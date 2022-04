‘Dat trio was onze enige ervaring met seks buiten ons huwelijk’

Geef je vertrouwen, dan krijg je nog meer vertrouwen terug, ondervond Milou (27). Piepjong trouwde ze met het meisje dat zo heerlijk licht door het leven gaat, een lichtheid die ook op haar afstraalt. En ja, er mag gerust eens met een ander gekust worden.

‘Een jaar of vier geleden spraken we af op een plein in de stad. Ze was mijn allereerste date na een relatie van een paar jaar. Onderweg op de fiets belde ik haar om aan haar stem te kunnen horen wat voor type ze was, en ik was opgelucht toen ze vrolijk en zorgeloos antwoordde: ‘Weet je, ik ben er al. Als jij straks komt aanfietsen en ik beval je niet, fiets je gewoon door. Zie maar.’ Ha, zo kon het natuurlijk ook. Ze had gelijk, dacht ik. Waarom zo zenuwachtig zijn over een ­ontmoeting met ­iemand die ik niet eens kende? Op de hoek wachtte ze ontspannen in een baggy broek en trui en ik zag meteen dat ze een heel mooi ­gezicht had dat nog knapper leek bij die nonchalante kledingstijl. Het voordeel van daten met een meisje is dat meisjes geen spelletjes spelen zoals jongens dat doen. Niet eindeloos aantrekken en afstoten en een tijdje niks van zich laten horen en dan ineens weer wel. Bij een meisje weet je: als het goed zit, zit het goed en mag de hele wereld dat weten.

“We begonnen te babbelen en na twee dates waren we onafscheidelijk. Ik had in die tijd niet zo veel te doen, dus zat ik avondenlang bij haar aan de bar en keek toe hoe ze cocktails maakte. Een klein lief dapper meisje, met ogen die een beetje Aziatisch leken, smal en amandelvormig. Dan stond ze daar en pakte blind haar flessen, ze was een professional, dat zag ik aan alles. Haar zelfverzekerde gebaren maakten haar nog aantrekkelijker. Ze kletste met iedereen. Dan vroeg ik later, hoelang ken je dat meisje met wie je net stond te praten? En dan lachte ze, en zei: oh, gewoon, drie minuten. Ik merkte dat sociaal en empathisch zijn deel uitmaakte van haar werk, maar dat ze nooit onecht was, of vals. Ik bewonderde het gemak waarmee ze haar leven leidde. Niet als iets stugs dat met moeite in de juiste richting geduwd moest worden, maar als iets wat haar wensen als vanzelf volgde of er zelfs aan voorafging. Grote problemen kende ze niet. Als ze klaar was met werken, zei ze: ‘Kom mee, de stad in.’ Ik herinner me hoe ik soms bezwaren maakte en iets zei als: ‘Maar is het daar niet al veel te laat voor?’ Hoe ze haar smalle schouders ophaalde en zei: ‘Nee, laten we gaan.’ En dan sprongen we op de fiets de nacht in. We kenden elkaar nog maar twee weken toen ze kennismaakte met mijn familie. Even later woonden we samen en weer een jaar later zijn we getrouwd.”

Achterdocht

“Waarom trouwen, vroegen anderen. En wij antwoordden: waarom niet? Dat werd het motto van onze relatie: waarom niet. Waarom je verliezen in achterdocht en pessimisme als je ook kan kiezen voor vertrouwen, wetende dat je daar weer meer vertrouwen voor terugkrijgt? Eén op de drie huwelijken strandt. En ja, we zijn nog jong en hebben inderdaad geen idee welke wending de wereld en wij gaan nemen, maar het is fijn om getrouwd te zijn. Om uit te spreken dat we de intentie hebben voor altijd samen te blijven.

“De laatste tijd hebben we een nieuwe rou­tine. We zetten de wekker een halfuur eerder, om zeven uur. Ik word wakker en kruip dicht tegen haar aan, dan knort ze: ‘Hoe laat is het?’, en zegt dat ik haar over vijf minuten moet wakker maken. Ik kus haar en we knuffelen en ik haal de koffie en kruip weer in bed en dan bespreken we de dag die komen gaat. Het is een jonge gewoonte, maar een heel fijne. Overigens houdt ons huwelijk, alle tederheid die we belijden, niet in dat we nooit met andere meisjes flirten of kussen. Dat zou een nogal verstikkende visie op het huwelijk zijn. Zodra we elkaar beperkingen zouden opleggen, zou er een einde komen aan het lichte, het wervelende, het opwindende waarin wij aarden, waar alles kan en mogelijk is, zolang wij maar samen zijn. Ja, ze is van mij. Ja, ik ben van haar. Maar als een van ons tijdens uitgaan een mooie vrouw tegenkomt en we hebben zin om met haar te kussen, dan doen we dat. We checken even snel bij elkaar: zie je haar, daar bij die pilaar? Ik ben heel fijn met haar aan het praten. Misschien wil ik wel kussen, oké?’ Of ik stuur even een berichtje als ik alleen ben. Niet dat het vaste prik is, of bij uitgaan hoort. Kussen met een ander is geen doel op zich of een vorm van activisme. Er ligt geen theorie aan de basis, of het moet onze privétheorie zijn, die van de onbekommerde eerlijkheid. Alleen zeggen en doen wat je echt voelt, dat delen.”

Vreemdgaan

“Het verbod een ander lief te hebben dan mijn wettige echtgenote is zinloos, en biedt geen enkele garantie voor een lang huwelijk. Integen­deel, misschien. Eigenlijk is het bij voorbaat openbreken van ons huwelijk ook een tactische keuze. En een heel praktische: ik weet zeker dat we voor ons tachtigste op zijn minst allebei iemand zullen tegenkomen die we heel leuk gaan vinden, dan wil ik dat niet geheimhouden. Vreemdgaan, de bom die zo veel huwelijken voor ons heeft bedreigd en opgeblazen, maken we onschadelijk met dezelfde eenvoud die ons in het prille begin bij elkaar bracht; toen ze zei: ‘Fiets maar door als ik je niet beval.’ Een tijdje geleden hadden we een trio met een vriendin. Een paar keer spraken we met zijn drieën af, het was leuk en spannend en na een tijdje stopte het vanzelf weer. Ook dat kan. Iets proberen en merken dat het op een gegeven moment ook weer mooi is geweest.

“Overigens was dat trio onze enige ervaring met seks buiten ons huwelijk, we gaan nooit verder dan kussen en flirten. Waarom ligt daar de grens, vragen anderen. Daarom, zeggen wij. Seks is intiemer. Misschien gebeurt het ooit, maar nu niet. Gelukkig hoeven we aan niemand anders verantwoording af te leggen dan aan elkaar. Zolang wij elkaar maar begrijpen, is alles goed.”