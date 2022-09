Brood ongezond? Integendeel: het is eigenlijk superfood

Brood is eigenlijk superfood: het zit vol vitamines, vezels en eiwitten.

Brood is toch slecht voor je?

Dat is een hardnekkig fabeltje. Brood is alleen ongezond als je de auto-immuunziekte coeliakie hebt. Dan kun je namelijk gluten, de eiwitten in granen, niet goed verteren. Maar zo’n 1 procent van de bevolking heeft coeliakie.

Er hebben toch veel meer mensen last van brood?

Het is de vraag of dat echt zo is, of dat mensen het zijn gaan denken door beweringen op internet of door ‘gezondheidsboeken’ die negatief zijn over brood. Brood is juist heel gezond.

Word je dik van brood?

Integendeel. Brood is prima voor de lijn: een snee volkorenbrood bevat ongeveer 80 kilocalorieën, minder dan een middelgrote banaan. Vooral volkorenbrood bevat veel vezels. Die zorgen lang voor een verzadigd gevoel. Bovendien gaan ze schommelingen in je bloedsuikerpeil tegen, zodat je ook minder snel trek krijgt.

Maar brood bevat toch veel koolhydraten?

Klopt, maar koolhydraten zijn niet ongezond, slecht of gevaarlijk. Ze zijn juist een belangrijke energiebron voor het lichaam. Bovendien worden de koolhydraten in bruin en volkorenbrood heel gelijkmatig in je bloed opgenomen, waardoor ze bijvoorbeeld tijdens sporten lang energie leveren.

Wat maakt brood gezond?

Vooral volkorenbrood bevat veel vezels en belangrijke vitamines en mineralen zoals jodium, dat behalve in zeevis en zeewier in weinig andere voedingsmiddelen zit.

Is alle donker brood volkoren?

De kleur zegt eigenlijk weinig. Chocoladebruin brood wordt bijgekleurd met moutmeel. Het kan dus eigenlijk lichtbruin brood zijn. Volkorenbrood is wel altijd een veilige keuze. Volgens de wet moet dat immers altijd gemaakt zijn met volkorenmeel.

Zit er ook eiwit in brood?

Brood barst van de eiwitten! Twee sneetjes volkorenbrood bevatten bijna acht gram eiwit, meer dan een beker (200 ml) halfvolle melk. Brood past daarom goed bij het advies van de Gezondheidsraad om meer plantaardige en minder dierlijke eiwitten te eten. Als je brood combineert met bijvoorbeeld noten (pindakaas) of peulvruchten (hummus), kan je lichaam het eiwit nog beter opnemen.