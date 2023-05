Chillen in een Belgische, circulaire sofa: ‘Een alternatief voor fast furniture’

Interieurdesigner Nele Vlaeminck en productontwikkelaar Esther Noëth lanceren met Sofar de eerste circulaire en lokaal gemaakte designsofa in België.

Wat is het verhaal achter de sofacollectie?

“Zodra een sofa versleten is of niet meer in het interieur past, wordt hij weggegooid. Met Sofar ontwikkelen we circulaire sofa’s als alternatief voor fast furniture. Van de springveren in de zitting tot de wasbare hoezen: elk onderdeel is herbruikbaar en recycleerbaar. Aan het eind van de rit nemen we de zetels terug met een soort van statiegeld. Op die manier kunnen we alle materialen recupereren en de keten gesloten houden.”

Beeld rv

Hoe ziet zo’n circulaire zetel eruit?

“Elke sofa is samengesteld uit losse elementen, zoals een aluminium basis, recycleerbare hoezen en armsteunen. We gebruiken geen lijm of nietjes, zo kunnen onderdelen makkelijk vervangen worden in plaats van een nieuwe zetel te moeten kopen. De productie gebeurt bij een Belgische zetelfabrikant. Voor de takeback-service werken we samen met lokale maatwerkbedrijven die instaan voor de herstelling en de recyclage van de zetels.”

Waaruit bestaat de collectie?

“De zetels zijn verkrijgbaar in zes formaten en voor de hoezen is er keuze uit drie textielgroepen, van zuivere, recycleerbare materialen zoals linnen tot gerecycleerde materialen van PET-fessen. Alles is personaliseerbaar en wordt op bestelling gemaakt om overstock te vermijden.”

Sofar, 1-zit vanaf 2.600 euro, sofar.club