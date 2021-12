Cadeautjes shoppen? Een oud Gents pannenkoekenhuis huist nu een pop-up vol lokaal talent

Op zoek naar een cadeau met een hoek af? De Gentse dames van Wild Ding palmen oud pannenkoekenhuis Gwenola in met creaties van lokaal talent.

Vanwaar het idee voor kerstpop-up?

Hilde Bouchez, auteur van Het wilde ding en keramiste (rechts in beeld): “We zijn vier creatieve vijftigers die graag eens winkeltje wilden spelen én we wilden lokale makers een platform geven. In december zetten we vier weekends op rij talent van eigen bodem in de etalage. Dat gaat van hobbyclubs over startende ontwerpers tot gevestigde namen uit de kunst- en designwereld.”

Wat verstaan jullie onder ‘wilde dingen’?

“Unieke stukken met een bijzonder verhaal om lang te koesteren. We gaan vooral af op ons buikgevoel. Dat is bij ons alle vier anders, wat een gevarieerde selectie oplevert. In de winkel vind je naast artisanale chocolade ook drukwerk, keramiek, handtassen, sjaals en juwelen. In het begin waren we bang dat we de winkel niet gevuld zouden krijgen, nu moeten we zelfs aanvragen weigeren.”

Het pannenkoekenhuisje was jarenlang een instituut in Gent. Hoe zijn jullie hier terechtgekomen?

“Gwenola is voor veel Gentenaars pure nostalgie. Het pand stond al drie jaar leeg na het overlijden van de eigenares. Haar dochter vond ons concept wel passen bij de traditie van het huis, en die proberen wij nu in ere te houden. We hebben niets aan het interieur veranderd en de voormalige baksters komen elk weekend opnieuw pannenkoeken bakken tot hun deeg op is.”

Open op 3-5, 10-12, 17-19 en 21-23 december, Volderstraat 66, Gent. Op Instagram: @wild.numero66