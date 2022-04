Burger King test vegan filiaal in Londen: ‘Alle fastfoodrestaurants zullen volgen’

Een maand lang bood de Burger King-vestiging op Leicester Square in Londen uitsluitend veganistisch voedsel aan om de populariteit ervan te testen. Op het menu stonden onder meer een plantaardige versie van de bekende Whopper-hamburger en vegan nuggets.

Burger King zal de vleesopties opnieuw introduceren op Leicester Square, maar onderzoekt of het een aantal van de meest populaire vegan gerechten kan uitrollen in filialen in het hele Verenigd Koninkrijk. In de tussentijd zullen de ‘Vegan Royale’, ‘Vegan Nuggets’ en de plantaardige Whopper standaard op het menu blijven staan in alle restaurants, aldus het bedrijf.

Volgens James Lewis, die samen met de Franse chef-kok Alexis Gauthier twee volledig veganistische restaurants in Londen runt, maakt de test van Burger King deel uit van een trend.

Lees ook Moet de overheid zich inlaten met hoeveel vlees er op ons bord ligt?‘Wat mogen we eigenlijk nog?’

Omdat veel van het vlees in fastfoodgerechten verwerkt is, in een saus of onder een laag specerijen en kaas, zijn ze makkelijk te vervangen door veganistische opties.

“Fast food is 100 procent het beste gebied om over te schakelen op veganistisch,” zegt Lewis. “De ketens worden vaak bespot door mensen, maar ze zetten hier de trends. Het heeft geen zin om een veganistische keten te beginnen, want zodra McDonald’s erachter komt hoe ze een goede veganistische burger kunnen maken, zullen ze denken: ‘Wat heeft het voor zin om al die dieren te houden als we het net zo goed kunnen maken en het in de grond kunnen verbouwen?’”

“Over niet al te lange tijd zullen de mensen een veganistische hamburger krijgen en dat zal de norm zijn. Ze zullen er niet anders over denken”, is hij overtuigd.

Burger King is van plan om tegen 2030 een menu aan te bieden dat voor de helft vleesvrij is.