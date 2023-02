Britt Van Marsenille opent tweedehandswinkel in de Antwerpse Kammenstraat: ‘Ik wil leegstand aanpakken en de textielafvalberg verminderen’

Shop voor een betere wereld: presentatrice Britt Van Marsenille opent samen met LIFE, Oxfam en Kringwinkel een tweedehandspop-up voor het goede doel: For the love of life.

Hoe is het idee ontstaan?

“Vanuit mijn sociale achtergrond, ik wilde al langer iets teruggeven aan de maatschappij. Na een lunch met projectontwikkelaar Toon Haverals van LIFE ging het snel. Hij had de vroegere modewinkel ’t Meuleken in de Kammenstraat opgekocht voor een cohousingproject. In afwachting van de bouwvergunning stelt hij het pand ter beschikking van het goede doel. Oxfam en Kringwinkel sprongen direct mee op de kar. Er is nog geen einddatum, maar we blijven al zeker tot na de zomer open.”

Britt Van Marsenille en Toon Haverals Beeld StudioKATHAN

Wat hoop je met dit initiatief te bereiken?

“Leegstand aanpakken, de textielafvalberg verminderen en kwetsbare mensen begeleiden naar een job. Met een laagdrempelige aanpak willen we iedereen een fijne winkelervaring bezorgen. Ook mensen met een krap budget kunnen hier iets leuks voor zichzelf kopen en hun gevoel van eigenwaarde opkrikken. De opbrengst gaat naar Oxfam en Kringwinkel.”

Komt de opvallende inrichting ook van jou?

“Zo’n prachtig pand mocht wel iets speciaals hebben, vonden Toon en ik. Architect Dries Otten ontwierp het interieur en de makers van de Blikfabriek gingen aan de slag met gerecupereerd materiaal. Ik droom stiekem van een permanente shop, maar eerst zien hoe dit loopt.”

For the love of life, Kammenstraat 18-22, Antwerpen