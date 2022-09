Daphne (22) wilde per se wachten op de ware: ‘Mijn beeld van de liefde was misschien niet zo realistisch’

Terwijl de leeftijdsgenoten van Daphne (22) relaties aanknoopten en weer loslieten zonder daar lang om te rouwen, voelde ze zelf aan dat ze de lat hoger moest leggen. Dat het beter was om te wachten op de ware. Naïef van haar, of is het net mooi en intelligent om meteen voor de jackpot te willen gaan?

“Wat de liefde betreft, waren mijn opa en oma altijd mijn grote voorbeeld. Tot op hoge leeftijd maakten ze samen grapjes en plaagden elkaar en één ding wist ik zeker: later zou ikzelf precies zo’n liefde vinden. Op een dag zou ik iemand tegenkomen van wie ik heel veel zou gaan houden voor de rest van mijn leven. Ik stelde me voor hoe mijn vriend en ik allebei vol overtuiging voor die relatie zouden kiezen, wetende dat bewuste keuzes nodig zijn om het samen goed te hebben. Maar op de middelbare school kwam ik erachter dat mijn beeld van de liefde misschien niet zo realistisch was. Om mij heen zag ik vooral kortstondige, luchthartige relaties die als ze beëindigd werden, door de beide ex-partners nauwelijks werden betreurd. Datzelfde zag ik bij mijn ­oudere neven en nichten. Soms leek het alsof ze een vriend of vriendin hadden om het gewoon een tijdje leuk te hebben samen, zo hielden ze altijd een deel van zichzelf achter en werden gekwetst noch intens bemind. Van de liefde tussen mijn grootouders zag ik nergens een hedendaags evenbeeld. Maar ook al maakte dat me licht ongerust, ik bleef geloven in serieuze relaties. Niet dat die per se eeuwig zou moeten duren, maar ik wist: als ik voor iemand kies, is het voor meer dan alleen wat gezelligheid.

“Gedurende mijn hele middelbareschooltijd was ik altijd in stilte verliefd. Soms maanden of jaren achtereen op dezelfde jongen zonder dat er iets tussen hem en mij gebeurde. Op een of andere manier waren mijn gevoelens zo diep en overrompelend dat ik helemaal genoeg had aan mijzelf. Ik fantaseerde hoe het zou zijn als de jongen op wie ik verliefd was, mijn vriend zou worden. Ik stelde me voor hoe we samen een film zouden kijken, zouden eten en knuffelen en misschien ook kussen. Toen ik 16 werd en begon uit te gaan, ontmoette ik jongens die met me wilden kussen. Ik begreep dat niet, of liever, ik wilde niet kussen met zomaar iemand, ik wachtte liever op de ware en dus wimpelde ik hen af en dacht: je kent me niet eens, waarom zouden we dan kussen? Mijn beste vriendin dacht er net zo over, ook zij deed dat nooit zomaar. Haar middelbareschooltijd werd vijf jaar lang bepaald door een verliefdheid op een jongen die waarschijnlijk nooit heeft geweten hoe gek ze op hem was. Tragisch vonden we onze dromerijen allerminst. Het voordeel van fantaseren is dat je zelf de bepaler bent. Wij bedachten onze eigen liefdes zelf en bleven intussen wachten op de ware.

“Toen ik ging verderstuderen, zag ik al op de introductiedag een oudere student met prachtige blauwe ogen en blonde krullen. Op de ochtend van de sportdag wisselde hij in de ontbijtzaal van shirt. Met gekruiste armen trok hij zijn T-shirt uit over zijn hoofd. Ik zag hoe zijn schouderbladen een prachtige ‘V’ vormden met zijn onderrug. De huid was glad van teint, had geen vlekjes of pukkeltjes en bewoog soepel mee met de kleine en grote spieren eronder. Het was een fantastisch gezicht, maar ook snel weer voorbij, want voor ik het wist, had hij zijn sportshirt alweer aan. Over hem fantaseren was zinloos, hij was te mooi en volslagen onbereikbaar. Ik begon er niet eens aan; zelfs fantasieën hebben een zekere kans op verwezenlijking nodig om aantrekkelijk te kunnen zijn. Toen ik hem op een keer in het gezelschap van een ­ouder meisje zag, vond ik dat eerder vanzelfsprekend dan teleurstellend. Ook toen ik haar even later zag kussen met een andere jongen die al jaren haar vriend bleek te zijn, stond ik mezelf niet toe om heimelijk te juichen.”

Zweven op de dansvloer

“Maar een paar dagen later was de feestavond en hebben we de hele avond alleen maar met zijn tweeën gedanst. Zijn aandacht voor mij viel ook anderen op. Vrienden van hem kwamen grappend informeren of hij me niet lastigviel. Ik dronk niet, hij dronk voor ons beiden, raakte steeds meer aangeschoten en telkens sleepte hij mij opnieuw de dansvloer op, ik zweefde. Een keer wilde hij me kussen, maar ik wendde mijn gezicht af. Hij liet zich niet uit het veld slaan en probeerde het nog een keer en daarna nog eens en uiteindelijk zei hij verbaasd: ik dacht dat je me leuk vond. Ik antwoordde: ik ken je niet eens. Hij zei: je kent me al een week. En ik antwoordde weer: noem je dat kennen, we hebben niet één keer echt met elkaar gesproken. Ik speelde hoog spel, want als hij dat gezeur had gevonden, had ik hem na die avond nooit meer gezien.

“Maar toen het twee uur ’s nachts was, stelde hij voor om dan maar eens te gaan praten. We liepen naar een bankje tegenover de universiteitsbibliotheek en hebben daar tot de volgende ochtend gezeten. Toen het zeven uur werd, begon het gezamenlijk ontbijt en daarna zijn we teruggegaan naar datzelfde bankje en hebben we nog eens een uur alleen maar gekletst. We praatten over de gezinnen waarin we opgegroeid zijn en de plekken waar we woonden en ik vond het grappig dat hij die middag zijn rijbewijs zou gaan ophalen na zes keer examen te hebben gedaan – ik vond mezelf al zo’n kneus met mijn drie keer buizen. Zo begon heel voorzichtig een relatie die nu al vierenhalf jaar duurt. Pas op de vierde date kusten we – mijn allereerste kus – en pas op de zesde date bleef ik slapen. Een beetje ongemakkelijk was het om hem zich vlak voor mijn neus te zien aankleden, zo dichtbij ineens.

“Vorige week hadden we allebei corona. Samen in quarantaine op zijn piepkleine kot voelde bijna als vakantie. Binnenkort gaan we op zoek naar een woonplek voor ons beiden. Een vriendin zei laatst: ‘Bij ‘voor altijd’ kon ik me nooit iets voorstellen, maar nu ik Daphne zie, zie ik dat het bestaat.’ Ja, het bestaat en mij verbaast het niet. Ik heb altijd geweten dat ik op een dag een liefde zou vinden als die van mijn opa en oma.’