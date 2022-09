Brandon Wen (29), de nieuwe directeur van de Antwerpse Modeacademie: ‘Ik wil meer diversiteit’

Jarenlang bleef het een droom, maar vanaf deze week mag hij het eindelijk waarmaken. Dan volgt de Amerikaan Brandon Wen (29) Walter Van Beirendonck op als directeur van de Antwerpse Modeacademie. ‘Ik hoop dat mijn stijl authenticiteit aanmoedigt, dat studenten zonder schaamte zichzelf durven zijn.’

“What the hell is going on here”, dat was pakweg tien jaar geleden Wens reactie toen hij de Antwerpse Academie voor het eerst binnenstapte. Tijdens een zomercursus mode in Parijs maakte de Amerikaan een daguitstap naar het Modemuseum, de inmiddels gesloten Walter Van Beirendonck-boetiek en de academie. Een wereld ging voor hem open, zo vertelt hij nu op diezelfde plek. “Ik kon me meteen identificeren met het gevoel van speelsheid, humor en creativiteit dat hier overheerst, en dat je veel minder in andere modescholen vindt.” En ja, toen al bedacht hij hoe geweldig het zou zijn om hier ooit directeur te kunnen zijn. “Dat idee stop je dan in een dreambox en je denkt: universe, make it happen.”

Twee jaar lang werd er gespeculeerd en geroddeld, maar de gesprekken over Van Beirendoncks opvolging gebeurden in alle discretie, achter gesloten deuren. Ook Brandon Wen zelf moest al die tijd de lippen stijf op elkaar houden. Tot half juni het verlossende telefoontje kwam en het nieuws wereldkundig werd gemaakt. “Het is overweldigend, vooral omdat ik hier al zo lang over gedroomd heb. Maar iemand vroeg me onlangs of ik gedacht had dat dit ooit zou gebeuren. Ja natuurlijk, ik heb voor de job gesolliciteerd.” (giert het uit)

Brandon Wen, nu 29, is kind van een Chinese vader en Spaanse moeder, en groeide samen met zijn jongere broer op in Pasadena, een buitenwijk van Los Angeles. Zijn moeder is boekhoudster en werkt sinds kort in het bedrijf van zijn vader, die als architect voornamelijk ziekenhuizen tekent. Als kind zat Wen in een koor dat opera’s zong, hij hield naar eigen zeggen vooral van de show, van de performance. Maar toen in de middelbare school zijn stem begon te veranderen, had hij een nieuwe hobby nodig. Dus schreef hij zich in voor de modetekenles op zaterdag.

Beeld Damon De Backer

Van waar kwam de idee om mode te gaan doen?

Wen: “Euhm, Project Runway. (bulderlacht) Dat was op televisie net toen ik naar de middelbare school overstapte. Het was ook de periode dat Lady Gaga enorm populair werd. Toen ik twaalf was speelden we op school een Shakespeare-stuk, A Midsummer Night’s Dream. De lerares vroeg me of ik de kostuums wilde maken, rokjes voor feeën, bloemenkronen. Het was allemaal erg crifty crafty, want ik kon toen nog niet naaien. Vooral in de jaren daarop werd mode echt belangrijk, ik had intussen ook een naaimachine voor kerst gekregen.”

Had je in die tijd al over de Antwerpse Modeacademie gehoord?

“Nee, ik ben nooit echt een internetpersoon geweest. Facebook was toen nog maar net gelanceerd. Wat ik over mode wist, kwam uit Vogue en van wat ik op de Video Music Awards zag. Na mijn middelbaar heb ik vier jaar op een school in upstate New York gezeten, Cornell University. Ik was toen niet klaar voor kunstonderwijs en zij hadden een programma dat een mix was van het creatieve en het academische. Tijdens dat eerste jaar deed ik de zomercursus in Parijs en bezocht ik Antwerpen. Vanaf dat moment was ik geobsedeerd door deze plek. Een paar jaar later deed ik hier mijn ingangsexamen en werd ik toegelaten. Een erg emotioneel moment.”

Hoe heb je die studies ervaren? Het is geen walk in the park.

“Absoluut niet. Gelukkig kreeg ik veel steun van mijn ouders, daar ben ik hen enorm dankbaar voor. Niet iedereen had die ervaring, maar eerlijk: ik had hier een geweldige tijd. Ik had een erg goede band met de docenten, ook dat geldt niet voor iedereen. Het was zo fijn op een plek te studeren die creativiteit en design naar waarde schat.”

Was je band met Van Beirendonck ook zo goed?

“Ja, we hadden een goede connectie. Walter als docent hebben voelde een beetje als vliegen, het voelde plots erg open. Hij is iemand die weet wanneer hij betrokken moet zijn, maar ook wanneer hij meer afstand moet nemen.”

