De boodschap van bloot op de catwalk? ‘Dit is mijn lijf, en ik doe ermee wat ik wil’

Lichaamsdelen die voorheen zedig bedekt bleven of middels een ondeugend vestimentair kneepje werden gesuggereerd, gaven zich vorige maand op de catwalks van New York, Londen, Milaan en Parijs bloot. Waar komt al dat bloot zo plots vandaan en wat willen modellen en modehuizen ermee duidelijk maken?

Rebelse ribben en hupse heupbeenderen. De frivole glooiing van een naakte rug. Sideboobs en underboobs. Navel, tepels, billen én de spleet ertussen. Meer mazen dan stof, meer scheuren dan jeans, hier en daar een zweempje kant, het geheel bij elkaar gehouden door ragfijne bandjes die qua dikte zelfs niet in de buurt van een schoenveter komen: ziedaar de lentemode van 2023, dat zich luidens het kruim van de modejournalistiek aandient als ‘het blootste jaar aller tijden’.

Wacht eens even: voorspelde de gespecialiseerde pers een jaar geleden niet net hetzelfde voor 2022? Ook toen waren de modellen die over de catwalks flaneerden behoorlijk kort van stof. “Na twee ellendige jaren van lockdowns en zelfisolatie was die hang naar meer naakt perfect normaal”, zegt Alexandra Van Houtte, bezieler van de invloedrijke modewebsite Tagline. “De mensen stonden te popelen om naar buiten te komen, anderen te zien, zichzelf te láten zien. Ze wilden de wind weer langs hun huid voelen strelen.”

Backstagefoto van Zwitsers luxelabel Bally tijdens de modeweek in Milaan, september 2022. Beeld Getty Images

Maar dit jaar is er meer aan de hand dan een postpandemische drang naar blote buiken en een tepel die eventjes komt piepen, vermoedt Van Houtte. Haar website becijferde dat de lentecollecties van 2023 zo’n 10 procent meer doorzichtige kleding bevatten, en dat daar 15 procent meer lingerie doorschemert dan een jaar eerder. Opvallendste trend: het low waist-minirokje is weer helemaal terug, met een omzetstijging van maar liefst 333 procent in vergelijking met 2022.

Meer dan nostalgie

Eén en ander valt volgens Tagline toe te schrijven aan de opvallende ‘Y2K’-revival (oftewel ‘Year 2000') op sociale media als TikTok, waar tal van influencers de mode van de vroege jaren 2000 – met croptops en rokjes die laag op de heupen hangen – nieuw leven hebben ingeblazen. Valerie Steele, directeur van het Fashion Institute of Technology, een gerenommeerde modeschool in New York, is het daar niet helemaal mee eens: “Het zou te makkelijk zijn om deze trend weg te zetten als een vlaag van nostalgie. Dit is geen esthetische, maar een ideologische evolutie.”

Belgisch ontwerpster Ester Manas zet een stap richting meer body diversity met haar ‘one size fits all’-ontwerpen. Beeld Ester Manas

Ideologisch? Zoals in de jaren 70 en 80, toen de aanhangers van de punkbeweging hun afkeer van de gevestigde orde duidelijk maakten door zich ‘afwijkend’ – lees: zo uitdagend en lelijk mogelijk – te kleden? “Dit heeft niets met provocatie te maken”, nuanceert Steele. “MeToo heeft vrouwen doen beseffen dat zijzelf de volledige controle over hun lichaam hebben, en niet de mannen. Wat we nu op de catwalks zien, is slechts de logische volgende stap: zij, en zij alleen, bepalen hoeveel van dat lichaam ze aan de wereld willen tonen.”

“Het nieuwe naakt is een kwestie van zelfbeschikkingsrecht”, vult professor modegeschiedenis Einav Rabinovitch-Fox aan. “Maar helemaal nieuw kunnen we dit verschijnsel ook niet noemen: honderd jaar geleden, tijdens de roaring twenties, choqueerden de flappers – een groep zelfbewuste jonge vrouwen – de goegemeente al door met ontblote benen in het openbaar te verschijnen. Dat was hun manier om te zeggen: ik ben baas over mijn eigen lijf én over mijn seksualiteit.”

Lendendoekje

Het hoge woord is eruit: seks. Wanneer een vrouw de straat opgaat in een outfit die ook maar enigszins als verleidelijk of uitdagend kan worden beschouwd, maakt ze dan geen makkelijk slachtoffer van zichzelf? Onderwerpt ze zich – al dan niet gewillig – aan de begerige blikken van passerende mannen? Vráágt ze er niet gewoon om nagefloten te worden en vulgaire opmerkingen naar het hoofd geslingerd te krijgen? “Wie nog steeds op die manier denkt, moet dringend beseffen dat we niet meer in de prehistorie leven”, snuift Sarah Burton, hoofdontwerper bij modelabel Alexander McQueen. “Een vrouw die zich mooi kleedt, doet dat in de eerste plaats voor zichzelf. Ze deelt geen vrijbrieven uit om verleid te worden door de haantjes in haar omgeving, en ze nodigt hen zéker niet uit om haar te bespringen.”

