort dicht in de pan alvorens hem aan de salade toe te voegen.

Het fantastische aan salades is het feit dat er weinig tot geen koken of bakken aan te pas komt. Het enige kookwerk is voornamelijk snijwerk, en met een mandoline is die venkel in een handomdraai tot flinterdunne plakjes omgetoverd. Ook de dressing komt in twee minuten samen.

Munt en mango

In de Aziatische keuken wordt doorgaans met groene papaja en groene mango gewerkt, maar aangezien deze ingrediënten hier maar moeilijk te vinden zijn, gaat een gewone mango mee de salade in. Werkt even goed en maakt het geheel iets zoeter en tropischer. Knapperige groenten zoals venkel en komkommer - maar je zou ook witte kool en wortel kunnen gebruiken - zorgen voor bite en textuur. Hoe langer je het gerecht in de vinaigrette laat trekken, hoe zachter de groenten worden. Ze blijven lekker en nemen alle sappen en smaken op, maar de vibe is minder crunchy. Uiteraard mag koriander niet ontbreken! Dit gerecht werkt ook met munt, als dat is wat je voorhanden hebt.

Beeld Hannes Vandenbroucke

Thaise zalmsalade

Dit heb je nodig voor 2 personen

60 g pindanoten / ½ mango / ½ venkel / ½ komkommer / 4 lente-uitjes / 300 g rauwe zalm / 15 g korianderblad

Voor de vinaigrette: 1 à 2 Thaise chilipepertjes, fijngehakt / 1 teentje knoflook, tot moes geplet / 2 el limoensap / 3 el vissaus / 1 tl geroosterde sesamolie / 1 el honing / 10 g gember, geschild en fijngesneden

Zo maak je het

1. Hak de pindanoten grof en rooster ze in een droge pan goudbruin.

2. Schil en snijd de mango fijn. Snijd de venkel en komkommer met een mandoline (of vaste hand) in flinterdunne plakjes. Hak de lente-uitjes fijn en snijd de zalm in dunne plakjes. Doe samen met de noten en koriander (houd een beetje opzij voor de afwerking) in een grote mengkom.

3. Meng alle ingrediënten voor de vinaigrette, giet over de groenten en zalm en meng goed dooreen. Verdeel over borden en werk af met extra nootjes en korianderblad.