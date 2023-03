Crunchy, sappig én vegetarisch: deze portobello-cheeseburger heeft alles

Simpel, in het seizoen en vegetarisch of vegan: Louise De Brabandere gooit drie troeven in de blender.

Wat is beter dan een burger? Een cheeseburger! Geloof mij wanneer ik zeg dat al uw cravings samenkomen in deze übercrunchy portobello-cheeseburger. Dé truc om de grote champignon superkrokant en tegelijkertijd heerlijk zacht en gaar binnenin te krijgen, is een dubbele gaarmethode. Eerst in de pan, dan in de oven. Verder is het belangrijk om voldoende olijfolie te gebruiken, zonder vetstof geen crunch, én een warme gietijzeren pan. Het is cruciaal om zoveel mogelijk contact tussen de burger en de hete pan te creëren. Duw met een spatel de portobello zo goed mogelijk tegen de bodem van de pan, zonder dat de champignon volledig uit elkaar valt, uiteraard. Transporteer vervolgens de pan met burger naar de oven en bak hem verder gaar. Met deze techniek bekom je een haast schnitzelachtig resultaat.

Maak er een echte hamburgerwaardige ervaring van door gesmolten kaas, zoetzure augurken en mayo-ketchup-­srirachasaus toe te voegen. Aangezien het momenteel nog lang geen tomatenseizoen is en ze waterachtig en flets smaken, vervang ik de tomaat door knapperige, fijngeschaafde witte kool (venkel zou hier ook perfect werken). De frisse kool contrasteert mooi met de hartige, kazige burger.

Gepaneerde portobello-cheeseburger

Dit heb je nodig voor 2 personen

2 grote zoete aardappelen / olijfolie / ½ tl gerookt paprikapoeder / peper en zout / 20 g bloem / 5 g maizena / 50 g panko / 2 grote portobellochampignons / 2 sneetjes kaas (gerijpte cheddar, gruyère…) / 3 el mayonaise / 3 el tomatenketchup / 1 à 2 tl sriracha / 2 hamburgerbroodjes / 2 handjes witte kool / 2 blaadjes sla / zoetzure augurken

Zo maak je het

1. Verhit de oven op 200°C. Schil en snijd de aardappelen in frietjes. Besprenkel met olijfolie, paprikapoeder, peper en zout. Meng goed dooreen en spreid uit over een bakplaat. Schuif in de oven en bak in ongeveer 15 min. goudbruin.

2. Meng de bloem met maizena en 40 à 50 ml water tot een dik, lopend papje. Kruid met peper en zout. Doe de panko in een ondiep schaaltje en kruid met peper en zout. Snijd het voetje van de portobello kort en dip de champignon in het bloemmengsel. Zorg ervoor dat hij helemaal bedekt is met een laagje beslag. Dip vervolgens rondomrond in de panko.

3. Verhit olijfolie in de pan en bak de portobello in ongeveer 10 min. krokant. Duw met een spatel de champignon goed tegen de pan tot er een mooie korst ontstaat. Schuif de pan met portobello’s in de oven en bak in ongeveer 10 min. gaar. Leg tijdens de laatste 3 min. op elke champignon een sneetje kaas. Haal uit de oven eens de kaas volledig gesmolten is.

4. Meng de mayonaise met de ketchup en sriracha tot een saus.

5. Snijd de witte kool flinterdun. Meng met 1 el saus.

6. Verdeel de rest van de saus over de hamburgerbroodjes. Beleg met sla, portobelloburger, augurk en kool. Serveer met de zoete aardappelfrietjes.