Dat je je eenzaam voelt, betekent niet per se dat je geen vrienden hebt: ‘Er is emotionele en sociale eenzaamheid’

Voel je je eenzaam, panikeer dan niet: je bent niet alleen. Zelfs wie vrienden bij de vleet heeft, kan erdoor overvallen worden. Marlies Maes voert aan de Universiteit Utrecht onderzoek naar eenzaamheid, vooral bij jongeren. ‘Dat eenzaamheid enkel bij ouderen voorkomt, is een groot misverstand.’

“Bij eenzaamheid komt het erop neer dat je een gemis in je sociale relaties ervaart”, steekt eenzaamheidsonderzoeker Marlies Maes (34) van wal. “Dat kan zijn omdat je minder vrienden hebt dan je zou willen, of omdat de kwaliteit van die vriendschappen niet hoog genoeg is. Er is dus een discrepantie tussen de relaties die je wil en de relaties die je in werkelijkheid hebt.”

Ook wie op het eerste gezicht veel vriendschappen heeft, kan zich eenzaam voelen. Hoe kan dat?

“Omdat er verschillende vormen van eenzaamheid bestaan. Doorgaans wordt er een onderscheid gemaakt tussen twee soorten: emotionele en sociale eenzaamheid. Bij emotionele eenzaamheid mist iemand vooral een intieme band met een goede vriend of een romantische partner. Iemand die hem of haar echt door en door kent. Maar je kan ook sociaal eenzaam zijn en vooral een breder sociaal netwerk missen; een groep vrienden met wie je een luchtig praatje kan slaan of naar de cinema kan gaan. Iemand die ogenschijnlijk veel vrienden heeft kan zich dus toch nog eenzaam voelen, omdat die persoon wél een breed sociaal netwerk heeft, maar een diepere connectie met een van die vrienden mist.”

Eenzaamheidsonderzoeker Marlies Maes. Beeld rv

Belangrijke nuance: eenzaamheid is niet hetzelfde als alleen zijn.

“Klopt. Alleen zijn hebben we allemaal in zekere mate nodig, zodat we de ervaringen uit ons dagelijks leven verwerkt krijgen. Ook kunstenaars hoor je weleens zeggen dat ze alleen moeten zijn om hun beste werk te kunnen maken. Alleen zijn is dus niet erg en je kan er zelfs van genieten, zolang je ook een alternatief hebt. Als die optie ontbreekt, zit je met een compleet ander verhaal, en kan je absoluut in eenzaamheid belanden. En eenzaamheid wordt wél altijd als een negatief gevoel ervaren.

“Toch zouden we er allemaal slechter aan toe zijn als we ons niet eenzaam zouden kunnen voelen. Het is een beetje zoals met honger of dorst: dat zijn ook geen fijne gevoelens, maar ze zorgen er wel voor dat we in actie schieten. Eenzaamheid is dus in de eerste plaats een signaal dat er iets aan de hand is, dat we in onze sociale relaties moeten investeren. Zonder die drijfveer zouden we misschien minder snel initiatief nemen om ons sociaal te omringen.”

Als we over eenzaamheid praten, gaat het nogal snel over ouderen. Terwijl ook driekwart van de studenten zich eenzaam zou voelen. Hoe komt dat?

“De misvatting dat eenzaamheid enkel ouderen treft, heeft te maken met het feit dat we alleen zijn en eenzaamheid nog te vaak met elkaar verwarren. Ouderen schilderen we af als in hun eentje wegkwijnend achter een sanseveria, terwijl sommigen het misschien wel naar hun zin hebben. Bij veel vijfentachtigplussers wordt eenzaamheid wel een probleem. Zij kunnen zich niet meer zoals voorheen in het sociale leven mengen. Tegelijkertijd valt een deel van hun sociaal netwerk weg.

“De meeste pieken in eenzaamheid komen voor in leeftijdsgroepen waar er op sociaal vlak heel wat verandert. Jongeren zijn dus een grote risicogroep, omdat in hun late tienerjaren de ouders een andere rol gaan innemen en vriendschappen erg belangrijk worden. Op die leeftijd knopen velen romantische relaties aan, en tegelijk is je identiteitsontwikkeling nog volop aan de gang. Eind de twintig, begin de dertig is nog zo’n risicoperiode. Je krijg het druk met het werk, begint aan kinderen...”

Hebben sociale media ook iets te maken met die hoge eenzaamheidsgraad bij jongeren?

“De heersende opvatting is dat jongeren vooral eenzaam zijn door die boze sociale media, maar dat is eigenlijk onzin. Sociale media kunnen eenzaamheid doen toenemen als ze op de verkeerde manier ingezet worden, maar als je ze wel juist gebruikt, kunnen ze net helpen. Het aantal uren dat iemand op sociale media doorbrengt heeft ook niet echt een noemenswaardige impact.”

