Buikje beu? Met deze tips raak je het kwijt, en voor één ervan hoef je zelfs niet eens uit bed

Met een buikje op het strand of aan het zwembad liggen. Veel Vlamingen schamen zich in de zomerperiode extra hard voor hun buikvet. Maar wat kan je daar nu tegen doen? Diëtist Martijn Henckens legt uit waar dat buikvet vandaan komt en geeft vier concrete tips om het weg te werken. ‘Visceraal vet dat zich ophoopt rond de organen kan leiden tot ontstekingen en een verstoorde hormoonhuishouding.’

Het is geen leuke mededeling, maar overmatig buikvet ligt aan jezelf. Door te veel calorieën te eten en te drinken stijgt je bloedsuikerspiegel flink. Verbrandt je lichaam die energie vervolgens niet, dan slaat het die op in de vorm van vet, als reserve voor later. Spreek je die reserve nooit aan, dan hoopt het vet zich op.

Binnenvetter

Bij buikvet maken we onderscheid tussen vet dat van binnen rond de organen zit en de externe vetlaag die zich tussen de buikspieren en de huid bevindt. In beide gevallen is het goed zichtbaar door een uitpuilende (bier)buik, blubberend vel dat je beet kunt pakken of putjes in de huid.

“Bij vrouwen zie je voornamelijk vet in de uitwendige huidlaag op de heupen, billen en buik”, zegt Michel Visser, chirurg bij Polikliniek de Blaak. “Bij mannen zie je vaker ophopingen van inwendig vet, ofwel visceraal buikvet, dat zich manifesteert door een uitstekende buik. Leuk ­weetje: hier komt de term binnenvetter vandaan.”

Te veel buikvet is lastig te bestrijden omdat je lichaam het juist als reservevoorraad aanlegt, maar het kan wel. Het is ook aan te raden, want een dikke buik is allesbehalve gezond, zegt Visser.

Het viscerale vet dat zich ophoopt rond de organen produceert hormonale en inflammatoire moleculen die rechtstreeks naar de lever gaan. Dat kan tot ontstekingen en een verstoorde hormoonhuishouding leiden. Deze hormonen spelen een belangrijke rol bij het verliezen van buikvet, zegt Martijn Henckens, diëtist bij De Diëtistenpraktijk. “Hormonen zorgen voor vetverbranding én bouwen spieren op. Als je eet volgens de Voedingsdriehoek, blijven je hormoonhuishouding en vitamine-inname in balans en sla je weinig ongezond vet op.”

Te veel vet rond je organen is ook niet goed voor de organen zelf. Je lever, hart, nieren, alvleesklier en darmen kunnen dan minder goed hun werk doen. Daardoor loop je meer kans op diabetes, obesitas en hart- en vaatziekten. “Vetcellen zijn vaak ook de boosdoener bij aderverkalking of -verstoppingen, waarbij de kans op een hart- of herseninfarct toeneemt”, legt Visser uit. “In onze westerse maatschappij is dat een van de meest voorkomende doodsoorzaken. Een gebalanceerd dieet, voldoende bewegen en een gezonde levensstijl kunnen dat gevaar afwenden.”

Beeld Getty Images

Gezond vet

Is vet altijd slecht? Nee, benadrukt Visser. “Onverzadigde vetten in vette vis, noten, olijven, avocado’s en peulvruchten zijn gezond, worden goed opgenomen door ons lichaam en hopen zich niet op.”

Verzadigde vetten – harde vetten die op kamertemperatuur niet vloeibaar zijn – moet je daarentegen vermijden. Verzadigd vet zit in dierlijke producten zoals vet vlees, volle melkproducten en vette kaas. Maar ook in koekjes, taartjes en allerlei snacks. “Verzadigde vetten zorgen voor een verhoogde cholesterol, de bouwsteen voor cellen en hormonen. Dat kan weer leiden tot hart- en vaatziekten.”

Voorkom stress

Het stresshormoon cortisol zorgt ervoor dat je lichaam glucose afgeeft aan het bloed. Wanneer je de glucose niet verbrandt, slaat je lichaam het op als vet. “Als je je telkens opgejaagd voelt, blijft je cortisolgehalte hoog”, legt Henckens uit. “Maar omdat je lichaam bij stress zelden in actie komt, wordt de door stress aangemaakte glucose niet gebruikt. Dat vet slaat je lichaam op, vooral rond de buik. Naast bewegen is ook ontspanning dus belangrijk om af te vallen.”

En als het allemaal niet lukt? Dan is er nog een rigoureuze optie als liposuctie, zegt Visser. “Via een kleine opening in de buik wordt een buisje ingebracht dat het vet wegzuigt. Liposuctie is absoluut geen alternatief voor afvallen, maar leent zich wel voor het behandelen van ­probleemzones. Bijvoorbeeld disproportioneel vet op een ­verder slank lichaam, zoals een zwembandje dat maar niet weggaat.”

Teleurstellend resultaat

Veel mensen proberen ook via andere middelen buikvet kwijt te raken, vaak met teleurstellend resultaat. Laxeermiddelen, poeders of afslankpillen hebben vaak een kortstondig effect en zijn slecht voor je gezondheid. Tijdens een crashdieet verlies je veel vocht, spiermassa en lichaamsvet. Maar omdat vet makkelijker terugkomt dan verloren spiermassa, kan dat leiden tot een hoger vetpercentage dan wanneer je begon.

Een andere methode is cryolipolyse, ook wel cool sculpting genoemd. Daarbij worden onderhuidse vetcellen bevroren en afgevoerd door het lichaam. De methode kan kleine hoeveelheden vet weghalen, maar is zeker niet geschikt voor buikvet, zegt chirurg Visser. Het resultaat is nogal onvoorspelbaar en valt vaak tegen.