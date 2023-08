Dat nu steeds meer jongvolwassenen voor een gap year kiezen, kan alleen maar aangemoedigd worden

Zo, na twee maanden vakantie zijn wij er eindelijk terug. Dat is vooral goed nieuws – u heeft ons vast gemist – maar het betekent helaas ook dat de zomer onherroepelijk op z’n einde loopt. Hopelijk heeft het deugd gedaan en had u niet net verlof toen het hier drie weken lang drache nationale was. Of erger: dat ze u op uw vakantiebestemming hebben moeten evacueren omdat het water u letterlijk aan de lippen stond. In dat geval moet u maar hopen op een heerlijke nazomer, toch?

De jongeren die in dit nummer over hun gap year getuigen, hebben een volledig jaar om te nazomeren. Zij drukken na het middelbaar even de pauzeknop in om op zoek te gaan naar oude culturen, nieuwe horizonten en vooral: zichzelf. Want wie weet nu op z’n zeven- of achttiende al wat ie later wil worden en dus wil studeren? Dat nu steeds meer jongvolwassenen voor zo’n tussenjaar kiezen, kan alleen maar aangemoedigd worden. Pakweg vijfentwintig jaar geleden bestond die optie amper, of het was om elders het laatste jaar nog eens over te doen. Dan klinkt maandenlang rondtrekken in Colombia toch verrijkender.

Marjolijn Vanslembrouck, chef De Morgen Magazine