Hoe kan je eenzaamheid dan tegengaan met sociale media?

“Het is vooral belangrijk dat je ze wat actiever gaat gebruiken. Online reageren op berichten van anderen, met vrienden chatten of zelf posts online plaatsen, dat zijn allemaal uitstekende manieren om interactie te creëren. Het is wel belangrijk dat er een zekere overlap is tussen je online en offline contacten; dat je online dus toch vooral praat met mensen die je in het echte leven regelmatig ziet. Zo worden sociale media een verlengstuk van je sociale wereld, en kunnen ze helpen om eenzaamheid te verminderen.

“Als je die apps vooral gebruikt om te scrollen zonder ooit in interactie te gaan, kan dat gevoelens van eenzaamheid wel uitvergroten. Sommigen vallen terug op online mediakanalen omdat het in de echte wereld niet echt lukt met dat sociale contact, met het risico dat die sociale media net eenzamer maken. Je wordt dan weer extra geconfronteerd met een sociale norm waar je misschien niet aan voldoet. Als je merkt dat je onzeker wordt over je eigen leven of sociale groep door naar het ogenschijnlijk perfecte leven van anderen te kijken, dan raad ik toch aan om die kanalen te ontvolgen.”

Welk advies heeft u voor jongeren die zich toch regelmatig eenzaam voelen?

“Ik denk dat we eenzaamheid in de eerste plaats moeten normaliseren. Als je naar een nieuwe stad verhuist, of je begint aan een nieuwe school te studeren, dan is het normaal dat je je af en toe eenzaam voelt. Dat is helemaal niet gek en het is ook geen teken dat er iets mis is met jou.

“Probeer die eenzaamheid, wanneer ze opspeelt, eens te ontleden. Wat mis je écht? Is dat vooral die ene goede vriend met wie je diepgaande gesprekken kan voeren? Of mis je toch eerder een bredere sociale club? Want voor die vormen van eenzaamheid heb je natuurlijk een andere aanpak nodig.”

Maar vriendschappen verdiepen is niet gemakkelijk.

“Het is van groot belang dat je je kwetsbaar durft opstellen. Vraag je dus af of je wel genoeg van jezelf prijsgeeft, zodat je de ander ook de kans geeft om je echt te leren kennen. Als je een muur optrekt en anderen niet toelaat, dan is de kans groot dat je je toch eenzaam zal blijven voelen.

“Dat wil dan weer niet zeggen dat je je in al je vriendschappen even kwetsbaar moet opstellen. Het kan ook leuk zijn om een gezellige avond met vrienden door te brengen zonder dat gesprekken de hele tijd de diepte ingaan. Een goede variatie in diepe vriendschappen en wat meer oppervlakkige contacten kan ook heel waardevol zijn.”

Eenzaamheid wordt in verband gebracht met heel wat schadelijke mentale en fysieke gevolgen, zoals een hoge bloeddruk en een verzwakt immuunsysteem. Wanneer wordt het gevaarlijk?

“Als eenzaamheid langere tijd blijft aanslepen – er bestaat geen consensus over hoe lang precies – kan het zijn dat mensen hun sociale interacties sneller als negatief gaan interpreteren. Je wordt bijvoorbeeld uitgenodigd op een feestje en gaat misschien denken dat die uitnodiging er enkel uit medelijden kwam. Komt er geen uitnodiging, dan redeneer je: ik werd niet uitgenodigd, want ik ben ook geen leuk persoon. Bij jongeren die niet eenzaam zijn, merken we het omgekeerde mechanisme op. Zij gaan er net van uit dat ze wel uitgenodigd werden omdat ze ook plezierig gezelschap zijn. Als dat soort negatieve denkpatronen zich beginnen te ontwikkelen, is het opletten geblazen.”

Hoe geraak je uit zo’n negatieve spiraal van eenzaamheid?

“Dat is niet gemakkelijk. Als je echt verstrikt zit in zo’n vicieuze cirkel, is het soms beter om professionele hulp in te schakelen. Gewoon mensen samenbrengen is op zo’n moment ook niet meer genoeg, omdat je je eigen sociale interacties gaat saboteren. Bij langdurige eenzaamheid kan cognitieve gedragstherapie helpen om negatieve gedachten om te buigen. Zo zitten ze niet langer in de weg wanneer je nieuwe contacten probeert te leggen.”

Zijn er ook zaken die je op eigen houtje kan ondernemen?

