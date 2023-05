Daar komen de muggen weer: zo houd je ze buiten de deur

Door de combinatie van warm weer en regen komen er weer meer muggen aan. Waarom is de combinatie zo fijn voor een mug? “Muggen zijn koudbloedige insecten”, legt Sander Koenraadt, universitair hoofddocent medische en veterinaire entomologie aan de Wageningen Universiteit, uit. Hij is gespecialiseerd in muggen. “Dat betekent dat ze zelf geen lichaamswarmte produceren. Ze zijn dus afhankelijk van warm weer. Hoe warmer het is, hoe sneller muggenlarven zich kunnen ontwikkelen.”

Behalve bij warm weer gedijt de mug ook bij regenachtig weer. En dan vooral de dagen erna, als het water stilstaat. “Een vrouwtjesmug zet haar eitjes af op stilstaand water, zoals in een openstaande regenton”, licht de muggenexpert toe. “Gemiddeld legt ze zo’n honderd eitjes. De eitjes worden eerst een larve, daarna een pop en uiteindelijk een volwassen mug.”

Moeten we preventieve maatregelen nemen tegen het prikgrage insect? “Nee”, zegt Koenraadt. “Er ontstaat niet ineens een muggenplaag. De ontwikkeling van larve tot mug duurt namelijk zo’n twee weken. Ook overleven niet alle honderd eitjes.”

Horren

Voor de komende maanden heeft Koenraadt wel een aantal tips om muggen te weren. Muggen komen naar binnen omdat ze mensen of huisdieren ruiken. Het beste kun je daarom ramen en deuren dichthouden. “Maar met warm weer zijn we juist geneigd om die tegen elkaar open te zetten”, vertelt hij. “Dan kan het helpen om horren voor deuren en ramen te plaatsen.”

Maar het allerbeste is volgens hem om het probleem bij de (water)bron aan te pakken. “Ga in de tuin of op het balkon op zoek naar plekken met stilstaand water. Zoals een regenton, emmers, afvoerputjes en dakgoten. Ook kan een laagje water blijven liggen op dekzeilen van bijvoorbeeld houtstapels, fietsen en scooters. Leeg dit allemaal.”

Koenraadt heeft ook een aantal tips voor als de muggen toch je huis zijn binnengedrongen. Vriendelijk verjagen kan maar op één manier. “Jezelf laten bijten”, lacht de muggenexpert. “Zodra de vrouwtjesmug van bloed is voorzien, vliegt ze namelijk weer naar buiten. Een spuitbus met insecticide raad ik niet aan, omdat het chemisch is. Een muggennet is een effectieve manier om de muggen buiten je bed te houden.”

Niet alle muggen bijten dus, alleen de vrouwtjesmuggen. Er zijn verschillen tussen die twee, maar die zijn voor de meeste mensen moeilijk te zien, weet Koenraadt. “Aan de antennes van de mug kun je zien of het een mannetje of vrouwtje is. Zo zijn de antennes van een mannetjesmug meer geveerd (hariger) dan die van een vrouwtje. Ook kun je naar de geslachtsdelen kijken, maar die zijn met het blote oog niet zichtbaar.”

Als je toch een insectenwerend middel wilt gebruiken, raadt Koenraadt Citriodiol of Deet aan. Citriodiol is veilig te gebruiken voor volwassenen en kinderen vanaf 3 maanden. Deet is niet altijd geschikt voor baby‘s, (jonge) kinderen en zwangeren. Van beide is wetenschappelijk bewezen dat ze werken tegen muggen. De middelen zijn (op recept) verkrijgbaar bij de apotheek of drogist.

Soorten muggen

Bij ons leven zo’n veertig soorten muggen. De meest voorkomende mug is de huissteekmug, die vooral actief is vanaf mei tot augustus, met juli en augustus als piekmaanden. Een andere soort is de wintersteekmug, die, zoals de naam aangeeft, in de winter leeft. De Aziatische tijgermug is gesignaleerd en wordt de laatste jaren goed in de gaten gehouden in verband met de mogelijke verspreiding van tropische infectieziekten zoals het westnijlvirus.

De kans dat muggen ziekteverwekkers overdragen op mensen is zeer klein. Toch wordt er in de toekomst wel rekening mee gehouden.