Dat is precies de boodschap die Ella Emhoff, plusdochter van de Amerikaanse vicepresident Kamala Harris, verbreidde toen ze onlangs op de catwalk verscheen in een gewaagde creatie van Prabal Gurung. Wat ze droeg, was een minimalistische combinatie van een zwarte minirok die meer weghad van een lendendoekje, en een muntgroene zijden sjaal waarvan beide uiteinden nét over haar borsten vielen. Wat ze daarmee zei, was: ‘Kijk eens, jongens. Dit is mijn lijf, en ik doe ermee wat ik wil.’ Halverwege de catwalk waaide de sjaal op en kreeg het publiek plots een blote borst te zien. Emhoff vertrok geen spier. Haar boodschap? Nog steeds dezelfde.

Ella Emhoff, plusdochter van Kamala Harris, in een creatie van Prabal Gurung. Toen de sjaal halverwege de catwalk opwaaide, vertrok ze geen spier. Beeld FilmMagic

“Als je de nieuwe collecties vergelijkt met die van pakweg tien jaar geleden, zie je dat een nieuw soort feminisme zijn intrede heeft gemaakt”, zegt Mike Eckhaus, stichter van modehuis Eckhaus Latta. “In de voorbije decennia was mode er vooral op gericht zoveel mogelijk van het vrouwelijke lichaam te verbergen: denk maar aan de lange broeken en wijde rokken die we toen zagen, of de oversized jasjes met gigantische epauletten. Sommige ontwerpers experimenteerden zelfs met metalen borststukken.” De vrouw als onverschrokken strijder in een onneembare vesting, dus? “Op zich was dat een nobele gedachte”, vult co-stichter Zoe Latta aan. “Maar met zo’n schild om haar lijf zendt een vrouw gemengde signalen uit. Enerzijds: don’t you dare touch me, guys. En anderzijds: ik heb deze bescherming nódig, want zonder ben ik bang om aangevallen te worden.”

Dat de nieuwe generatie modellen die angst van zich heeft afgeworpen, werd duidelijk toen Eckhaus Latta onlangs zijn lentecollectie voor 2023 presenteerde: een van de modellen verscheen zonder ondergoed in een jurk van doorzichtig gaas. “Een spontane suggestie van het model zelf”, benadrukt Eckhaus. “Prachtig, toch? Ik zag op dat podium geen ordinair naakt, maar een vrouw die de moed had om zich te tonen zoals ze was, in al haar glorie. Dát is waarover mode moet gaan: uitstralen dat je je goed in je vel voelt en de volledige controle over je identiteit hebt.”

Een model in een doorzichtige jurk van Eckhaus Latta. Vooraleer ze de catwalk opstapte, trok ze ook haar string uit. Beeld Christina Fragkou

“Onbeschaamd,” noemt Valerie Steele van het Fashion Institute of Technology het nieuwe feminisme in de modecollecties, “maar dan in de positiefste betekenis van het woord. De modellen van vandaag durven delen van hun lichaam te tonen die voorheen als ontoonbaar werden beschouwd. Borsten en tepels, een duistere huidplooi die niet perfect is gewaxt? Geen probleem voor mij. Voel jij je daar ongemakkelijk bij, beste toeschouwer of voorbijganger? Pech voor jou.”

Assepoester

Is de tijd van de graatmagere Victoria’s Secret-modellen, die zichzelf uithongerden om te voldoen aan een kunstmatig en volkomen onrealistisch schoonheidsideaal, dan onherroepelijk voorbij? “Woon één willekeurige show bij, en je zult zien dat de rol van het perfecte modepoppetje is uitgespeeld”, jubelt Steele. “De huidige generatie ontwerpers heeft zich losgerukt van de voorbijgestreefde conventies die de modewereld zo lang in een wurggreep hebben gehouden. Was je een halve centimeter te lang, of waren je heupen net iets te breed? Dan mocht je je modellencarrière wel vergeten. Wég met al die onzinnige leeftijds- en gewichtsvoorschriften, we willen échte vrouwen op de catwalk!”

Zoe Latta sluit zich daar volmondig bij aan. “Mode draaide veel te lang om het plezier van anderen, in het bijzonder van mannen. Het is een verademing dat we vandaag op de catwalk vrouwen kunnen bewonderen in alle soorten en maten – of nee, wat zeg ik: personen. We slopen de muur tussen mannen- en vrouwenmode, steen voor steen. De catwalk van de toekomst is genderinclusief.”