“Je zou kunnen proberen om waakzamer te zijn voor negatieve gedachtenpatronen. Probeer je gedachten eens onder de loep te nemen, de eerstvolgende keer dat je denkt dat anderen je er niet bij willen. Uit welke signalen leid je af dat zij jou geen aangenaam gezelschap vinden? Is dat wel echt zo, of heb je het idee misschien zelf gefabriceerd? Het kan soms ook helpen om die gedachten eens af te toetsen bij een vriend, of iemand die je vertrouwt. Zo kunnen dat soort gedachten in kracht afnemen.”

Het introverte hoofdpersonage in ‘Her’ geraakt geïsoleerd na zijn scheiding. Beeld Alamy Stock Photo

Preventie is dus belangrijk. Hoe en wanneer moeten we daarmee beginnen?

“Je hoeft de eenzaamheid ook niet voor te zijn. Het gevoel mag er zijn, je laat het gewoon beter niet voortbestaan. Als je eenzaamheid nog pril is, kan het absoluut helpen om eens te bekijken waar je op een laagdrempelige manier nieuwe mensen kan ontmoeten. In een studiezaal, of bij een sport- of muziekvereniging. Misschien leer je daar snel nieuwe mensen kennen en is de eenzaamheid daarna ook gauw verdwenen.

“Maar als je al een tijd eenzaam bent, dan is dat dus niet meer genoeg. Veel programma’s die eenzaamheid proberen tegen te gaan schieten daarin tekort. Ze zijn erop gericht om mensen samen te brengen, maar bij langdurige eenzaamheid is er meer nodig dan dat. In Nederland heb je een project dat het anders aanpakt: Join Us. Zij brengen jongeren bij elkaar, maar gaan daarnaast ook op zoek naar wat er in de weg zit om connectie op te bouwen. Dat vind ik heel goed.”

Bestaan er ook vergelijkbare Vlaamse initiatieven?

“Ik merk dat vandaag ook heel wat Vlaamse universiteiten met eenzaamheid bezig zijn en boeiende projecten hebben opgezet. Aan de universiteit van Leuven heb je bijvoorbeeld MindMates, dat regelmatig projecten rond eenzaamheid op poten zet. Die kunnen absoluut nuttig zijn. Aan hogescholen en universiteiten zie je ook regelmatig zogenaamde buddy-systemen. Als je al lange tijd eenzaam bent, zijn die misschien niet meer voldoende, maar als preventief middel zijn ze wel erg geschikt.”

Wat als je introvert of verlegen bent, en het moeilijk vindt om nieuwe mensen aan te spreken?

“Blijf ook dan vooral dicht bij jezelf wanneer je op zoek gaat naar nieuwe vriendschappen. Het draait bij het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid vooral om wat je zélf leuk vindt. Als je niet zo houdt van feesten of grote groepen, dan is de kans klein dat je in een studentenvereniging het soort vriendschappen zal vinden waar je naar op zoek bent. Dan is een wat kleinschaliger groepje, zoals een boekenclub, misschien wel meer iets voor jou.

“Ook vrijwilligerswerk kan helpen. Je bent onder de mensen en betekent tegelijkertijd iets voor anderen. Want daar heeft eenzaamheid ook vaak mee te maken: het gevoel dat je betekenisvol kan zijn voor een ander, dat je ertoe doet. Omdat je aan het werk bent, ligt de focus bovendien niet volledig op het voeren van een gesprek met elkaar. Dat kan de drempel om nieuwe mensen te leren kennen voor sommigen echt wel verlagen.”

Is het ook geen gezamenlijke verantwoordelijkheid om eenzame mensen in ons sociaal leven te betrekken?

“Ik ben er absoluut van overtuigd dat het voorkomen van eenzaamheid een gedeelde verantwoordelijkheid is. Het is natuurlijk wel moeilijk om zelf in te vullen of iemand al dan niet eenzaam is. Als buitenstaander kan je dat eigenlijk helemaal niet zo goed inschatten. Zeker omdat zelfs wie veel vrienden lijkt te hebben, zich tóch nog eenzaam kan voelen.

“Je kan natuurlijk niet altijd op de man af vragen of iemand eenzaam is. Maar je zou je gedrag wel wat kunnen afstemmen op het verwelkomen van nieuwe mensen. Als je in een sportclub zit en er komt iemand nieuw binnen, stap dan eens op die persoon af of betrek hem of haar wat meer in de groep. Ook tijdens feestjes of pauzes op het werk hebben we de neiging om met zijn allen in een gesloten groepje te gaan staan. Door je schouder wat naar buiten te draaien, of een stapje opzij te zetten als je iemand ziet aanlopen, geef je die persoon de mogelijkheid om een praatje te slaan. Zeker voor wat meer introverte mensen kunnen zulke kleine aanpassingen de drempel om een eerste contact te leggen enorm verlagen.”

Beeld Alamy Stock Photo