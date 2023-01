Bucketlistmateriaal: 3 x logeren in een vuurtoren

Woeste landschappen aan het einde van wereld, klotsende golven: overnachten in een vuurtoren is voer voor bucketlists.

Rua Reidh, Schotland

In het water zwemmen reuzenhaaien en zeehonden, op de steile kliffen nestelen kuifaalscholvers en stormvogels, door de lucht klieven zeearenden: in deze ongetemde uithoek van de Schotse Hooglanden voelt elk beetje natuurliefhebber zich thuis. Rond de vuurtoren Rua Reidh liggen drie knusse vakantiehuisjes met houten vloeren, kacheltjes en panoramische ramen met uitzicht op zee.

Vanaf 199 euro/nacht (incl. ontbijt), min. 3 nachten. stayatalighthouse.co.uk

JP Ketch, Ierland Beeld rv

JP Ketch, Ierland

De weg versmalt naarmate het staartje van een landtong nadert. Een vuurtoren als uit een kindertekening doemt op. Op de kliffen van de Noord-Ierse kust ervaar je het einde van de wereld. De inrichting van de twee huisjes knipoogt naar het leven op zee, met verrekijkers, sextanten en appelblauwzeegroene deuren. Wifi of tv is er niet, maar ‘s avonds begint de show en flitsen de lichtstralen door de lucht.

Vanaf 175 euro/nacht (tot 4 personen), min. 2 nachten. irishlandmark.com/property/jp-ketch

Eilean Sinnoach, Schotland Beeld rv

Eilean Sinnoach, Schotland

In de haven van Isleornsay, op het Schotse Isle of Skye, bezorgt de kapitein je waterdichte kleding en een reddingsvest. Het avontuur begint. Een korte boottocht later sta je op een privé-eiland met een vuurtoren erop, Eilean Sinnoach. In een witgekalkt huisje naast de vuurtoren nodigt de lounge uit tot avonden in het gezelschap van whisky en een boek.

Vanaf 625 euro/nacht (tot 8 personen, incl. boottransfers), min. 3 nachten. eileansionnach.com