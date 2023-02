Chef Ottolenghi smelt van liefde: bonen voor valentijn, en boter, veel boter

De populaire Brits-Israëlische chef Yotam Ottolenghi geeft elke week een van zijn keukengeheimen prijs. Deze keer: een hartverwarmende beurre noisette.

Rond Valentijnsdag hef ik het glas op koppels die nog steeds een goed gesprek met elkaar kunnen voeren tijdens een romantisch diner. De afgelopen jaren waren in ieder geval een uitdaging. Waar kun je in hemelsnaam nog over praten als je al heel lang nergens bent geweest of niets hebt gedaan? Als je deze Valentijnsdag toch om gespreksstof verlegen zit, probeer je geliefde er dan op een van de volgende manieren aan te herinneren waarom hij of zij van je houdt: vertel je partner bijvoorbeeld over het begrip baatzuchtige liefde, of over de buitengewone kwaliteiten van boter en de reden waarom beurre noisette zo bijzonder is.

Baatzuchtige liefde wordt niet altijd als een zuivere vorm van liefde beschouwd. In wezen gaat het om een relatie tussen iemand die geeft en iemand die neemt. Het is de reden waarom je hond alleen van jou lijkt te houden. Jammer genoeg komt dat niet doordat je huisdier de enige is die je diepste zielenroerselen echt begrijpt, maar wel om dat je zijn kom minstens één keer per dag met eten vult.

De ‘taal van de liefde’ heeft voor mij ook vaak met eten te maken. Als ik wil laten zien dat ik van iemand houd, ga ik aan de slag in de keuken. Ik voel een golf van liefde opwellen als ik de deuren van mijn voorraadkast opentrek en mijn vertrouwde ingrediënten zie staan: bokalen met reuzenbonen, ansjovisjes, glanzende olijfolie en chilivlokken. Maar als mijn gerecht echt troost moet bieden, gebruik ik vaak boter.

Het verband tussen boter en liefde werd mij onlangs duidelijk toen ik een recept van Sho Spaeth zag voor boterkip. Hij schreef dat je “eindeloos veel boter en room, net als moederliefde” moest toevoegen. Dat sluit perfect aan bij de gerechten die ik voor mijn kinderen maak, waarin boter een zeer belangrijk ingrediënt is: gegrilde maïskolven, boterzachte aardappelpuree, romige roereieren, gebakken aromatische rijst en talloze cakes.

Deze taal wordt niet alleen door ouders en hun kinderen gesproken. Kijk maar eens naar mensen wanneer ze de eerste hap van een zeetong ­meunière proeven: de pure vreugde die de Franse klassieker brengt, is onmiddellijk van hun gezicht af te lezen. Dat gerecht is niet alleen bijzonder door de perfect gebalanceerde smaken van boter en pittige citroen, maar vooral ook omdat de boter verhit is tot een beurre noisette: een notige, schuimende, gekarameliseerde bruine boter.

Bruine boter maken is niet moeilijk. Je hebt alleen boter, warmte en tijd nodig: de boter wordt in de pan verhit, waardoor het water verdampt en de vaste stoffen die erin achterblijven karamelliseren en naar noten beginnen te ruiken. Als boter een alledaags teken van liefde is, is bruine boter het equivalent van een diner bij kaarslicht: het is makkelijk te maken (zolang je de pan goed in de gaten houdt) en alles lijkt meteen een tikje weelderiger. En ook wat decadent, want deze schuimende, notige, bruine boter over alles heen gieten is niet het beste idee voor je hart.

Bruine boter kan de eenvoudigste ingrediënten opwaarderen, zoals een bokaal in de oven geroosterde reuzenbonen, maar beurre noisette werkt ook goed over gestoofde boerenkool, gebakken eieren, wortelpuree of tagliatelle. Stuk voor stuk alledaagse gerechten die simpelweg door er wat boter aan toe te voegen, overheerlijk worden.

Witte reuzenbonen met beurre noisette, citroen en pesto

Dit heb je nodig voor 4 personen

Bereidingstijd: 45 min.

1 kg zelfgekookte witte reuzenbonen (of uit een blik of bokaal) / 100 ml olijfolie / zout en peper / 30 g geraspte parmezaan / 15 g grof gehakte peterselie / 3 lente-uien, fijngesneden / 2 tl citroenzeste plus 80 ml citroensap (van 3 citroenen) / 225 g ongezouten boter / 8 teentjes knoflook, in dunne plakjes gesneden / 8 ansjovisfilets in olie, uitgelekt en grof gehakt (ongeveer 2 volle el) / 1 tl chilivlokken

Zo maak je het

1. Verwam de oven tot 230 °C. Dep de reuzenbonen goed droog en spreid ze uit over 2 grote met bakpapier beklede bakplaten. Voeg 2 el olie, 1/4 tl zout en flink wat peper toe aan elke bakplaat, hussel alles voorzichtig om en verdeel de bonen in een gelijkmatige laag. Laat 15 min. roosteren, draai de bonen dan voorzichtig om en zet ze terug in de oven. Wissel de twee bakplaten eens van plaats. Rooster de bonen tot ze mooi bruin en knapperig zijn (nog eens 10 tot 15 min.). Het is niet erg als sommige bonen gebroken of gebarsten zijn, dat zorgt voor een extra knapperige textuur.

2. Maak de pesto terwijl de bonen roosteren: doe de parmezaan, peterselie, lente-uien, citroenzeste, een flinke snuif zout en een royale hoeveelheid peper in een keukenmachine en pulseer een paar keer om alles fijn te hakken. Voeg de resterende 3 el olie toe en mix alles. Schraap het mengsel in een kom, roer er 4 tl citroensap door en zet opzij.

3. Doe de boter in een grote koekenpan op middelhoog vuur. Laat de gesmolten boter 4 tot 5 min. verder verhitten. Schud af en toe eens met de pan, totdat de boter bruin begint te worden en naar noten ruikt. Voeg de knoflook toe (de boter zal hevig gaan schuimen) en laat 1 min. stoven. Voeg de ansjovis toe en bak nog 1 min. of tot de knoflook licht goudbruin is. Roer de rode chilivlokken erdoor en haal de pan van het vuur. Giet het resterende citroensap erbij en roer om.

4. Gebruik het bakpapier om de geroosterde bonen op een grote schaal te gieten of over borden te verdelen. Giet het bruine botermengsel erover. Besprenkel met wat pesto en serveer meteen. Zet de resterende pesto ook op tafel in een kommetje.