Daarom valt uw smartphone uit door de kou, en dit kunt u eraan doen

U heeft het misschien al eens meegemaakt: uw opgeladen telefoon valt tijdens een winterse wandeling plots uit. Toch betekent dat niet dat de batterijen sneller leeglopen in de kou, zegt professor Philippe Vereecken (KU Leuven), batterijspecialist van het onderzoekscentrum Imec. “In tegenstelling tot een autobatterij, die met loodzuur werkt, lopen de lithium-ionbatterijen in smartphones eigenlijk niet sneller leeg.”

Wel bewegen de ionen en de elektronen in de batterij veel trager bij vriestemperaturen. Daardoor wordt de afgekoelde batterij te traag om voldoende stroom te leveren. “Je kan dat zien als een weerstand die veel hoger wordt”, zegt Vereecken. “Wat gebeurt er dan? Je kan gewoon minder uit de batterij halen, maar de capaciteit is wel nog aanwezig. Autobatterijen daarentegen lopen wel echt leeg.” Een volgeladen telefoon die plots 0 procent aangeeft, kan u dus in principe opnieuw gebruiken zodra de batterij opnieuw opgewarmd is, in een warm café bijvoorbeeld.

Maar naast smartphones zijn ook elektrische wagens en fietsen temperatuurgevoelig door hun lithium-ionbatterijen. “Elektrische wagens werken nu eenmaal beter in Californië, waar de temperatuur stabiel is, dan op plaatsen waar het heel warm of koud wordt”, zegt de batterijspecialist. “Maar bij fietsbatterijen heb je er meer last van: batterijen in auto’s zijn minder blootgesteld en worden dus niet zo koud.”

Wat kan u doen?

De oplossing ligt voor de hand: zorg dat de batterij warm blijft. Een smartphone kan u makkelijk warm houden in uw broekzak of zelfs met de lichaamstemperatuur die uw handen afgeven. Ook zijn er isolerende smartphonehoezen op de markt die de batterij sparen bij temperaturen onder het vriespunt. En wie een elektrische fiets in een koude garage parkeert, kan beter de batterij loskoppelen en meenemen naar binnen. Zo zorgt u ervoor dat de batterij optimaal werkt wanneer u vertrekt.

“Bij minder dan -20 graden Celsius krijgen deze batterijen vaak problemen”, verduidelijkt Vereecken. “Maar ook bij 0 graden kunnen er al problemen opduiken. De maximumtemperatuur is meestal rond de 60 graden.”

Bij kou laat u uw smartphone bovendien beter aanstaan. “Je telefoon uitschakelen is waarschijnlijk geen goed idee als je de kou intrekt en de telefoon opnieuw probeert aan te zetten in diezelfde kou”, waarschuwt de professor. “Een werkende telefoon, zelfs als hij inactief is, gebruikt steeds wat stroom – wat de batterij warmer houdt. Bovendien vraagt het opstarten meer vermogen en dat is moeilijker in de kou dan wanneer de telefoon uit de rustmodus moet komen.”

Hetzelfde principe geldt voor auto’s en drones. Vereecken: “Om uit niet-werkende toestand te vertrekken bij kou warmt men de batterijen op door er eerst langzaam wat stroom door te trekken”.

Opladen

Lithium-ionbatterijen laden efficiënter op bij kamertemperatuur. “Buiten gaat dat trager”, zegt Vereecken. “Maar let op: bij een laadproces kan het altijd mislopen. Als er iets fout gaat met een batterij dan is het meestal tijdens het opladen. Blijf dus in de buurt en ga niet slapen als je de batterijen oplaadt.”

Is een batterij opladen dan onveilig wanneer deze afgekoeld is? “In principe mag dat geen probleem zijn”, zegt Vereecken. “Maar het is altijd beter om even te wachten tot het wat opwarmt, want het kan wel leiden tot capaciteitsverlies van het toestel. Je kunt het beschadigen en zo de levensduur van je batterij beïnvloeden.”