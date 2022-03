Bordeaux, autoluw en opgefrist

Hoe minder auto’s, hoe meer vreugd. Bordeaux is al lang niet meer die ingedutte en vervuilde havenstad in het zuidwesten van Frankrijk en de beeldschone binnenstad is tegenwoordig zelfs autoluw. Deze vier buurten ontdekt u te voet, met de step of op de fiets.

Dat mondaine maar toch knusse Parijs uit de Netflix-hitserie Emily in Paris, waaruit zo’n beetje alle auto’s weggeretoucheerd lijken, heeft u toch ook nooit in het echt gezien? Probeer het eens in Bordeaux: dat komt een stuk meer in de richting van de Parijse clichés die de Amerikaanse seriemakers de kijker voorschotelen. Niet zo lang geleden stond Bordeaux nog te boek als grauwe havenstad, nu is het een bijzonder prettige, relaxte stad waar je je bij aankomst in het centrum, suf van een urenlange rit over de Autoroute ­l’Aquitaine, hooguit afvraagt waar je ­geacht wordt je auto te laten. Een ­parkeergarage is de beste optie, en laat hem daar maar staan, want bovengronds heb je er weinig aan in een stad die zichzelf profileert als autoluw.

1. De Garonne, met haar eindeloze groene kades

Dan loopt er een mooie rivier dwars door de stad, maar weet je je er geen raad mee. De Antwerpse Scheldekaaien, de Seine in Parijs, de Amsterdamse IJ-oevers: je moet er zoeken naar plekken met een rustig wandelpad, een terrasje of een bankje om rustig wat over het water te staren. Logisch vanuit de geschiedenis, de rivier was in de eerste plaats functioneel, een aanvoerroute voor goederen. Maar wel zonde.

Dat moeten ze ook in Bordeaux hebben gedacht. Op de kades langs de Garonne zijn de vele parkeerplaatsen verdwenen, waardoor een zee van ruimte ontstond. Het is er goed wandelen over de kilometers­lange, ruim opgezette wandel- en fietspaden, met veel groen. Stelt u zich voor: een zwoele zomeravond, licht briesje, kabbelend helder water… Nu ja, eerlijkheidshalve: het water van de Garonne is vlokkig, café-au-laitachtig bruin. Maakt u zich geen zorgen, dat hoort zo. Daar is een ingewikkelde chemische verklaring voor die iets te maken heeft met de botsing van het ­rivierwater uit de Pyreneeën, met veel kleiachtig sediment, en zout water uit de Atlantische Oceaan.

Het historische centrum staat vol achttiende-eeuwse (neo)classistische architectuur. Beeld RV - toerisme Bordeaux

2. Port de la Lune, terug naar de 18de eeuw

De binnenstad van Bordeaux is sinds eind jaren negentig zeer grondig aangepakt, et voilà: onder de dikke laag roet bleek een beeldschoon historisch centrum schuil te gaan, vol achttiende-eeuwse (neo)classicistische architectuur die inmiddels is bestempeld tot werelderfgoed. Volgens Unesco telt Bordeaux van alle Franse steden, op Parijs na, het grootste aantal beschermde gebouwen.

Het stadsbestuur koos er bewust voor een groot deel van de binnenstad autovrij te maken. Dat merk je als voetganger. Je krijgt letterlijk alle ruimte in het oude centrum van de stad die ook wel ‘Port de la Lune’ wordt genoemd, omdat deze als een halve maan langs een bocht van de rivier de Garonne ligt. De afstanden zijn goed te doen. U vindt te voet gemakkelijk uw weg naar musea, galeries, chique winkels en vintageboetiekjes. Toch te ver? Zoek het dichtstbijzijnde

V3-deelfietsstation – er zijn er ruim 180 – met in totaal 2.000 fietsen, waarvan de helft elektrisch. Of huur zo’n fris gekleurde e-step.

infotbm.com/fr

De wijk Bacalan, met de voormalige onderzeebootbasis dat werd omgevormd tot centrum voor kunst en cultuur. Beeld RV - toerisme Bordeaux

3. Bacalan, opkomende wijk met trendy bars en cultuur

Wilt u even van de 18de naar de 21ste eeuw? Pak een deelfiets en trap een stukje noordwaarts, naar de opkomende wijk Bacalan. Niet te missen, het is bij de adembenemende Cité du Vin linksaf. Dat prestigieuze gebouw uit 2016 met zijn sculpturale metalen rondingen huisvest een wijnmuseum – we zijn hier tenslotte in een stad die zichzelf graag als wereldhoofdstad van de wijn profileert. Misschien blijft u nog even plakken bij de naastgelegen Halles de Bacalan, een mekka voor foodies, met vis en oesters, vleeswaren, kaas en wijn.

De wijk Bacalan. Beeld Alamy Stock Photo

De wijk die u vervolgens in fietst, is een fijne mix van oude havenkaden, moderne appartementencomplexen en hippe bars. Daartussen ligt aan de ­Boulevard Alfred Daney een gigantisch betonnen, bunkerachtig en wat beangstigend complex: een ­voormalige Duitse onderzeebootbasis uit het begin van de Tweede Wereldoorlog, met binnenin elf ­waterbassins verbonden door een straat. Sinds een paar jaar is het een centrum voor digitale kunst en een locatie voor muziek, theater en dans.

laciteduvin.com

biltoki.com/hallesbacalan

bassins-lumieres.com

4. Hipsterhotspot Darwin

Het zal u inmiddels niet meer verbazen: ook de precies 200 jaar oude Pont de Pierre, over de Garonne, is sinds vijf jaar verboden voor auto’s. Loop of fiets naar de overkant, of neem de tram. Dan is het nog een korte wandeling naar Darwin, hipsterhotspot in een voormalige kazerne (Quai des Queyries 87). Dit is net als de wijk Bacalan, het wat trendyer Bordeaux, maar minder aangeharkt. En met een duidelijk ideologische inslag. Er is een groot indoor skatepark, streetart is alomtegenwoordig, er zijn leuke plekken voor een biologische lunch of zondagse brunch. Je kunt er ter plekke geteelde groenten kopen, net als het lokale bier dat wordt gebrouwen in dit ‘ecosysteem’, zoals de initiatiefnemers het complex noemen. Een plek vol maatschappelijke ondernemers. Je zou zomaar jaloers kunnen worden op zo’n werkplek.

darwin.camp