Britse studie roept op: ‘Koop geen mopshonden meer’

De Britse professor Dan O’Neill, hoofddocent epidemiologie van gezelschapsdieren aan het Royal Veterinary College, heeft een onderzoek uitgevoerd bij meer dan 16.000 mopshonden in het Verenigd Koninkrijk. Uit die studie blijkt dat het ras maar liefst 50 keer meer risico loopt op ernstige gezondheidsproblemen en een kortere levensduur. Op 23 van de 40 meest voorkomende gezondheidsproblemen bij honden lopen mopshonden een verhoogd risico.

“We hebben een lijst opgesteld met de belangrijkste lichaamsfuncties van honden”, vertelde O’Neill tegen de Britse krant The Telegraph. Zo moeten honden bijvoorbeeld kunnen knipperen met de ogen. “Het lijkt basaal, maar veel mopsen kunnen dat niet. Een hond moet ook kunnen zitten en slapen zonder continu te snurken of naar adem te moeten happen, en een huid hebben die niet gespleten is. Mopshonden hebben gewoonweg niet de basisfuncties die van een hond worden verwacht”, vervolgt de professor. “Hun gezondheidsbehoefte is zoveel groter dan die van andere honden en extreem fokken betekent dat die problemen alleen maar toenemen.”

Een Franse studie wees eerder al uit dat Franse buldogs de kortste levensverwachting hebben, amper vier en een half jaar. Mopshonden volgen met een maximale levensduurte van acht jaar. Jack Russell-terriërs leven het langst, gemiddeld zo’n 13 jaar. De professor roept mensen op om in actie te schieten. “Koop alleen rassen die normale, aangeboren gezondheidskenmerken hebben, maar geen mopshonden.”