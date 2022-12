Bommetje in de culinaire wereld: topkok Syrco Bakker vertrekt bij Sergio Herman

Syrco Bakker (38) wil vanaf voorjaar 2023 op eigen benen staan en zelf aan de slag gaan als ondernemer en chef. Wat hij juist gaat doen en waar dat zal zijn, wil hij nog niet vertellen, maar het is duidelijk dat hij op zelfstandige basis een restaurant wil uitbouwen. “Ik heb me optimaal kunnen ontwikkelen en rijpen in vruchtbare grond,” zegt de chef daarover. “Nu ben ik klaar om mijn eigen verhaal te schrijven.”

Dat het vertrek van Syrco Bakker een verlies is voor Sergio Herman, blijkt uit het palmares van de jonge chef. In 2022 werd Bakker nog uitgeroepen tot Chef van het Jaar door Gault&Millau. Een 18 op 20 bij datzelfde Gault&Millau en twee Michelinsterren geven aan dat het om een van de grootste culinaire talenten van Nederland gaat. Door de ligging in Cadzand, vlak bij de Belgische grens, trekt Pure C overigens ook bijzonder veel Vlamingen aan.

Oud Sluis

Syrco Bakker leerde het vak bij Sergio Herman. Hij startte bij het toenmalige driesterrenrestaurant Oud Sluis, en bouwde – toen nog maar 25 jaar oud – daarna samen met Sergio Herman het nieuwe restaurant Pure C uit. Toen Herman ook nog andere restaurants opende, zoals The Jane in Antwerpen en AIRrepublic in Cadzand, ging Herman meer functioneren als ondernemer en overzag hij het geheel.

Daardoor kon een talent als Bakker doorgroeien en kwam hij echt aan de leiding van het restaurant. Twaalf jaar lang stond hij aan het roer van Pure C, waar hij vooral werkte met producten uit Zeeland en de Noordzee. Door zijn roots – zijn moeder is Indonesisch – duiken er ook regelmatig oosterse accenten op in zijn borden.

Opvolging

De nog jonge Syrco Bakker is niet de eerste topper die vertrekt bij Sergio Herman Group. Vorig jaar scheidden de wegen van Herman en Nick Bril definitief, toen die laatste voor 100 procent eigenaar werd van The Jane. Ook Nicolas Misera, die bij AIRrepublic een Michelinster in de wacht sleepte, opende enkele maanden geleden zijn eigen restaurant Misera in Antwerpen.

Jeffrey Laarberg wordt de nieuwe chef van Pure C. Hij werkte tot voor kort bij Le Pristine in Antwerpen, dat ook al een Michelinster kreeg in 2021. Hij kent het Zeeuwse culinaire landschap zeer goed, gezien zijn voorgeschiedenis bij Inter Scaldes in Kruiningen. Laarberg werkte elf jaar lang in dat restaurant, het enige in Nederland dat samen met De Librije drie sterren op zijn voordeur mag hangen.