Modescholen zijn in het verleden fel bekritiseerd omdat docenten hun studenten nodeloos hard, soms grof zouden toespreken. Ook deze school kwam in het oog van een storm na de zelfmoord van een student vier jaar geleden. Hoe sta je daar als nieuwe directeur tegenover?

“Ik zal de intensiteit van een modeschool altijd appreciëren en waarderen. Als je die verliest, verlies je ook de chemie die ervoor zorgt dat er magie ontstaat. Maar ik wil zeker de cultuur van onnodige hardheid naar studenten toe veranderen. Niet dat ik echt een vijfpuntenplan heb, voor mij gaat het vooral over de juiste energie. Dit moet een plaats zijn waar je naartoe komt om te leren en te groeien. Dus moeten we eerlijk met elkaar zijn: als het niet werkt, dan werkt het niet en dan moeten we samen kijken hoe we het kunnen oplossen. Volgens mij begint het met communicatie. Ik denk dat de hardheid van een modeschool ook deels miscommunicatie kan zijn. Iemand kan bijvoorbeeld niet goed uitdrukken waarom iets niet werkt of waarom er frustratie is.”

Wat trok jou zo aan in de directeursfunctie?

“De mogelijkheid hebben om een generatie creatieve mensen te inspireren en te begeleiden, vind ik enorm waardevol. De mode-industrie aarzelt soms om bepaalde dingen te doen of te veranderen. Als alleenstaand persoon sta je dan kwaad aan de zijlijn en grom je:’just do it already!’ Nu hoef ik niet te wachten, vanuit deze functie kan ik wel dingen beïnvloeden.”

Op welke vlakken wil je je invloed vooral doorduwen?

“Ik wil opnieuw focussen op explosieve creativiteit en authenticiteit. Studenten aanmoedigen om een plek te vinden waarin ze zichzelf kunnen zijn. De modewereld wordt vandaag te vaak overheerst door conservatieve, veilige keuzes. Natuurlijk heeft de pandemie daar veel mee te maken.

Beeld Damon De Backer

“Ook duurzaamheid vind ik een heel belangrijk thema, helaas is dat in de mode-industrie vooral een hashtag geworden: #sustainability (met een grimas). Mode en duurzaamheid zijn natuurlijk erg moeilijk te combineren, in feite kan het dat niet zijn. Maar hoe kunnen we dit écht bekijken? Voor mij gaat dat over verantwoordelijkheid, studenten leren waar materialen vandaan komen. En als je met iemand samenwerkt, weet dan hoe zij behandeld worden en of ze een eerlijk loon krijgen. We moeten proberen de mentaliteit te veranderen. Dat wil ik doen door regelmatig experten uit te nodigen om over hun werk te komen spreken of workshops te geven. Ik heb zelf enorm veel bijgeleerd door na mijn studies met mensen uit de praktijk te praten. Voor studenten lijkt me dat erg inspirerend en die contacten kunnen ook in hun toekomstige carrière nog nuttig zijn. Ik wil daarmee beginnen in mijn eigen klas, het derde jaar. Net zoals Walter zal ik in dat jaar het atelier begeleiden.”

Aan Cornell University maakte je voor je eindwerk een plussize-collectie. Ook bodypositivity wordt een steeds belangrijker thema.

“Wat plussize betreft is er in de modewereld nog een lange weg te gaan. Je ontwerpt voor een totaal nieuw persoon, met een lichaam dat compleet andere proporties heeft. Je kan de kleren voor de kleinere maten niet zomaar tot plussize-stukken vergroten. Wil je een collectie maken met grotere maten, dan moet je dat ook vanuit een ander perspectief bekijken.

“Maar ik wil meer diversiteit in de brede zin, in de keuze van de modellen, met wie je als student werkt, met wie de school samenwerkt. We moeten een groter netwerk opbouwen, mensen met andere meningen horen. Dat vraagt tijd natuurlijk, daarvoor moet ik als directeur naar buiten om met nieuwe mensen te gaan praten. Ik denk dat we, door het feit dat ik al anders ben, misschien ook andere mensen zullen aantrekken.”

Je hebt een – op z’n zachtst uitgedrukt – nogal excentrieke stijl. Wat dat altijd al zo?

“Nee, pas vanaf het einde van het middelbaar, het Lady Gaga-tijdperk. Ik vond het geweldig om me extravagant en over the top te kleden. Niemand in LA vond dat trouwens echt raar.”