Dit Assepoester-balkleed van Collina Strada behoeft geen schouderbandjes. Beeld Collina Strada

Bij Ganni onthullen de visnetjurken geen strings, maar comfortabele bomma-onderbroeken. Beeld RV

Het Australische label Bronx And Banco toonde in september de nieuwe lentecollectie tijdens New York Fashion Week. Beeld Bronx And Banco

Dan rijst natuurlijk de vraag: is de wereld er wel klaar voor om het voorbeeld van de catwalks te volgen? Old habits die hard, vastgeroeste patronen laten zich niet zo makkelijk doorbreken. Bovendien zou het, amper vijf jaar nadat de eerste MeToo-bom barstte, naïef zijn te denken dat de toxische mannelijkheid van Harvey Weinstein, Bill Cosby en consorten voorgoed tot het verleden behoort. Een reden te meer om strijdvaardig te blijven, zegt Hillary Taymour van modehuis Collina Strada – of, indien nodig, nóg een versnelling hoger te schakelen. De ontwerpster liet zich onlangs opmerken met een gewaagde creatie: een Assepoester-balkleed dat niet met bandjes om de schouders is bevestigd, maar is opgehangen aan de tepels. “Hét prototype van het brave, onschuldige sprookjesmeisje dat met halfblote borsten en gestrekte middelvingers het podium betreedt en zegt: ‘Fuck you all, this is about ME!’ Héérlijk, niet?”

Het nieuwe feminisme

Taymour haalde haar inspiratie bij actrice Rose McGowan, die in 1997 door filmproducer Harvey Weinstein werd verkracht en twintig jaar later met een vlijmscherp j’accuse in The New York Times het startschot gaf voor MeToo, dat in geen tijd de grootste wereldwijde protestbeweging tegen seksueel misbruik aller tijden zou worden. Bij haar eerste publieke wederoptreden na de verkrachting, op de MTV Music Video Awards in 1998, droeg de actrice een bijzonder onthullende jurk die enkel bestond uit een doorzichtige lap stof vooraan en een paar touwtjes achteraan. “Vulgair!” schreeuwde de internationale pers haar verontwaardiging uit. “Dit is mijn manier om mijn lijf terug te winnen”, kaatste McGowan terug.

‘Charmed’-actrice Rose McGowan, pionier van MeToo, op de rode loper van de MTV VIdeo Music Awards in 1998. Beeld Corbis via Getty Images

Beeld WireImage

Volgens Valerie Steele was Rose McGowan een van de pioniers van het nieuwe feminisme dat vandaag voluit op de catwalks van de grote modehuizen wordt gevierd. “Door zichzelf met die jurk op de rode loper te vertonen, zei ze in feite: ‘Ik heb dat gruwelijke misbruik overwonnen, en ben weer de baas over mezelf.’ Het was een onvergetelijk moment van fysieke en psychische zelfbevrijding. Een feministisch manifest, geschreven op naakte vrouwenhuid.”

Laatste obstakel

“Elke vrouw moet zich altijd en overal vrij kunnen voelen”, zegt een strijdvaardige Hillary Taymour. “Op de catwalk, op de rode loper, op straat, op het werk én in de huiskamer. Voor minder gaan we niet.” Ook Valerie Steele stelt tevreden vast dat vrouwen zich de voorbije decennia geleidelijk hebben opgewerkt van lijdend voorwerp tot onderwerp, maar toch pleit ze voor voorzichtigheid: “We moeten beseffen dat er altijd een groep mannen zal zijn die ons als voorwerpen blijft beschouwen. Hoe naakt of bedekt wij vrouwen ook voor de dag komen: we zullen nooit de volledige controle hebben over hoe anderen ons zien.”

Actrice Charlotte Timmers met haar vriend, ‘Zillion’-regisseur Robin Pront, bij de première in Antwerpen vorige week. Beeld BELGA

Maryam Nassir Zadeh. Beeld Getty Images for NYFW: The Shows

Beauty is in the eye of the beholder. Hoe ruimen we ook dat laatste obstakel uit de weg? Misschien heeft de New Yorkse ontwerper Maryam Nassir Zadeh het antwoord. Als vrouwen in een bikini op het strand mogen liggen, vroeg ze zich afgelopen zomer af tijdens een vakantie in Griekenland, waarom zou ik dan niet in een doorzichtige sarong door het stadscentrum mogen kuieren? Een paar maanden en talloze verbaasde blikken later presenteerde ze haar lentecollectie voor 2023, inclusief twee minuscule, bloemvormige papieren onderleggertjes die samen de rol van beha vervullen. Daar is die gestrekte middelvinger weer, zelfbewuster dan ooit.

© The New York Times