Culinaire weekendinspiratie: veggietaco’s waar je meteen je tanden in wil zetten

Ingeblikte bonen zijn waarschijnlijk het meest gebruikte ingrediënt uit mijn voorraadkast. Ze zijn voedzaam, goedkoop en door hun zachte karakter belachelijk veelzijdig. Ik vermoed dat je in de geschiedenis van deze rubriek gemakkelijk twintig recepten terugvindt waarin bonen een hoofd- of bijrol wegkaapten. Bonen komen in allerlei soorten, afmetingen en kleuren en ik verwerk ze allemaal even graag in dips, salades, pasta, soep, enchilada’s, shakshuka, chili of deze taco’s, die je ook als ontbijt kan serveren.

Refried beans is een traditioneel gerecht uit de Mexicaanse en tex-mexkeuken. Gegaarde bonen worden samen met smaakmakers zoals gestoofde ui, knoflook en chilivlokken gebakken en vervolgens tot moes geprakt. Het gerecht is gemakkelijk in een grote hoeveelheid te maken en vormt samen met een roerei de basis van deze taco. Mag het wat meer zijn? Voeg dan extra toppings toe. De opties zijn eindeloos, denk maar aan gepekelde rode ui, fijngesneden jalapeño, een lepel zure room, avocado of guacamole, verse kruiden zoals koriander of om het even welke salsa die je lekker vindt. Overschotjes refried beans vormen ’s avonds de ideale nachodip of smeer je de volgende dag gewoon tussen je boterham.

Beeld Amber Vanbossel

Tex-mex-taco’s

Dit heb je nodig voor 2 personen

1 ui / olijfolie / 2 tenen knoflook / 1 blik bonen (rode, zwarte…) / snuf chilivlokken / snuf zout / 4 eieren / 2 el gemalen kaas / 4 à 6 kleine tacowraps / 1 limoen / verse koriander / hot sauce

Extra toppings: 1 avocado / 1 grote rode ui / 100 ml wittewijnazijn / 2 el suiker

Zo maak je het

1. Versnipper de ui en plet de knoflook tot moes. Verhit wat olie in een pan en stoof de ui 3 min. aan op middelhoog vuur. Voeg de knoflook, gespoelde en uitgelekte bonen, chilivlokken en het zout toe en draai het vuur wat lager. Roerbak 5 min. en plet ondertussen met een houten lepel de bonen plat. Haal van het vuur. Proef en breng eventueel verder op smaak met zout.

2. Verhit wat olie in een antikleefpan. Kluts de eieren met een snuf zout los en voeg samen met de gemalen kaas toe aan de pan. Bak de eieren net gaar.

3. Verwarm de taco’s en besmeer met een dikke laag refried beans. Beleg vervolgens met wat roerei. Besprenkel met limoensap en serveer met koriander en hot sauce.

4. Voeg eventueel schijfjes avocado of gepekelde rode ui toe.

5. Voor de gepekelde rode ui: snij met een mandoline of vaste hand de geschilde rode ui in dunne plakjes. Meng azijn, suiker en 100 ml water in een kleine steelpan. Verwarm tot de suiker opgelost is en giet over de rode ui. Laat minstens een halfuur staan, roer af en toe om. De uien en en het azijnmengsel blijven in een afgesloten pot twee weken goed in de koelkast. Ze worden zelfs alleen maar lekkerder. Zorg er wel voor dat ze altijd onderstaan.