Ik kan me voorstellen dat jouw extravagantie voor sommige studenten inspirerend is, maar voor anderen ook weer intimiderend kan zijn. Zij zullen misschien het gevoel hebben dat ze net zo excentriek moeten zijn. Van Beirendonck heeft ook een erg uitgesproken stijl, we zagen op de academieshow nogal wat mini-Walters passeren.

(lacht) “Klopt. Het probleem is natuurlijk dat zij die erg enthousiast zijn, vaak ook verbaal het sterkst zijn. Ik denk dat het klopt wat je zegt, dat er allicht studenten zullen zijn die denken dat ze moeten doen wat ik doe. Maar ik wil hen vooral tonen wat er binnen de mode allemaal mogelijk is. Hopelijk kan ik door het lesgeven en door de juiste sprekers uit te nodigen de boodschap overbrengen dat het hierom gaat: you being the most you can be. Ik hoop vooral dat mijn stijl een boodschap van authenticiteit brengt, dat het studenten inspireert zichzelf te zijn, zonder schaamte.”

Maakt het idee dat alles mogelijk is het voor studenten en jonge ontwerpers makkelijker of net moeilijker om hun plaats te vinden?

(denkt na) “Toch vooral het laatste, vrees ik. Je zou denken dat het makkelijker is om jezelf te zijn, omdat je ziet wat de anderen doen en kan zeggen: nee, dat ben ik niet. Maar tegelijk moedigt dat ook homogeen gedrag aan, worden velen aangetrokken door de paar dingen die bestaan. Mode is zoveel interessanter als het echt een uiting is van wie je bent, van wat je de wereld wilt vertellen. Ik denk dat we dat wat kwijt zijn.”

Johan Pas, hoofd van de Academie, beschreef jou in het perscommuniqué onder meer als een ‘interdisciplinair profiel’. Verduidelijk eens?

“Kunst en mode gaan bij mij altijd hand in hand. Toen ik in Parijs woonde heb ik met Rick Owens en zijn vrouw Michèle Lamy gewerkt (excentrieke Amerikaanse ontwerper en Franse artieste, MV) Toen besefte ik dat de internationale ontwerpers die voor mij de meeste ‘pow’ hebben, op een of andere manier aan kunst gelinkt zijn. Zoals Rei Kawakubo van Comme des Garçons, wat een surrealistisch universum.”

Beeld Damon De Backer

Wil je ook in de academie meer bruggen slaan met andere opleidingen?

“Dat is er nu natuurlijk ook al, met juweelontwerp bijvoorbeeld. Maar ik zou het graag meer formaliseren, met de andere departementshoofden praten om te zien op welke manier we voor elkaar waardevol kunnen zijn.”

Je zal ook de docenten in je verhaal mee moeten krijgen, iets waar je niet meteen ervaring in hebt. Hoe wil je dat aanpakken?

“Ik geloof in het idee van ‘leading with softness’. Leiding geven door te luisteren, aanvoelen waar ik moet bijsturen en wanneer ik afstand moet houden.”

Hoe was eigenlijk hun reactie op jouw aanstelling? Sommigen werken hier zelf al tientallen jaren.

“Er is nog geen moment geweest waarbij we allemaal samen waren, dus ik weet het niet zo goed. Maar de enkele docenten die ik wel al ontmoette en meetings mee had zijn erg enthousiast. Ik voel me wel echt gesteund. Van de meesten heb ik zelf les gehad, maar zij kennen me natuurlijk niet op professioneel vlak. Waarschijnlijk ben ik even nieuwsgierig als zij.”

Van Beirendonck had naast zijn functie als directeur ook nog zijn eigen modelabel. Ik weet dat jij ook eigen werk maakt, maar…

“... wat is dat precies? (giert het uit) Het is een soort mix van performance art en mode. Ik ontwerp outfits die ik dan voor mijn performances draag. Via de nieuwe job zal ik zeker ook interessante mensen ontmoeten die misschien iets binnen mijn persoonlijk werk kunnen betekenen. Maar ik voel geen druk om dat nu meteen te doen, er is tijd om het te laten groeien. En sowieso zal ik in het begin enkel en alleen met de school bezig zijn. Maar zoals ik al zei, het was zo inspirerend om Walter als docent te hebben, als praktiserend ontwerper. Dus ja, natuurlijk wil ik mijn eigen werk ook verderzetten.”

Heeft hij je eigenlijk goede raad gegeven?

“Hij heeft me meteen gebeld toen hij het nieuws hoorde. ‘Het is een harde job’, zei hij, ‘maar ik geloof erin dat jij dat zal kunnen. Je hebt die energie, die positiviteit die voor deze functie nodig is.’ Hij zei ook dat ik hem altijd mocht bellen als ik advies nodig heb.”